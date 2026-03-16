કરોડો PF ધારકો માટે ખુશીના સમાચાર ! આ દિવસે જમા થશે વ્યાજના રૂપિયા
PF Interest : દેશભરના કરોડો પગારદાર વ્યક્તિઓ માટે PF તેમની સૌથી મહત્વપૂર્ણ બચતમાંની એક છે. દર વર્ષની જેમ લોકો ફરી એકવાર જાણવા ઉત્સુક છે કે તેમના PF ખાતામાં વ્યાજ ક્યારે જમા થશે અને કેટલી રકમ જમા થશે. ઇપીએફઓના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે 8.25% વ્યાજ દર નક્કી કર્યો છે.
PF Interest : કરોડો પગારદાર વ્યક્તિઓ માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF) તેમના ભવિષ્યના બચતના મહત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ તરીકે કામ કરે છે. દર વર્ષે કર્મચારીઓ તેમના PF ખાતામાં વ્યાજ ક્યારે જમા થશે અને કેટલું થશે તેની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. તાજેતરમાં કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)ના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે EPF થાપણો પર 8.25% વ્યાજ દર આપવાનો નિર્ણય લીધો. આ જાહેરાત બાદ કર્મચારીઓ હવે વિચારી રહ્યા છે કે આ વ્યાજ ખરેખર તેમના ખાતામાં ક્યારે જમા થશે અને તેની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવશે.
EPF વ્યાજ કોઈ ચોક્કસ તારીખે જમા થતું નથી. વ્યાજ જમા થાય તે પહેલાં એક ચોક્કસ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડે છે. પ્રથમ EPFOનું સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટી વર્ષ માટે વ્યાજ દર નક્કી કરે છે. ત્યારબાદ આ નિર્ણય મંજૂરી માટે કેન્દ્ર સરકારને મોકલવામાં આવે છે. સરકાર અંતિમ મંજૂરી આપે પછી જ વ્યાજ કર્મચારીઓના પીએફ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
વ્યાજ એકસાથે બધા ખાતાઓમાં જમા થતું નથી
હાલમાં વ્યાજ દર નક્કી કરવાનો પ્રારંભિક તબક્કો પૂર્ણ થઈ ગયો છે. ભૂતકાળના અનુભવના આધારે અંતિમ મંજૂરી પ્રાપ્ત થવાથી વ્યાજના ક્રેડિટિંગ વચ્ચે 2 થી 3 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં આ પ્રક્રિયા જુલાઈ અથવા ઓગસ્ટ સુધી લંબાય છે અને વ્યાજ એકસાથે બધા ખાતાઓમાં જમા થતું નથી.
EPF વ્યાજની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ?
EPF યોજનાના નિયમો અનુસાર, વ્યાજની ગણતરી મન્થલી રનિંગ બેલેન્સના આધારે કરવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે વ્યાજની ગણતરી આખા વર્ષ દરમિયાન ખાતામાં રહેલા ફંડ તેમજ તે સમયગાળા દરમિયાન થયેલા કોઈપણ ફેરફારો અથવા વ્યવહારોને ધ્યાનમાં લઈને કરવામાં આવે છે.
પાછલા વર્ષના બેલેન્સ પર આખા વર્ષનું વ્યાજ
તમને પાછલા નાણાકીય વર્ષના અંતે તમારા ખાતામાં રહેલા બેલેન્સ પર આખા 12 મહિના માટે વ્યાજ મળે છે. જો કે, જો તમે વચગાળાના સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ ફંડ ઉપાડ્યું હોય, તો ઉપાડેલી રકમ બાદ કર્યા પછી વ્યાજની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
મર્યાદિત સમયગાળા માટે વચગાળાના ઉપાડ પર વ્યાજ
જો તમે નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન તમારા પીએફ ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડ્યા હોય, તો તે ચોક્કસ રકમ પર ઉપાડના પહેલાના મહિના સુધી જ વ્યાજ મળે છે.
જો નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન તમારા ખાતામાં નવી રકમ જમા કરવામાં આવે છે, તો તે રકમ પર વ્યાજ જમા તારીખ પછી તરત જ મહિનાના 1લા દિવસથી 31 માર્ચ સુધીનું આપવામાં આવે છે.
PF કર્મચારીઓ માટે કેમ ફાયદાકારક ?
ઇપીએફ પર મેળવેલ વ્યાજ બચત યોજનાઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા વ્યાજ કરતાં શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે તે પગારદાર વ્યક્તિઓ માટે સુરક્ષિત, લાંબા ગાળાની બચત માટે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.
