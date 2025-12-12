10થી લઈ 50 વર્ષ પછી શું હશે 1 કરોડ રૂપિયાની વેલ્યુ? 2075નો ભાવ જાણી વિશ્વાસ નહીં થાય, જાણો સંપૂર્ણ ગણતરી
Money Value: જો તમને લાગે છે કે નિવૃત્તિ માટે 1 કરોડ રૂપિયા પૂરતા છે, તો આ સમાચાર તમારો વિચાર બદલી શકે છે. ફુગાવો ધીમે ધીમે તમારી બચતના મૂલ્યને ખાઈ રહ્યો છે. 1 કરોડ રૂપિયા, જે આજે ખૂબ મોટી રકમ લાગે છે, તે ભવિષ્યમાં તમને તેના સાચા મૂલ્યથી આશ્ચર્યચકિત કરશે.
Money Value: નિવૃત્તિ માટે આયોજન કરતી વખતે, આપણે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ કે સુરક્ષિત અને આરામદાયક ભવિષ્ય માટે 1 કરોડ પૂરતા હશે. પરંતુ શું ખરેખર એવું છે? સત્ય એ છે કે આજે ₹1 કરોડ આવનારા દાયકાઓમાં સમાન મૂલ્ય ધરાવશે નહીં. ફુગાવો ચૂપચાપ તમારી બચતના મૂલ્યને ઘટાડી નાખે છે, અને તેથી જ ફક્ત બચત પર આધાર રાખવાથી તમારું ભવિષ્ય સુરક્ષિત થઈ શકતું નથી.
ફુગાવો તમારા પૈસાના સાચા મૂલ્યને કેવી રીતે ઘટાડી શકે છે તે સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે. જો સરેરાશ ફુગાવાનો દર 6% છે, તો આવનારા વર્ષોમાં આજે 1 કરોડ રૂપિયા કેટલા મૂલ્યવાન હશે તેની આ ગણતરી આંખ ખોલનારી છે.
₹1 કરોડનું વાસ્તવિક મૂલ્ય શું છે?
- ચાલો જોઈએ કે ફુગાવો 2025માં ₹1 કરોડના ભાવિ મૂલ્યને કેવી રીતે અસર કરે છે.
- 2035માં (10 વર્ષ પછી): ₹1 કરોડનું મૂલ્ય ઘટીને આશરે ₹55.83 લાખ થઈ જશે.
- 2045માં (20 વર્ષ પછી): મૂલ્ય વધુ ઘટીને ફક્ત ₹31.18 લાખ થઈ જશે.
- 2055માં (30 વર્ષ પછી): ₹1 કરોડનું વાસ્તવિક મૂલ્ય ફક્ત ₹17.41 લાખ થશે.
- 2065માં (40 વર્ષ પછી): ₹1 કરોડનું મૂલ્ય ઘટીને ફક્ત ₹9.72 લાખ થઈ જશે.
- 2075માં (50 વર્ષ પછી): આ રકમ ઘટીને ફક્ત ₹5.42 લાખ થઈ જશે.
એટલે કે, ₹1 કરોડનું મૂલ્ય રહેશે, પરંતુ તેની ખરીદ શક્તિ 90% થી વધુ ગુમાવશે. આ જ કારણ છે કે ફુગાવાને અવગણીને કરવામાં આવેલ કોઈપણ રિટાર્યમેન્ટ પ્લાન નિષ્ફળ જશે.
શું ફક્ત પૈસા બચાવવા પૂરતા છે?
ના! બચત ખાતામાં કે રોકડમાં પૈસા રાખવાથી ધીમે ધીમે તેનું મૂલ્ય ઘટે છે. આ એક સાઈલન્ટ કિલર છે જે તમારા મહેનતથી કમાયેલા પૈસાને વર્ષ-દર-વર્ષ નબળા પાડે છે.
નાણાકીય સ્વતંત્રતા માટે શું કરવું
જો તમે ઇચ્છો છો કે તમારા પૈસા ભવિષ્યમાં આજની જેમ મજબૂત રહે, તો તેને ફુગાવાને હરાવી દે તેવી સંપત્તિઓમાં રોકાણ કરો, જેમ કે શેરબજાર, SIP, રિયલ એસ્ટેટ, વ્યવસાયો અથવા સ્ટાર્ટઅપ્સ. આ સંપત્તિ ફુગાવા કરતાં વધુ ઝડપથી વધે છે, તેથી તમારી સંપત્તિ લાંબા ગાળે વધે છે, ઘટતી નથી.
Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
