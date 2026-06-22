Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /આઝાદી સમયે કેટલો હતો પેટ્રોલનો ભાવ ? જાણો તે સમયે એક રૂપિયામાં કેટલું મળતું પેટ્રોલ

આઝાદી સમયે કેટલો હતો પેટ્રોલનો ભાવ ? જાણો તે સમયે એક રૂપિયામાં કેટલું મળતું પેટ્રોલ

Petrol Price : આઝાદી સમયે ભારતમાં પેટ્રોલની કિંમત ખૂબ ઓછી હતી. આઝાદી બાદ ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. આ લેખમાં જાણીશું કે તે સમયે એક રૂપિયામાં કેટલું પેટ્રોલ મળતું હતું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 22, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:42 PM IST
આઝાદી સમયે કેટલો હતો પેટ્રોલનો ભાવ ? જાણો તે સમયે એક રૂપિયામાં કેટલું મળતું પેટ્રોલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આઝાદી સમયે કેટલો હતો પેટ્રોલનો ભાવ ? જાણો તે સમયે એક રૂપિયામાં કેટલું મળતું પેટ્રોલ
Petrol price1 hr ago
2
Ahmedabad crime branch1 hr ago
3
Kinjal Dave2 hrs ago
4
RBI Recruitment 20262 hrs ago
5
AADHAAR2 hrs ago