પર્સનલ લોનમાં પાર્ટ પેમેન્ટનો શું છે રોલ, જાણો તેના ફાયદા અને નુકસાન


Personal Loan: પર્સનલ લોન એ દેવું ચૂકવવાનો અને જીવનની મુખ્ય જરૂરિયાતો પૂરી કરવાનો એક અનુકૂળ રસ્તો છે. તમે તમારી લોન ચૂકવતી વખતે આંશિક ચુકવણી પણ કરી શકો છો. આમ કરવાના ફાયદા અને ગેરફાયદાને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 08, 2025, 02:52 PM IST

પર્સનલ લોનમાં પાર્ટ પેમેન્ટનો શું છે રોલ, જાણો તેના ફાયદા અને નુકસાન

Personal Loan: પાર્ટ પેમેન્ટ કરવાથી તમે તમારી લોન ઝડપથી ચૂકવી શકો છો અને વ્યાજ બચી શકો છો, પરંતુ પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જ અને તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લેવી મહત્વપૂર્ણ છે.

પાર્ટ પેમેન્ટમાં તમારા પર્સનલ લોન બેલેન્સનો એક ભાગ (જે તમે પહેલાથી જ ચૂકવી ચૂક્યા છો) નિયત તારીખ પહેલાં એક જ રકમમાં ચૂકવવાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે માસિક હપ્તાઓ (EMIs) વ્યાજ અને મુદ્દલ બંને ચૂકવે છે, ત્યારે આંશિક ચુકવણી સીધી મુદ્દલ ઘટાડે છે. આ તમને તમારી લોન ઝડપથી ચૂકવવામાં અને એકંદર વ્યાજ પર બચત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

કેવી રીતે કાર્ય કરે છે પાર્ટ પેમેન્ટ?

જ્યારે તમે વધારાની રકમ ચૂકવો છો, ત્યારે તમારું બાકી રહેલું મુદ્દલ બેલેન્સ ઘટે છે. વ્યાજની ગણતરી આ ઘટાડેલી મુદ્દલ રકમના આધારે કરવામાં આવે છે, જેના પરિણામે વ્યાજ શુલ્ક ઓછો થાય છે. આ પછી, તમે તમારા માસિક હપ્તા (EMI) ઘટાડી શકો છો અથવા લોનની મુદ્દત ટૂંકી કરી શકો છો.

પાર્ટ પેમેન્ટના ફાયદા

1. વ્યાજ બચત: મુખ્ય બેલેન્સ ઘટાડવાથી સમગ્ર લોન પર વસૂલવામાં આવતા કુલ વ્યાજમાં ઘટાડો થાય છે.

2. ક્રેડિટ સ્કોરમાં સુધારો: સમયસર વધારાની ચુકવણી કરવાથી તમારા નાણાકીય શિસ્ત પ્રતિબિંબિત થાય છે, જે તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને સુધારી શકે છે.

પાર્ટ પેમેન્ટના ગેરફાયદા

1. પ્રીપેમેન્ટ ફી: ઘણી બેંકો અથવા ધિરાણકર્તાઓ પાર્ટ પેમેન્ટ માટે દંડ વસૂલ કરે છે. તેથી, લોન કરાર કાળજીપૂર્વક વાંચો અથવા બેંકને પૂછો.

2. ન્યૂનતમ રકમ: મોટાભાગની બેંકો ન્યૂનતમ ભાગ ચુકવણી રકમ નક્કી કરે છે, જેમ કે બાકી બેલેન્સનો ટકાવારી અથવા EMIનો ગુણાંક.

પાર્ટ ચુકવણી કેવી રીતે કરવી?

1. બેંક સાથે વાત કરો: પહેલા, તમારી બેંકનો સંપર્ક કરો. બાકી બેલેન્સ વિશે પૂછપરછ કરો અને પૂછો કે પાર્ટ પેમેન્ટ તમારા EMI અને લોનની મુદતને કેવી રીતે અસર કરશે.

2. પૈસા એકઠા કરો: પાર્ટ પેમેન્ટ માટે પૈસા અલગ રાખો. ખાતરી કરો કે તમારી પાસે અન્ય જરૂરિયાતો અને કટોકટી માટે પૈસા બાકી છે.

3. ચુકવણી કરો: બેંક દ્વારા ભલામણ કરાયેલ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરો (ઓનલાઇન, ચેક દ્વારા અથવા વ્યક્તિગત રીતે).

4. પુષ્ટિ મેળવો: ચુકવણી કર્યા પછી, નવી મુખ્ય રકમ, નવી EMI અને નવી લોન મુદત અંગે બેંક પાસેથી લેખિત પુષ્ટિ મેળવવાની ખાતરી કરો.

પ્રમાણિત નાણાકીય સલાહકારની ભૂમિકા

આંશિક ચુકવણી કરતા પહેલા, તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ, ધ્યેયો અને મર્યાદાઓ ફક્ત બેંક સાથે જ નહીં પરંતુ પ્રમાણિત નાણાકીય સલાહકાર સાથે પણ ચર્ચા કરો. તેઓ તમને માર્ગદર્શન આપી શકે છે. સારી યોજના સાથે, તમે સમયસર લોન ચૂકવી શકો છો, વ્યાજ બચાવી શકો છો અને દેવાનો તણાવ ઘટાડી શકો છો.

