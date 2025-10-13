Prev
8મા પગાર પંચમાં શું છે નવું અપડેટ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે જાણવું મહત્વપૂર્ણ

8th Pay Commission: નોંધનીય છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 16 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ 8મા પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી હતી. જોકે, સરકારે હજુ સુધી કમિશનના અધ્યક્ષ કે સભ્યોની નિમણૂકની જાહેરાત કરી નથી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:20 PM IST

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષની શરૂઆતમાં 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી હોવા છતાં, કમિશન હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે રચાયું નથી. આનાથી લાખો કર્મચારીઓની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે, કારણ કે તેના વિના, પગાર, પેન્શન અને ભથ્થામાં આગામી મોટો વધારો વિલંબિત થવાની ધારણા છે. 

સમિતિ હજુ સુધી રચાઈ નથી

એ નોંધનીય છે કે PM મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે જાન્યુઆરી 2025માં રોજ પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી આપી હતી. સરકારે હજુ સુધી અધ્યક્ષ કે સભ્યોની નિમણૂક  કરી નથી. વધુમાં, કમિશનના કાર્યક્ષેત્રને વ્યાખ્યાયિત કરતી ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. આ નિયમો અને શરતો નક્કી કરે છે કે કમિશન કયા વિષયો પર ભલામણો કરશે, જેમ કે પગાર માળખું, ભથ્થાં, પેન્શન અને નિવૃત્તિ લાભો. ToR જાહેરી કર્યા વિના, કમિશન તેનું કાર્ય શરૂ કરી શકશે નહીં, જેના કારણે પ્રારંભિક પગાર સુધારણાની સંભાવનાઓ હાલમાં અંધકારમય બની ગઈ છે.

અગાઉના પગાર પંચો સાથે સરખામણી

પાછલી પ્રક્રિયા અંગે, 7મા પગાર પંચની જાહેરાત સપ્ટેમ્બર 2013માં કરવામાં આવી હતી, અને તેના અધ્યક્ષ અને ToR ફેબ્રુઆરી 2014 સુધીમાં સૂચિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેની તુલનામાં, 8મા પગાર પંચની પ્રક્રિયા ઘણી ધીમી ગતિએ આગળ વધી રહી છે. ભૂતકાળના રેકોર્ડના આધારે, દરેક પગાર પંચને તેનો અહેવાલ તૈયાર કરવા અને અમલમાં મૂકવામાં સરેરાશ બેથી ત્રણ વર્ષ લાગે છે. 

જાન્યુઆરી 2016માં લાગુ કરવામાં આવી

જો 8મું પગાર પંચ 2026ની શરૂઆતમાં કામ શરૂ કરે છે, તો તેનો અંતિમ અહેવાલ 2026ના અંતમાં અથવા 2027ની શરૂઆતમાં પ્રકાશિત થવાની સંભાવના છે. આ કિસ્સામાં, સુધારેલા પગાર અને પેન્શન માળખાનો અમલ 2027 ના મધ્યમાં અથવા 2028ની શરૂઆતમાં વિલંબિત થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ફેબ્રુઆરી 2014માં રચાયેલા 7મા પગાર પંચે નવેમ્બર 2015માં તેનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો, અને તેની ભલામણો જાન્યુઆરી 2016માં લાગુ કરવામાં આવી હતી.

નવું પગાર માળખું ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે?

પરંપરાગત રીતે, દરેક કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરીથી અમલમાં આવે છે. સરકારે અગાઉ સૂચવ્યું હતું કે 8મા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. જો કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં, આ સમયરેખામાં વિલંબ શક્ય લાગે છે. 

વધુ રાહ જોવી પડી શકે

સરકારી કર્મચારીઓના પગાર ધોરણ અને ભથ્થાઓની સમીક્ષા કરવા માટે સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચના કરવામાં આવે છે. 7મું પગાર પંચ 2016માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, અને તેની માન્યતા 2026 સુધી માનવામાં આવે છે. જોકે, 8મા પગાર પંચની ધીમી પ્રગતિ સૂચવે છે કે કર્મચારીઓને તેમના આગામી પગાર સુધારા માટે વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે.

 

