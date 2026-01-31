Prev
Gold-Silver: સોના-ચાંદીના ભાવમાં હજુ ઘટાડો જોવા મળી શકે છે, જાણો એક્સપર્ટે શું આપી ચેતવણી?

Gold-Silver Rate: બજેટ પહેલા જ શુક્રવારે સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર ઉથલપાથલ જોવા મળી અને સોનું 30 હજારથી વધુ અને ચાંદી એક લાખથી વધુ સસ્તી થઈ ગઈ. અચાનક આ કડાકો  એમ આવ્યો અને એક્સપર્ટ શું કામ એમ કહે છે કે હજુ પણ ભાવ  ઘટી શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 31, 2026, 03:33 PM IST

સોના અને ચાંદીએ શુક્રવારે કડાકાના તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા. ચાંદી તો વળી વાયદા બજારમાં એક લાખ કરતા વધુ પછડાઈ અને સોનું 30 હજારથી વધુ સસ્તું થયું. ગણતરીના કલાકોમાં રેકોર્ડ હાઈ સ્તર પર પહોંચ્યા બાદ એવી પછડાટ ખાધી કે લોહી લુહાણ થઈ ગયા. 

ભાવ હજુ પણ તૂટી શકે છે, રોકાણકારોએ શું કરવું 
Z 24 કલાકે માર્કેટ એક્સપર્ટ જયદેવભાઈ ચૂડાસમા સાથે આ અંગે વાતચીત કરી તો તેમણે શું કહ્યું તે જાણવું જોઈએ. આટલા ભાવ વધી ગયા અને પછી પછડાયા તેની પાછળ શું કારણ હોઈ શકે તે અંગે એક્સપર્ટે જણાવ્યું કે ટૂંકા ગાળામાં બહુ ઝડપથી સોના અને ચાંદીમાં ખુબ મજબૂતાઈ જોવા મળી. દુનિયાભરના રોકાણકારો હંમેશા રિટર્નને ચેઝ કરતા હોય છે. ટૂંકા ગાળાના  ઝડપી રિટર્નના કારણે ઘણા રોકાણકારો સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ કરવા વિશે વળ્યા હતા. દુનિયાભરમાં એક નીતિ છે કે જ્યારે જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે અનિશ્ચિતતા સર્જાય ત્યારે સેફ હેવનમાં રોકાણ તરીકે તેઓ ગોલ્ડ અને સિલ્વરમાં રોકાણ કરતા હોય છે. 

એક સાથે ખરીદી ન કરવી જોઈએ
એક્સપર્ટે ભાવ હજું ઘટી શકે કે નહીં તો તેના પર જવાબ આપતા કહ્યું કે બિલકુલ, પ્રથમ તો રોકાણનો બેઝિક નિયમ છે હંમેશા એસેટ એલોકેશનને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ. કોઈ એક જ એસેટમાં તમામ મૂડીનું રોકાણ કરવું એ ભૂલભરેલો નિર્ણય હોઈ શકે છે. હંમેશા તમારું જો 100 રૂપિયાનું રોકાણ હોય તો 10-15 રૂપિયા સુધીનું રોકાણ તમે સોના અને ચાંદીમાં કરો તો ત્યાં સુધી વ્યાજબી વાત છે. પરંતુ તમારી બધી મૂડીને જ્યાં રિટર્ન મળતું હોય તેની સાથે દોડાવો તો તે વ્યાજબી નથી. હવે પછી હજુ પણ એકાદ બે સપ્તાહ સુધી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. એક એસેટ એલોકેશનના ભાગ રૂપે હજુ પણ વધુ ઘટાડો જોવા મળે ત્યાર પછી એક સાથે ખરીદી ન કરવી જોઈએ. આવનારા બેથી ચાર મહિના દરમિયાન દરેક ઘટાડે ચારથી પાંચ ટુકડામાં ખરીદી કરવી જોઈએ. 

ચાંદીમાં એક લાખથી વધુનો કડાકો
ગુરુવારે એટલે કે 29 જાન્યુઆરીએ વાયદા બજારમાં ચાંદી 4.20 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામના ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ત્યારે જ હડકંપ મચ્યો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ અચાનક શુક્રવારે 30 જાન્યુઆરીએ ચાંદી  2,91922ના સ્તર પર પહોંચી ગઈ. ચાંદી રેકોર્ડ 4,20,048 ના સ્તર પરથી સીધી 1,28,126 રૂપિયા પછડાઈ. 

સોનાનો પણ પરપોટો ફૂટ્યો
સોનું પણ એક જ કારોબારી દિવસમાં 33,113 રૂપિયા તૂટ્યું. વાયદા બજારમાં ગુરુવારે 1,83,962 રૂપિયા ભાવ હતો જ્યારે શુક્રવારે 1,50,849 પર આવી ગયું. આમ લાઈફ ટાઈમ હાઈ પરથી સોનું ગણતરીના કલાકોમાં 42,247 રૂપિયા સસ્તું થઈ ગયું. 

રિટેલ બજારમાં પણ પછડાયા સોના  ચાંદી
આઈબીજેએના ભાવ મુજબ રિટેલ બજારમાં પણ સોનું કાલે 2680 રૂપિયા તૂટીને 165795 પર બંધ થયું હતું જ્યારે ચાંદી 17813 રૂપિયા પછડાઈને 339350 પર બંધ થઈ હતી. 

અચાનક કેમ આવ્યો આવો કડાકો?
એક્સપર્ટ્સ આ કડાકા પાછળ પ્રોફિટબુકિંગને મોટું કારણ ગણે છે. અચાનક ભાવ ઐતિહાસિક સપાટીએ પહોંચ્યા બાદ રોકાણકારોમાં પ્રોફિટ બુકિંગની વૃત્તિ જોવા મળી અને ફટાફટ નફો રળી લેવાની લ્હાયમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ધડાધડ પછડાયા. આ એક મોટું કારણ બાકી અન્ય કારણો પણ હોઈ શકે છે. આ ઉપરાંત એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે ભાવ હજુ પણ ઘટી શકે છે. જાણો કેમ. 

રોકાણ કરવા માટે સમજી વિચારીને રોકાણ કરવું જોઈએ. બાકી આપણા ત્યાં લગ્ન ગાળા અને અન્ય પ્રસંગો માટે પણ સોનું ચાંદી ભરપૂર ખરીદાતા હોય છે. ત્યારે એવા માટે જો ખરીદી કરવી હોય તો ભાવમાં આટલો ઘટાડો જોઈને કોને મન ન થાય. 

જુઓ Video 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી માર્કેટ એક્સપર્ટના ઓપિનિયન પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)
 

author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

