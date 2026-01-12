સરકારી કર્મચારીઓને ક્યારે મળશે 8મા પગાર પંચના લાભો, જાણો સરકારને કેટલું ચૂકવવું પડશે એરિયર?
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની સેલેરી ભલે હજું સુધી નથી આવી, પરંતુ કર્મચારીઓના રૂપિયા સુરક્ષિત છે. 8મું પગાર પંચ લાગુ થતાની જ સાથે સરકારે પાછલી તારીખથી પૂરેપૂરું એરિયર ચૂકવવું પડશે.
Trending Photos
8th Pay Commission: જાન્યુઆરી 2026 આવતાની સાથે જ લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને લાગ્યું કે, હવે પગાર આપોઆપ વધી જશે. સોશિયલ મીડિયા અને ઓફિસોમાં એવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી કે, 7મા પગાર પંચનો સમયગાળો પૂરો થતા જ નવો પગાર લાગુ થઈ જશે. પરંતુ મહિનાઓ વીતી ગયા છતાં ન તો પગાર વધ્યો કે ન તો પેન્શનમાં કોઈ ફેરફાર દેખાયો. હવે સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે, આખરે વિલંબ કેમ થઈ રહ્યો છે, રૂપિયા ક્યારે મળશે અને સરકારે કર્મચારીઓને કેટલું એરિયર ચૂકવવું પડી શકે છે?
8મા પગાર પંચને લઈને ભ્રમ કેમ ફેલાયો?
દર 10 વર્ષે નવું પગાર પંચ લાગુ કરવાની પરંપરા રહી છે. 7મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2016થી લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ આધારે એવું માનવામાં આવતું હતું કે, 1 જાન્યુઆરી 2026થી 8મું પગાર પંચ આપોઆપ લાગુ થઈ જશે. પરંતુ આ માત્ર એક અનુમાન હતું. સત્ય એ છે કે પગાર વધારવા માટે કોઈ ઓટોમેટિક સિસ્ટમ હોતી નથી.
પગાર આપોઆપ કેમ નથી વધતો?
પગાર પંચની પ્રક્રિયા લાંબી હોય છે. પહેલા સરકાર પગાર પંચની રચના કરે છે. ત્યારબાદ પંચ કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થા અને પેન્શન સાથે જોડાયેલા તમામ પાસાઓનો અભ્યાસ કરે છે. પછી પંચ પોતાની ભલામણો સરકારને સોંપે છે. સરકાર તે ભલામણો પર વિચાર કરીને મંજૂરી આપે છે. ત્યારબાદ જ નવું પગાર માળખું લાગુ થાય છે. આ જ કારણ છે કે 7મા પગાર પંચની મુદત પૂરી થવા છતાં પગારમાં આપોઆપ વધારો થયો નથી.
જાન્યુઆરી 2026માં શું બદલાયું અને શું નહીં?
જાન્યુઆરી 2026માં ન તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો પગાર વધ્યો કે ન તો પેન્શનરોની પેન્શનમાં કોઈ ફેરફાર થયો. સરકાર દ્વારા અત્યાર સુધી 8મા પગાર પંચ અંગે કોઈ અંતિમ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી. તેથી હાલમાં કર્મચારીઓને જૂના પગાર અને પેન્શન મુજબ જ ચુકવણી મળી રહી છે.
8મું પગાર પંચ ક્યારે લાગુ થઈ શકે?
રિપોર્ટ્સ અને ભૂતકાળના અનુભવોને જોઈએ તો, 8મા પગાર પંચની ભલામણો 2026ના બીજા ભાગમાં અથવા 2027ની શરૂઆત સુધીમાં લાગુ થઈ શકે છે. જો કે, તેમાં વિલંબ થવાની સ્થિતિમાં પણ કર્મચારીઓને નુકસાન થશે નહીં, કારણ કે તેની 'કટ-ઓફ' તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2026 જ માનવામાં આવશે.
એરિયર શું હોય છે અને કેમ મળશે?
એરિયર એ તફાવતની રકમ છે જે નવા પગારના અમલીકરણની તારીખ અને કટ-ઓફ તારીખ વચ્ચે બને છે. જો 8મું પગાર પંચ મોડું લાગુ થાય છે, તો કર્મચારીઓને પાછલી તારીખથી વધેલા પગારનો પૂરો લાભ આપવામાં આવે છે. એટલે કે જેટલા મહિનાનો વિલંબ થશે, તેટલા મહિનાનું એરિયર એકસાથે મળશે.
એરિયરની ગણતરી કેવી રીતે થશે?
ધારો કે કોઈ કર્મચારીનો હાલનો પગાર 50,000 રૂપિયા છે અને 8મા પગાર પંચ પછી આ પગાર વધીને 55,000 રૂપિયા થઈ જાય છે. એટલે કે દર મહિને 5,000 રૂપિયાનો તફાવત પડે છે. જો પંચ મે 2027માં લાગુ થાય છે, તો જાન્યુઆરી 2026થી એપ્રિલ 2027 સુધી કુલ 15 મહિનાનું એરિયર બનશે. આવી સ્થિતિમાં દર મહિને 5,000 રૂપિયા લેખે કુલ 75,000 રૂપિયા એરિયર તરીકે કર્મચારીને એકસાથે આપવામાં આવશે.
પેન્શનરોને શું ફાયદો થશે?
માત્ર કર્મચારીઓ જ નહીં, પેન્શનરોને પણ એરિયરનો લાભ મળશે. પેન્શનની ગણતરી નવી ભલામણોના આધારે કરવામાં આવશે અને કટ-ઓફ તારીખથી લઈને અમલીકરણની તારીખ સુધીનો તફાવત તેમને એરિયર તરીકે મળશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે