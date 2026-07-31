/જો ઈથેનોલ ન હોત તો કયા ભાવે મળતું હોત એક લીટર પેટ્રોલ? સરકારે શું જવાબ આપ્યો તે જાણો

સરકાર તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઈ20 પેટ્રોલથી જૂની ગાડીઓ કે નવી ગાડીઓને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થઈ રહ્યું નથી. તેને લઈને સરકાર મજબૂતીથી પોતાનો દાવો પણ રજૂ કરી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પેટ્રોલ (E20 Petrol) પર દલીલ રજૂ કરતા કહ્યું કે જે સમયે મિડલ ઈસ્ટ સંકટને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા હતા ત્યારે ભારત સરકાર તરફથી લાગૂ કરાયેલી ઈથેનોલ પોલીસીએ જ દેશના સામાન્ય માણસને મોંઘા પેટ્રોલના મારથી બચાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.
લોકસભામાં DMK સાંસદ તરફથી પૂછાયેલા લેખિત પ્રશ્નના જવાબમાં પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ રાજ્યમંત્રી સુરેશ ગોપી તરફથી આંકડા રજૂ કરાયા. તેમણે જણાવ્યું કે મિડલ ઈસ્ટ સંઘર્ષ દરમિયાન જ્યારે ભારતીય ક્રૂડ બાસ્કેટના ભાવ લગભગ 135 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યા હતા ત્યારે તે વખતે દેશમાં પેટ્રોલનો ભાવ 125 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સુધી પહોંચી શકે તેમ હતો. જો કે સરકારના નિર્ણય, ક્રૂડ ઓઈલની સતત ઉપલબ્ધતા અને ઓઈલ કંપનીઓ તરફથી 70 રૂપિયા લીટરમાં ખરીદાયેલા ઈથેનોલના ભાવ પર પેટ્રોલ માટે 94.77 રૂપિયા પ્રતિ લીટરની જ ચૂકવણી કરવી પડી.
જૂની કારોના પરફોર્મન્સ પર કોઈ અસર નહીં
સરકાર તરફથી એવી પણ તમામ આશંકાઓ અને દાવાઓ ફગાવવામાં આવ્યા જેમાં કહેવાયું હતું કે પેટ્રોલમાં વધુ ઈથેનોલ ભેળવવાથી જૂની ગાડીઓના એન્જિનને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. મિનિસ્ટ્રીએ E20 ફ્યૂલને બજારમાં ઉતારતા પહેલા ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (ARAI), સોસાયટી ઓફ ઈન્ડિયન ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરર્સ(SIAM), ઈન્ડિયન ઓઈલ અને વાહન નિર્માતાઓ સાથે મળીને ટ્રાયલ કરાઈ. આ સ્ટડીથી સાબિત થયું કે E20 ફ્યૂલથી જૂની કારોનું પરફોર્મન્સ કે તેના પાર્ટ્સ પર કોઈ અસર પડતી નથી.
22 કરોડથી વધુ વ્હીકલમાં કોઈ સમસ્યા નથી
દાવાને જમીની આંકડાઓથી સાબિત કરતા મંત્રાલય તરફથી જણાવવામાં આવ્યું કે દેશમાં છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષથી E15 પેટ્રોલ અને અઢી વર્ષ કરતા વધુ સમયથી E19-E20 ફ્યૂલ વપરાઈ રહ્યું છે. રસ્તાઓ પર હાલના સમયમાં 20 કરોડથી વધુ ટુ વ્હીલર અને 3 કરોડથી વધુ પેટ્રોલ કારો ઈથેનોલ મિક્સ ફ્યૂલ પર દોડી રહ્યા છે. આટલા મોટા પાયે યૂઝ થવા છ તાં એન્જિન ખરાબ થવાનો કોઈ મામલો સામે આવ્યો નથી.
કોઈ ફરિયાદ મળી નથી
કાર મેન્યુફેક્ચર્સના ડેટાનો હવાલો આપતા સરકારે એવો પણ દાવો કર્યો કે વાહનોની દેખરેખના આંકડામાં E20 ફ્યૂલના કારણે કાટ લાગવાનો, પાર્ટ્સ ઘસાઈ જવાનો કે વ્હીકલની ઉંમર ઘટવાની કોઈ ફરિયાદ મળી નથી. FY 2025-26 દરમિયાન એક પ્રમુખ વાહન નિર્માતા કંપનીએ લગભગ 2.84 કરોડ વાહનોની સર્વિસિંગ કરી. જેમાંથી દોઢ કરોડ વ્હીકલ E20 કમ્પિટેબલ હતા નહીં. આમ છતાં કંપનીએ E20 સંલગ્ન ખરાબી, કાટ કે પાર્ટ્સ ઘસાવવાના રિપોર્ટ્સ નોંધ્યા નથી.
ઈથેનોલનો કોસ્ટ અને ખેડૂતોને ફાયદાકારક
ઈથેનોલ પ્રોડક્શન પર ઉઠેલા સવાલનો જવાબ આપતા પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે કહ્યું કે પબ્લિક સેક્ટરની ઓઈલ કંપનીઓ પ્રોફિટ માટે નહીં પરંતુ દેશમાં પૂરતો સપ્લાય જાળવી રાખવા અને કૃષિ ક્ષેત્રને સહારો આપવા માટે ઈથેનોલની ખરીદી કરે છે. વર્તમાન સમયમાં ઈથેનોલ સપ્લાય વર્ષ 2025-26 (નવેમ્બર 2025થી ઓક્ટોબર 2026) દ્વારા ઈથેનોલની સરારાશ કિમત 66.61 રૂપિયા પ્રતિ લીટર નક્કી કરાઈ છે. જીએસટી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચો મળીને ઓઈલ કંપનીઓ માટે તેનો ખર્ચો લગભગ 71.1 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થાય છે.