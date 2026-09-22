/ભારતીય બજારને અચાનક શું થયું? રોકાણકારોએ એક જ ઝટકામાં ₹2 લાખ કરોડ સ્વાહા, જાણો ઘટાડાના કારણો

Stock Market Decline Reason: સોમવારે યુએસ શેરબજારમાં જોરદાર તેજી છતાં, મંગળવારે ભારતીય બજારમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. ટ્રેડિંગના અંતે, 30 શેરો ધરાવતો સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સ 329.91 પોઇન્ટ અથવા 0.44 ટકા ઘટીને 74,529.08 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ 85 પોઇન્ટ અથવા 0.36 ટકા ઘટીને 23,329.00 પર બંધ થયો છે.
ખરેખર, મંગળવારે ભારતીય શેરબજારની શરૂઆત સારી રહી. જો કે, ઘટાડો ધીમે ધીમે વધતો ગયો, અને એક સમયે, નિફ્ટી 23,285.75 પર સરકી ગયો. નિફ્ટી 23,454.05 પર ખુલ્યો અને ટ્રેડિંગ દરમિયાન 23,489ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો.
વૈશ્વિક બજારોમાંથી સકારાત્મક સંકેતો છતાં ભારતીય બજારના સેન્ટિમેન્ટમાં અચાનક ફેરફારથી રોકાણકારો આશ્ચર્યચકિત થયા. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો હોવા છતાં, 22 સપ્ટેમ્બરે ભારતીય શેરબજારમાં વેચાણનું દબાણ જોવા મળ્યું. સપ્તાહના બીજા કારોબારી દિવસે, આઇટી, બેંકિંગ અને કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ શેરોમાં વેચવાલીથી બજાર લાલ નિશાનમાં બંધ થયું.
રોકાણકારોએ 2 લાખ કરોડ ગુમાવ્યા
નિફ્ટીની સાપ્તાહિક સમાપ્તિના દિવસે, સેન્સેક્સ તેના દૈનિક હાઈ લેવલથી લગભગ 600 પોઈન્ટ ઘટ્યો, અને નિફ્ટી પણ 23,300ની નીચે સરકી ગઈ. મંગળવારે મોટાભાગના મુખ્ય ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો ઘટાડા સાથે, નિફ્ટી મિડકેપ 100 અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 લોઅર લેવલે બંધ થયા. એકંદરે, BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓના માર્કેટ કેપમાં મંગળવારે 2 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો, જેનો અર્થ એ થયો કે રોકાણકારોએ 2 લાખ કરોડ રૂપિયા ગુમાવ્યા.
આ શેરોમાં થયો વધારો
આ ઘટાડા વચ્ચે પણ, કેટલાક શેરોમાં નોંધપાત્ર ખરીદી જોવા મળી. કોલ ઈન્ડિયા લગભગ 3.2 ટકા, ઈન્ડિગો 1.8 ટકા, એટરનલ 1.8 ટકા વધ્યો, અને ટાઇટનના શેર લગભગ 1 ટકા વધ્યા.
ટોચના નુકસાનકર્તાઓ, નાણાકીય અને ગ્રાહક શેરોએ બજાર પર સૌથી વધુ દબાણ લાવ્યું. બજાજ ફિનસર્વ 1.4 ટકા ઘટ્યો, ટાટા કન્ઝ્યુમર 1.6 ટકા ઘટ્યો, ટ્રેન્ટ 1.2 ટકા ઘટ્યો, અને બજાજ ફાઇનાન્સ 1.2 ટકા ઘટ્યો.
બજારમાં ઘટાડાનાં કારણો
આઇટી, બેંકિંગ, નાણાકીય સેવાઓ અને મૂડી માલ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપક વેચવાલીથી ઇન્ડેક્સ ઘટ્યો. સતત ચાર સત્રના ઘટાડા પછી, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ લગભગ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી ઘટી ગયા. તેમ છતાં, બજાર સુધરવામાં ફેલ ગયું.
બજારમાં ઘટાડાનાં કારણો અંગે, વિદેશી રોકાણકારોની ઉપાડ અને ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતા બજારની ભાવનાને અસર કરી રહી છે. વધુમાં, ફુગાવા અને આયાત ખર્ચ અંગે ચિંતાઓ રહે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.