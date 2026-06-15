/કર્મચારીઓના PF ખાતામાં વ્યાજની રકમ ક્યારે જમા થશે ? જાણો આ વર્ષે કેટલા ટકા મળશે વ્યાજ

વ્યાજ ક્રેડિટ અંગેનો આ પ્રશ્ન લગભગ દર વર્ષે ઉદ્ભવે છે. જ્યારે વ્યાજ દર અગાઉથી જાહેર કરવામાં આવે છે, ત્યારે વાસ્તવિક ક્રેડિટ કેટલાક અઠવાડિયા કે મહિનાઓ પછી જ ખાતામાં દેખાય છે. આ વિલંબ EPF સબ્સ્ક્રાઇબર્સમાં પ્રશ્નો ઉભા કરે છે કે શું તે ભવિષ્યના વ્યાજ ગણતરીઓને અસર કરી શકે છે.
હાલનો EPF વ્યાજ દર શું છે ?
શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાના નેતૃત્વ હેઠળ EPFOના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ (CBT)એ 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ તેની બેઠક દરમિયાન નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે 8.25% વાર્ષિક વ્યાજ દરની જાહેરાત કરી હતી. સતત ત્રીજા વર્ષે વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ પર વ્યાજ દર 8.15% હતો અને હવે તેમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. EPF પર વ્યાજ માસિક ચાલી રહેલા બેલેન્સના આધારે ગણવામાં આવે છે પરંતુ જરૂરી મંજૂરીઓ અને એકાઉન્ટ-અપડેટ પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા પછી વાર્ષિક ધોરણે ખાતામાં જમા થાય છે.
ક્યારે જમા થઈ શકે છે વ્યાજ ?
EPFOએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે વ્યાજ ક્રેડિટ કરવા માટે કોઈ ચોક્કસ તારીખ જાહેર કરી નથી. ગયા વર્ષે નાણા મંત્રાલયે મે મહિનામાં 8.25%ના વ્યાજ દરને મંજૂરી આપી હતી. ત્યારબાદ EPFOએ જૂનમાં સભ્યોના ખાતા અપડેટ કર્યા. જુલાઈની શરૂઆતમાં, સંસ્થાએ મોટાભાગના સબ્સ્ક્રાઇબર્સના ખાતામાં વ્યાજ ક્રેડિટ કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી હતી.
અગાઉના વર્ષોમાં આ પ્રક્રિયા વધુ ઝડપી હતી, વર્ષના પ્રથમ છ મહિનાના અંત સુધીમાં ખાતાઓમાં વ્યાજ દેખાતું હતું. જો આ પેટર્ન 2025-26 નાણાકીય વર્ષ માટે ચાલુ રહે છે, તો સબ્સ્ક્રાઇબર્સ આગામી અઠવાડિયામાં તેમના ખાતામાં વ્યાજ જોઈ શકે છે. જો કે, વાસ્તવિક સમયરેખા સરકાર મંજૂરી પ્રક્રિયા ક્યારે પૂર્ણ કરે છે અને EPFO એકાઉન્ટ અપડેટ્સને કેટલી ઝડપથી અંતિમ સ્વરૂપ આપે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.
વ્યાજની જાહેરાત અને તેના ક્રેડિટ વચ્ચે કેમ અંતર ?
વ્યાજ દર જાહેર થતાં જ EPF સભ્યોના ખાતામાં વ્યાજ આપમેળે જમા થતું નથી. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ (CBT) વ્યાજ દરની ભલામણ કરે તે પછી, દરખાસ્ત મંજૂરી માટે સરકારને મોકલવામાં આવે છે. એકવાર સરકાર મંજૂરી આપે છે, EPFO વ્યાજની ગણતરી કરવાની અને તેને લાખો ખાતાઓમાં જમા કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે. આ એક લાંબી પ્રક્રિયા છે. જોકે, કર્મચારીઓના PF ખાતામાં તેને ક્રેડિટ કરવામાં વિલંબને કારણે વ્યાજ અંગે કોઈ નાણાકીય નુકસાન થતું નથી.