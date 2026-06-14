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સાચો મિત્ર અને સાચો ઉદ્યોગપતિ: જ્યારે આનંદ મહિન્દ્રાએ ઈલોન મસ્કને પડતીના દિવસોમાં સંભાળ્યા, જાણો

Anand Mahindra Tweet: આનંદ મહિન્દ્રાએ 2018ના એ સમયને યાદ કર્યો જ્યારે એલન મસ્ક અને તેમની કંપની, ટેસ્લા, ભારે દબાણ હેઠળ હતા. તે સમયે, ટેસ્લા ઉત્પાદન પડકારોનો સામનો કરી રહી હતી, અને ઘણા ટીકાકારો કંપનીના ભવિષ્ય પર પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 14, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:02 PM IST
સાચો મિત્ર અને સાચો ઉદ્યોગપતિ: જ્યારે આનંદ મહિન્દ્રાએ ઈલોન મસ્કને પડતીના દિવસોમાં સંભાળ્યા, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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