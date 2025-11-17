બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીથી સોના પર શું થશે અસર? 2026નો ભાવ સાંભળી લોકો ગભરાયા !
Baba Vanga Prediction: ભારતમાં સોનાના ભાવ રેકોર્ડ નીચા સ્તરે ઘટી રહ્યા છે. બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીથી ભવિષ્યના સોનાના ભાવ પર શું અસર પડશે? શું 2026માં સોનું સસ્તું થશે કે મોંઘુ થશે? લોકો પહેલાથી જ આ અંગે અનુમાન લગાવવા લાગ્યા છે. બાબા વેંગાની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સોનાના ભાવ પર સીધી અસર કરશે.
Baba Vanga Prediction: સોનાના ભાવ 133,300 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરથી ઘટીને 124,970 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા છે. થોડા દિવસો પહેલા સુધી, આ ભાવ 120,000 રૂપિયાની આસપાસ હતા. જો બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, ભવિષ્યમાં સોનાના ભાવ પર નોંધપાત્ર અસર પડશે. સોનાના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો ઘણા પરિબળો પર આધાર રાખે છે, અને બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ તે બધાને સીધી અસર કરશે.
ગયા મહિને સોનાના ભાવમાં સતત વધઘટ થતી રહી. 13 નવેમ્બરે શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 12,382 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ હતો. 14 નવેમ્બરે, ભાવ 12,704 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ નોંધાયો હતો. 15 અને 16 નવેમ્બરના રોજ બજાર શાંત રહેવાને કારણે, ભાવ પ્રતિ ગ્રામ 12508 રૂપિયા પર સ્થિર રહ્યા. જો બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, 2026માં સોનાના ભાવમાં વધારો થતો રહેશે.
બાબા વેંગાની 2026ની ભવિષ્યવાણી શું છે?
બાબા વેંગાએ સોનાના ભાવની સીધી ભવિષ્યવાણી કરી નથી, પરંતુ તેમની ભવિષ્યવાણીઓમાં એવા પરિબળો છે જે સોનાના ભાવને સીધી અસર કરે છે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓ 2026માં વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટીનો સંકેત આપે છે, જેનો અર્થ છે કે રોકડ કટોકટી વધુ ઘેરી બની શકે છે. આ સંદર્ભમાં સોનાને સુરક્ષિત રોકાણ માનવામાં આવે છે.
જો બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડે છે, તો નાણાકીય કટોકટી બેંકિંગ સિસ્ટમમાં સમસ્યાઓ ઊભી કરશે અને સોનાના રોકાણમાં વધારો કરશે. પરિણામે, સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 150,000 રૂપિયાથી 200000 રૂપિયાની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચી શકે છે. તે જ સમયે, વૈશ્વિક આર્થિક મંદી, તેલ અને ઉર્જા કટોકટી અને મુખ્ય દેશોમાં નાણાકીય પતન જેવી સમસ્યાઓ પણ સોનાના ભાવમાં વધારો કરવામાં ફાળો આપશે.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ પહેલા પણ સાચી પડી
અંધ બલ્ગેરિયન બાબા વેંગાની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ ભૂતકાળમાં સાચી પડી છે, પછી ભલે તે અમેરિકામાં ટ્વીન ટાવર પર આતંકવાદી હુમલો હોય, પ્રિન્સેસ ડાયના વિશેની ભવિષ્યવાણી હોય કે મ્યાનમારમાં ભૂકંપ હોય. જોકે, આ ભવિષ્યવાણીઓ સીધી ઘટનાઓ સાથે સંબંધિત ન હતી, પરંતુ ફક્ત તેના પર સંકેત આપવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે, લોકોએ તેમને સાચી માની લીધી. હવે, સોનાના ભાવ અંગે બાબા વેંગાની આવી જ ભવિષ્યવાણી વાયરલ થઈ રહી છે. જો તે ભવિષ્યવાણી સાચી પડે છે, તો નફાના સંકેતો છે.
રોકાણકારો બજારની ગતિવિધિઓ પર રાખી રહ્યા છે નજર
એક્સપર્ટના મતે, વધારા પછી ભાવ સ્થિર થવાનો સંકેત છે કે બજાર સામાન્ય થઈ રહ્યું છે. હાલમાં, રોકાણકારો બજારની ગતિવિધિઓ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. ગયા અઠવાડિયે થયેલા વધારા પછી, ભારતમાં સોનાના ભાવ સોમવાર, 17 નવેમ્બરના રોજ ઘટ્યા હતા, નકારાત્મક વૈશ્વિક વલણોને કારણે. હાલ ભારતમાં 18 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ ગ્રામ 9373 રૂપિયા, 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ ગ્રામ 11455 રૂપિયા અને 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ ગ્રામ 12497 હતો.
