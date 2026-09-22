Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /ભારતીય બજારને અચાનક શું થયું? રોકાણકારોએ એક જ ઝટકામાં ₹2 લાખ કરોડ સ્વાહા, જાણો ઘટાડાના કારણો

ભારતીય બજારને અચાનક શું થયું? રોકાણકારોએ એક જ ઝટકામાં ₹2 લાખ કરોડ સ્વાહા, જાણો ઘટાડાના કારણો

Stock Market Decline Reason: વૈશ્વિક બજારોમાંથી સકારાત્મક સંકેતો છતાં, ભારતીય બજારના અચાનક મૂડમાં ફેરફારથી રોકાણકારો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. મંગળવારે BSE પર લિસ્ટેડ કંપનીઓના માર્કેટ કેપમાં 2 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 22, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:03 PM IST
ભારતીય બજારને અચાનક શું થયું? રોકાણકારોએ એક જ ઝટકામાં ₹2 લાખ કરોડ સ્વાહા, જાણો ઘટાડાના કારણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DAની રાહ પૂરી, આ સરકારી કર્મચારીઓને 1 ઓક્ટોબરથી મળશે મોટી ભેટ
2
3
4
5