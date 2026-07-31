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જો ઈથેનોલ ન હોત તો કયા ભાવે મળતું હોત એક લીટર પેટ્રોલ? સરકારે શું જવાબ આપ્યો તે જાણો

પેટ્રોલમાં ઈથેનોલ મિક્સ કરવાથી ફાયદો શું? પેટ્રોલમાં ઈથેનોલ મિક્સ કરવાથી મિડલ ઈસ્ટ જંગ વચ્ચે પણ તેના ભાવને સ્થિર રાખવામાં મદદ મળી છે. સરકાર તરફથી જણાવવામાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે જો ઈથેનોલ ન હોય તો પેટ્રોલનો ભાવ શું હોત?

Written ByViral Raval
Published: Jul 31, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:33 AM IST
જો ઈથેનોલ ન હોત તો કયા ભાવે મળતું હોત એક લીટર પેટ્રોલ? સરકારે શું જવાબ આપ્યો તે જાણો
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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