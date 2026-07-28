/₹10 અને ₹20ની પ્લાસ્ટિક નોટ ક્યારે આવશે? સરકારે આપી મંજૂરી, જાણો

Plastic Note Approval: કેન્દ્ર સરકારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)ના પ્લાસ્ટિક 10 અને 20 રૂપિયાની નોટોના ફિલ્ડ ટ્રાયલ્સને મંજૂરી આપી છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે ટૂંક સમયમાં તમારા હાથમાં પ્લાસ્ટિક 10 અને 20 રૂપિયાની નોટો જોઈ શકો છો. લગભગ 14 વર્ષ જૂની આ યોજના હવે પુનર્જીવિત થઈ ગઈ છે. જો કે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલની કાગળની નોટો બંધ કરવામાં આવશે નહીં. હાલ માટે, પ્લાસ્ટિક અને કાગળની નોટો બંને સાથે સાથે ફરશે.
વિશ્વભરના 60થી વધુ દેશોમાં પ્લાસ્ટિક નોટો ચલણમાં
ખાનીગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, ઓસ્ટ્રેલિયા 1988માં પોલિમર નોટો જાહેર કરનાર પ્રથમ દેશ હતો. ત્યારબાદ, યુકે, કેનેડા, ન્યુઝીલેન્ડ, સિંગાપોર, મલેશિયા, થાઇલેન્ડ અને વિયેતનામ સહિત 60થી વધુ દેશોએ વિવિધ મૂલ્યોમાં પ્લાસ્ટિક નોટો અપનાવી છે.
10 અને 20 રૂપિયાની 100 કરોડ નોટો ટ્રાયલ માટે
નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ લોકસભામાં માહિતી આપી હતી કે RBIએ 10 અને 20 રૂપિયાની 1 અબજ (100 કરોડ) પોલિમર નોટો છાપવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. સરકારે આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે. જો ફિલ્ડ ટ્રાયલ સફળ થાય છે, તો ભવિષ્યમાં આ નોટો નિયમિત ચલણમાં મૂકી શકાય છે.
RBI પ્લાસ્ટિક નોટો કેમ રજૂ કરી રહી છે?
RBI અનુસાર, પોલિમર નોટો નિયમિત કાગળની નોટો કરતાં ઘણી વધુ ટકાઉ હોય છે. નાના મૂલ્યની નોટો, ખાસ કરીને 10 અને 20 રૂપિયાની નોટો, સૌથી વધુ હાથમાં બદલાય છે અને ઝડપથી ફાટી જાય છે. પ્લાસ્ટિક નોટો આના કરતા 2થી 6 ગણી લાંબી ટકી શકે છે, જેના કારણે નવી નોટો વારંવાર છાપવાની જરૂરિયાત ઓછી થાય છે.
ડિજિટલ પેમેન્ટ પર શું અસર પડશે?
સરકાર કહે છે કે આ સમયે ડિજિટલ પેમેન્ટ પર આ યોજનાની અસરની ભવિષ્યવાણી કરવી અકાળ છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે રોકડ અને ડિજિટલ પેમેન્ટ એકબીજાના પૂરક છે અને તેનો ઉપયોગ ચાલુ રહેશે.
પોલિમર નોટો શું છે?
પોલિમર નોટો ખાસ પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ પર છાપવામાં આવે છે, જ્યારે ભારતની વર્તમાન નોટો લાંબા કપાસના રેસામાંથી બનેલા ખાસ કાગળ પર બનાવવામાં આવે છે. આ કાગળની નોટો લાકડાના પલ્પનો ઉપયોગ કરતી નથી.
પર્યાવરણ માટે વધુ સારી: આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF) અનુસાર, પોલિમર નોટો પર્યાવરણીય અસર ઓછી કરે છે. તેઓ કાગળની નોટો કરતાં 32% ઓછી ગ્લોબલ વોર્મિંગ અસર ઉત્પન્ન કરે છે અને 30% ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડે છે. ઉપયોગ કર્યા પછી, તેમને રિસાયકલ કરી શકાય છે અને બગીચાની ખુરશીઓ જેવા અન્ય પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
ભારતમાં વધી રહી છે રોકડની માંગ
આરબીઆઈના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, દેશમાં ચલણમાં રહેલા ચલણનું કુલ મૂલ્ય માર્ચ 2026 સુધીમાં 41.23 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી જશે, જે એક વર્ષ પહેલા કરતા 12 ટકા વધુ છે. આમાં 500 રૂપિયાની નોટોનો હિસ્સો 86 ટકા છે.