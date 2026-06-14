/સાચો મિત્ર અને સાચો ઉદ્યોગપતિ: જ્યારે આનંદ મહિન્દ્રાએ ઈલોન મસ્કને પડતીના દિવસોમાં સંભાળ્યા, જાણો

Anand Mahindra Tweet: એલન મસ્કે એક એવો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે જે એક સમયે અશક્ય લાગતો હતો. સ્પેસએક્સના વધતા મૂલ્યાંકન અને મૂડી બજારોમાં તેની મજબૂત સ્થિતિને કારણે, મસ્ક વિશ્વના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર બન્યા છે. જો કે, મહિન્દ્રા ગ્રુપના ચેરમેન આનંદ મહિન્દ્રા માને છે કે આ સિદ્ધિ પાછળની ઓરીજનલ કહાની ફક્ત ટ્રિલિયન ડોલરની નેટવર્થ નથી, પરંતુ મસ્કની અતૂટ શ્રદ્ધા અને દ્રઢતા છે.
આનંદ મહિન્દ્રાએ 2018ના સમયગાળાને યાદ કર્યો જ્યારે એલન મસ્ક અને તેમની કંપની, ટેસ્લા, ભારે દબાણ હેઠળ હતા. તે સમયે, ટેસ્લા ખરાબ પરિસ્થિતીનો સામનો કર્યો હતો, અને કંપનીના ભવિષ્ય પર પણ પ્રશ્ન ઉઠ્યા હતા.
મુશ્કેલ સમયમાં પરીક્ષા લેવાય છે...
મહિન્દ્રાએ કહ્યું કે, મેં 2018માં એલન મસ્કનો સંપર્ક કર્યો કારણ કે લેટેસ્ટતા ઘણીવાર તેમના શ્રેષ્ઠ સમયમાં નહીં, પણ તેમના મુશ્કેલ સમયમાં તેમની પરીક્ષા લે છે. તે સમયે મને સૌથી વધુ પ્રભાવિત કરનારી બાબત તેમની હિંમત અને ક્યારેય હાર ન માનવાનો વલણ હતો.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, આજની હેડલાઇન્સ ટ્રિલિયન ડોલરની સંપત્તિ વિશે છે. વાસ્તવિક વાર્તા એ છે કે તેમણે ક્યારેય એવું માનવાનું બંધ કર્યું નહીં કે આજે જે અશક્ય લાગે છે તે કાલે વાસ્તવિકતા બની શકે છે.
2018ના ટ્વીટને યાદ કરતાં
મહિન્દ્રાનું નિવેદન તે સમયને યાદ કરે છે, જ્યારે રોકાણકારો અને બજાર મસ્ક વિશે શંકાસ્પદ હતા. 2018માં, મહિન્દ્રાએ જાહેરમાં મસ્કને ટેકો આપ્યો, સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "મજબૂત રહો @elonmusk. તમારી ફેક્ટરી હવે પૂર્ણ ગતિએ ચાલી રહી છે. દુનિયાને તમારા જેવા પ્રેરણાદાયી નવીનતાઓની જરૂર છે.
Welcome to India, @elonmusk and @Tesla.
One of the world’s largest EV opportunities just got more exciting.
Competition drives innovation, and there’s plenty of road ahead.
Looking forward to seeing you at the charging station. pic.twitter.com/7Uh2ziV0fp
— anand mahindra (@anandmahindra) July 15, 2025
તે સમયે, ભાગ્યે જ કોઈએ આ સંદેશ પર વધુ ધ્યાન આપ્યું હતું. પરંતુ આજે, જ્યારે મસ્ક વિશ્વના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર હોવાનો દાવો કરનાર વ્યક્તિ તરીકે સમાચારમાં છે, ત્યારે મહિન્દ્રા માને છે કે તેમની સફળતાનો પાયો તે મુશ્કેલ દિવસોમાં નંખાયો હતો, જ્યારે તેમણે હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
મહિન્દ્રાના મતે, ઇતિહાસ ઘણીવાર મોટી સફળતાઓને યાદ રાખે છે, પરંતુ જ્યારે તે જ સફળતાઓ અશક્ય લાગતી હતી ત્યારે સંઘર્ષોને ભૂલી જાય છે. આ જ કારણ છે કે મસ્કની વર્તમાન સિદ્ધિઓ ફક્ત સંપત્તિનો આંકડો નથી, પરંતુ લાંબા ગાળે તેમના દ્રષ્ટિકોણને અનુસરવામાં દૃઢતા, જોખમ લેવા અને દ્રઢતાની કહાની પણ છે.