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કર્મચારીઓના PF ખાતામાં વ્યાજની રકમ ક્યારે જમા થશે ? જાણો આ વર્ષે કેટલા ટકા મળશે વ્યાજ

કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે 8.25% વ્યાજ દરની જાહેરાત કરી ત્યારથી, EPF સબ્સ્ક્રાઇબર્સ તેમના ખાતાના બેલેન્સ પર નજર રાખી રહ્યા છે. જૂનનું પહેલું સપ્તાહ પસાર થઈ ગયું હોવાથી ઘણા EPF સભ્યો વારંવાર તેમના પાસબુક તપાસતા હોય છે કે વાર્ષિક વ્યાજ તેમના PF ખાતામાં જમા થયું છે કે નહીં. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 15, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:13 PM IST
કર્મચારીઓના PF ખાતામાં વ્યાજની રકમ ક્યારે જમા થશે ? જાણો આ વર્ષે કેટલા ટકા મળશે વ્યાજ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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કર્મચારીઓના PF ખાતામાં વ્યાજની રકમ ક્યારે જમા થશે? જાણો આ વર્ષે કેટલા ટકા મળશે વ્યાજ
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