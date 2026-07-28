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₹10 અને ₹20ની પ્લાસ્ટિક નોટ ક્યારે આવશે? સરકારે આપી મંજૂરી, જાણો

Plastic Note Approval: RBI એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે પોલિમર નોટો રજૂ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નકલી નોટોને રોકવાનો નથી, પરંતુ નોટોનું આયુષ્ય વધારવાનો અને તેમની ગુણવત્તા સુધારવાનો છે. આનાથી લાંબા ગાળે છાપકામ, પરિવહન અને નાશ કરવાનો ખર્ચ પણ ઘટશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 28, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:55 PM IST
₹10 અને ₹20ની પ્લાસ્ટિક નોટ ક્યારે આવશે? સરકારે આપી મંજૂરી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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