હોમBusinessગેસ એજન્સી ખોલવાની શું છે પ્રક્રિયા, કેટલું જરૂરી છે બજેટ, આટલી થાય છે આવક, જાણો

ગેસ એજન્સી ખોલવાની શું છે પ્રક્રિયા, કેટલું જરૂરી છે બજેટ, આટલી થાય છે આવક, જાણો

LPG Dealership Process: LPG ગેસ એજન્સી એક સ્થિર અને નફાકારક વ્યવસાય છે, જેમાં 10 રૂપિયાથી 25 લાખ રૂપિયાના રોકાણની જરૂર પડે છે. દરેક સિલિન્ડર પર નિશ્ચિત કમિશન ચૂકવવામાં આવે છે. યોગ્ય આયોજન અને સલામતીની સાવચેતીઓ સાથે, વધતી માંગ નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 01, 2026, 03:28 PM IST
  • ગેસ એજન્સી એક સ્થિર અને નફાકારક વ્યવસાય છે, જેમાં 10 રૂપિયાથી 25 લાખ રૂપિયાના રોકાણની જરૂર પડે છે.
  • દરેક સિલિન્ડર પર નિશ્ચિત કમિશન ચૂકવવામાં આવે છે.
  • યોગ્ય આયોજન અને સલામતીની સાવચેતીઓ સાથે, વધતી માંગ નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે.

Trending Photos

ગેસ એજન્સી ખોલવાની શું છે પ્રક્રિયા, કેટલું જરૂરી છે બજેટ, આટલી થાય છે આવક, જાણો

LPG Dealership Process: ભારતમાં LPG ગેસ એજન્સી ખોલવાથી લાંબા ગાળાનો, સ્થિર અને નફાકારક વ્યવસાય બની શકે છે. LPG (લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ)નો ઉપયોગ ઘરોમાં, તેમજ દુકાનો, હોટલો અને ઉદ્યોગોમાં રસોઈ માટે થાય છે. સ્વચ્છ ઇંધણની વધતી માંગ આ ક્ષેત્રમાં આશાસ્પદ વ્યવસાયિક તકો રજૂ કરે છે.

LPG ગેસ એજન્સી શું છે?

LPG એજન્સીનો અર્થ એ છે કે તમે તમારા વિસ્તારમાં ઘરેલુ, વ્યાપારી અને ક્યારેક ઔદ્યોગિક ગ્રાહકોને ગેસ સિલિન્ડર સપ્લાય કરો છો. આ ડીલરશીપ સરકારી તેલ કંપનીઓ અથવા તેમના અધિકૃત સપ્લાયર્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. ડીલર સ્ટોરેજ (વેરહાઉસિંગ), ડિલિવરી, સલામતી પાલન, ગ્રાહક સેવા અને રેકોર્ડ રાખવા માટે જવાબદાર છે. LPG એક જ્વલનશીલ ગેસ છે, તેથી સલામતી નિયમોનું પાલન મહત્વપૂર્ણ છે.

ડીલરશીપ કોણ લઈ શકે છે?

અરજદાર ભારતીય નાગરિક હોવો જોઈએ અને ઓછામાં ઓછી 21 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ.

ઓછામાં ઓછી 10મી કે 12મું ગ્રેડ પાસ હોવી જોઈએ.

કોઈ ગુનાહિત રેકોર્ડ જરૂરી નથી.

વેરહાઉસ અને ઓફિસ માટે જમીન જરૂરી છે.

વેરહાઉસે સલામતી નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ (PESO મુજબ).

ક્યારેક, કંપનીઓ લોટરી સિસ્ટમ દ્વારા અરજદારોની પસંદગી કરે છે.

તેનો ખર્ચ કેટલો થશે?

આ વ્યવસાયમાં રોકાણ કામના સ્થાન અને સ્કેલ પર આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે, તેનો ખર્ચ 10 લાખથી 25 લાખ રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે. 

તેમા શેનો સમાવેશ થાય છે

સુરક્ષા ડિપોઝિટ

સિલિન્ડર અને સાધનો

વેરહાઉસ અને ઓફિસ બનાવવી અથવા ભાડે આપવી

ડિલિવરી વાહનો

કર્મચારીનો પગાર

જો તમે ઉદ્યોગોને પણ સપ્લાય કરો છો, તો ખર્ચ વધુ હોઈ શકે છે.

તમે કેટલું કમાવશો?

  • આ વ્યવસાયમાં નફો પ્રતિ સિલિન્ડર નિશ્ચિત કમિશન પર આધારિત છે.
  • ઘરેલુ સિલિન્ડર પર કમિશન આશરે ₹40 થી ₹60 સુધીનો હોય છે.
  • વાણિજ્યિક અને ઔદ્યોગિક સિલિન્ડરો પર થોડો વધારે નફો હોય છે.

કમાણી તમે કેટલા સિલિન્ડર વેચો છો તેના પર આધાર રાખે છે. ઊંચી માંગવાળા વિસ્તારો સતત આવક ઉત્પન્ન કરી શકે છે. LPG ગેસ એજન્સીઓ સતત માંગ સાથે વિશ્વસનીય અને સ્થિર વ્યવસાય છે. જો કે, સલામતી નિયમોનું કડક પાલન અને યોગ્ય માળખાગત સુવિધાઓ જરૂરી છે. યોગ્ય આયોજન અને સ્થાનિક માંગને સમજવાથી, આ વ્યવસાય લાંબા ગાળાનો નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકે છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

