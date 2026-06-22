/આઝાદી સમયે કેટલો હતો પેટ્રોલનો ભાવ ? જાણો તે સમયે એક રૂપિયામાં કેટલું મળતું પેટ્રોલ

Petrol Price : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે પેટ્રોલના ભાવ પર અસર પડી છે. જોકે, એક સમય હતો જ્યારે પેટ્રોલ માત્ર 27 પૈસા પ્રતિ લિટર મળતું હતું. આઝાદી પછી ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. આજે ઘણા રાજ્યોમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹100 પ્રતિ લિટરની આસપાસ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આઝાદી સમયે પેટ્રોલનો ભાવ કેટલો હતો.
પેટ્રોલનો ભાવ 27 પૈસા પ્રતિ લિટર હતો
ભારતની આઝાદી સમયે પેટ્રોલનો ભાવ આશરે 27 પૈસા પ્રતિ લિટર હતો. આનો અર્થ એ થયો કે પેટ્રોલ આજના ભાવોની તુલનામાં ઘણું સસ્તું હતું. ભાવ માત્ર 27 પૈસા પ્રતિ લિટર હોવાથી વ્યક્તિ ફક્ત એક રૂપિયામાં લગભગ 3.7 લિટર પેટ્રોલ ખરીદી શકતો હતો. તેનાથી વિપરીત આજે 3.7 લિટર પેટ્રોલ ખરીદવા માટે તમારે લગભગ 370 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.
10 રૂપિયામાં ફુલ થઈ જતી હતી કારની ટાંકી
1947માં 40 લિટરની કારની ટાંકી ભરવાનો ખર્ચ લગભગ ₹10 થી ₹11 થતો હતો. આજે તે જ ટાંકી ભરવાનો ખર્ચ ₹4,000થી વધુ થાય છે. પેટ્રોલના ભાવ સતત બદલાતા રહ્યા છે. 1970માં પેટ્રોલનો ભાવ આશરે ₹1 પ્રતિ લિટર હતો. 1990 સુધીમાં તે વધીને ₹12 પ્રતિ લિટરથી વધુ થઈ ગયો હતો. 2004માં તે પ્રતિ લિટર ₹33.71 પર પહોંચ્યું હતું અને 2013માં લગભગ ₹72 પર પહોંચી ગયું હતું, હાલમાં પેટ્રોલનો ભાવ લગભગ 100 રૂપિયાની આસપાસ છે. વિવિધ કર માળખાને કારણે રાજ્યોમાં પેટ્રોલના ભાવ બદલાય છે.
આઝાદી સમયે પેટ્રોલ એકમાત્ર એવી વસ્તુ નહોતી જે સસ્તી હતી. 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ પણ લગભગ 88 રૂપિયા હતો. તેવી જ રીતે, ઘી લગભગ ₹2 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતું.