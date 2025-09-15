Prev
આજે પણ ITR ફાઇલ ન કરી શક્યા તો શું થશે? જાણો શું છે નિયમો અને કાયદા

Income Tax Return Penalties: કરદાતાઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, આવકવેરા વિભાગે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 જુલાઈ, 2025થી વધારીને 15 સપ્ટેમ્બર, 2025 કરી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:07 PM IST

Income Tax Return Penalties: આજે (15 સપ્ટેમ્બર, 2025) આકારણી વર્ષ 2025-26 માટે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ છે. ITR ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ આજે સમાપ્ત થઈ રહી છે, તેથી આવકવેરા વિભાગના ઇ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર ITR ફાઇલ કરનારા કરદાતાઓની ભારે ભીડ છે. 

જો તમે આજે ITR ફાઇલ કરી શકતા નથી, તો તમારે ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અહીં આપણે જાણીશું કે જો ITR અંતિમ તારીખ સુધીમાં ફાઇલ ન કરવામાં આવે તો કઈ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે?

ITR ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 જુલાઈથી વધારીને 15 સપ્ટેમ્બર કરવામાં આવી હતી

આવકવેરા વિભાગે કરદાતાઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2025 કરી હતી. જોકે, સોશિયલ મીડિયા પર આવી ઘણી ફરિયાદો જોવા મળી હતી, જ્યાં લોકો આવકવેરા વિભાગને કહેતા જોવા મળ્યા હતા કે તેમને ITR ફાઇલ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, કરદાતાઓએ ફરી એકવાર વિભાગને ITR ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ લંબાવવાની માંગ શરૂ કરી હતી. જોકે, વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું કે હવે અંતિમ તારીખ લંબાવવામાં આવશે નહીં.

જો આજે પણ ITR ફાઇલ ન કરવામાં આવે તો શું થશે

જો તમે આજે ITR ફાઇલ કરી શકતા નથી, તો સૌ પ્રથમ તમારે 5000 રૂપિયા સુધીનો દંડ ભરવો પડશે. દંડ ભર્યા પછી, તમે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી વિલંબિત ITR ફાઇલ કરી શકો છો. આ સમસ્યા વધુ મોટી બને છે કારણ કે તમારી આવક કરપાત્ર હતી અને તમે ITR ફાઇલ કરી ન હતી. જો તમે ભૂલથી 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં બાકી ITR ફાઇલ કરી શકતા નથી, તો તમારા પર પણ કેસ થઈ શકે છે. ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, ગયા વર્ષે 2024માં દિલ્હીમાં એક મહિલાને ITR ફાઇલ ન કરવા બદલ જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

તમે વિભાગના રડાર પર આવી શકો છો

આવકવેરા કાયદાની કલમ 234F હેઠળ, વિલંબિત ITR પર 5000 રૂપિયા સુધીનો દંડ લગાવવામાં આવી શકે છે. જો તમારી આવક 5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી હોય તો 1000 રૂપિયાનો દંડ અને જો તમારી આવક 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય તો 5000 રૂપિયાનો દંડ છે. સમયસર ITR ફાઇલ ન કરવાથી રિફંડની પ્રક્રિયામાં ઘણો સમય લાગી શકે છે. એટલું જ નહીં, સમયસર ITR ફાઇલ ન કરનારા કરદાતાઓને પણ આવકવેરા વિભાગની કડક તપાસનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

