Income Tax નો આ નિયમ જાણો છો? ₹75 હજારનો બનશે ટેક્સ, ચુકવવા પડશે માત્ર 25000! મોટાભાગના લોકો અજાણ
marginal relief income tax rule: નવી કર વ્યવસ્થામાં, સરકારે ₹12.75 લાખની મર્યાદાની આસપાસ કમાણી કરનારાઓ માટે નજીવી રાહત રજૂ કરી છે. આનો હેતુ ફક્ત ₹1,000-2,000 વધુ કમાણી કરનારાઓને લાખો રૂપિયાના કરવેરા અટકાવવાનો છે. કલમ 115BAC(1A) હેઠળ, હવે ફક્ત આવક મર્યાદાથી ઉપરની રકમ પર જ કર વસૂલવામાં આવશે.
નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા (New Tax Regime) ને લઈને સૌથી વધુ ડર 12.75 લાખ રૂપિયાની આવકની મર્યાદાને લઈને જોવા મળે છે. લોકો વિચારે છે કે જો આ લિમિટથી ઉપર ગયા તો બધી આવક પર ટેક્સ લાગશે. પરંતુ આવકવેરાનો એક નિયમ એવો છે, જે તમારા આ ડરને દૂર કરી શકે છે.
સેક્શન 115BAC(1A) હેઠળ સરકારે Marginal Relief ની જોગવાઈ કરી છે. આ રાહત માત્ર Resident Individuals ને મળે છે અને તેનો ઈરાદો છે કે લિમિટથી થોડું ઉપર કમાનાર લોકો પર અચાનક ભારે ટેક્સનું ભારણ ન આવે.
12.75 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર કોઈ ટેક્સ નહીં?
નવી ટેક્સ વ્યવસ્થામાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન 75000 રૂપિયા જોડ્યા બાદ 12.75 લાખ રૂપિયાની આવક પર ટેક્સ ચુકવણી શૂન્ય થઈ જાય છે. એટલે કે આ આવક લેવલ સુધી પહોંચનાર વ્યક્તિએ કોઈ આવકવેરો આપવાનો હોતો નથી. જેથી આ આંકડો સંવેદનશીલ થઈ જાય છે, જ્યારે આ લિમિટ ઉપર આવક જાય છે તો ટેક્સ સ્લેબ લાગૂ થવા લાગે છે.
Marginal Relief નો નિયમ શું કહે છે?
જો કોઈ વ્યક્તિની આવક 12.75 લાખ રૂપિયાથી થોડી વધુ છે, તો તેણે સંપૂર્ણ ટેક્સ સ્લેબ પ્રમાણે ટેક્સ આપવો પડશે નહીં. તેની જગ્યાએ તે જોવામાં આવશે કે તેની આવક મર્યાદા કરતા કેટલી વધુ છે. સરળ ભાષામાં ટેક્સ એટલો લેવામાં આવશે, જેટલી રકમ 12.75 લાખથી ઉપર છે. જેથી ટેક્સ આપ્યા બાદ પણ તે વ્યક્તિની ટેક હોમ આવક 12.75 લાખની બરાબર રહે.
ઉદાહરણથી સમજો ગણતરી
માની લો કોઈ વ્યક્તિની વાર્ષિક આવક 13,00,000 રૂપિયા છે. તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન પહેલાથી સામેલ છે.
Marginal Relief વગર ટેક્સ
નવી ટેક્સ વ્યવસ્થાના સ્લેબ પ્રમાણે
પ્રથમ 4 લાખ પર 5% = 20,000
આગામી ચાર લાખ પર 10% = 40,000
બાકીના 1 લાખ પર 15% = 15,000
કુલ ટેક્સ = 75,000 રૂપિયા
જો Marginal Relief ન હોય તો વ્યક્તિએ 75000 રૂપિયા ટેક્સ આપવો પડત.
Marginal Relief મળ્યા બાદ શું ફેરફાર થયો?
હવે જોઈએ Marginal Relief લાગૂ થવા પર શું થાય છે.
ટેક્સ ફ્રી આવક લિમિટઃ 12.75 લાખ
અસલી આવકઃ 13 લાખ
લિમિટથી વધુ આવકઃ 25,000 રૂપિયા
નિયમ પ્રમાણે ટેક્સ તેનાથી વધુ ન હોઈ શકે. તેથી તમારે માત્ર 25000 રૂપિયા ટેક્સ ભરવો પડશે.
એટલે કે 13 લાખ કમાનાર વ્યક્તિએ 75000 રૂપિયાની જગ્યાએ માત્ર 25,000 રૂપિયા ટેક્સ આપવો પડશે, કારણ કે તેને માર્જિનલ ટેક્સ રિલીફનો ફાયદો મળશે.
ટેક્સ પ્લાનિંગમાં કેમ જરૂરી છે આ નિયમ?
ઘણા લોકો ₹12.75 લાખથી વધુ કરવેરાના વિચારથી જ ડરી જાય છે. જોકે, માર્જિનલ રિલીફ આ ડરને નોંધપાત્ર રીતે દૂર કરે છે. યોગ્ય માહિતી સાથે, ખોટી કર યોજના ટાળી શકાય છે. વધુમાં, નવી કર વ્યવસ્થાનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી શકાય છે અને વર્ષના અંતે કરવેરાનો આંચકો ટાળી શકાય છે.
Conclusion
નવી ટેક્સ વ્યવસ્થામાં Marginal Relief એક મહત્વનો અને રાહત આપનારો નિયમ છે. તે ખાતરી કરે છે કે 12.75 લાખ રૂપિયાથી થોડી વધુ આવક થવા પર ટેક્સનો ભાર અચાનક ન વધી જાય. સાચો નિયમ જાણી પગારદાર લોકો ડર્યા વગર પોતાના ટેક્સનું પ્લાનિંગ કરી શકે છે અને ખોટા નિર્ણય લેવાથી બચી શકે છે.
