ક્યારે આવશે કિસાન સન્માન નિધિનો 22મો હપ્તો, જાણો તારીખ

PM Kisan Yojana 22nd Installment: પીએમ કિસાન યોજનામાં નોંધાયેલા લાખો ખેડૂતો માટે 22મા હપ્તાની રાહ ટૂંક સમયમાં પૂરી થઈ શકે છે. સરકાર આ તારીખની આસપાસ હપ્તો મોકલે તેવી અપેક્ષા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:58 PM IST

ક્યારે આવશે કિસાન સન્માન નિધિનો 22મો હપ્તો, જાણો તારીખ

PM Kisan Yojana 22nd Installment: કેન્દ્ર સરકાર દેશના ખેડૂતો માટે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવે છે. દેશની વસ્તીનો એક મોટો ભાગ હજુ પણ ખેતી દ્વારા પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. આમાંના ઘણા ખેડૂતો ખેતીમાંથી વધારે કમાણી કરી શકતા નથી. આવા ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ ખેડૂતોને ભારત સરકાર દ્વારા નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.

આ માટે, ભારત સરકાર પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ચલાવે છે, જે હેઠળ વાર્ષિક ₹6,000 આપવામાં આવે છે, જે ₹2,000 ના ત્રણ હપ્તામાં વહેંચવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ અત્યાર સુધીમાં કુલ 21 હપ્તા મોકલવામાં આવ્યા છે. હવે, ખેડૂતો 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો તમે આ ખેડૂતોમાંથી એક છો, તો ચાલો તમને જણાવીએ કે 22મો હપ્તો ક્યારે જારી થશે.

22મો હપ્તો આ તારીખ સુધીમાં 

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ, સરકાર દર ચાર મહિને આગામી હપ્તો મોકલે છે. 21મો હપ્તો 19 નવેમ્બરના રોજ જારી કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો આશરે 9 કરોડ ખેડૂતોને ફાયદો થયો હતો. તેથી, તેના આધારે, 22મો હપ્તો ફેબ્રુઆરી સુધીમાં જાહેરી થઈ શકે છે.

સરકારે સત્તાવાર તારીખ જાહેર કર્યું નથી, છતાં આ અપેક્ષિત તારીખ છે. હપ્તો મેળવવા માટે, ખેડૂતોએ તેમના e-KYC, આધાર લિંકિંગ અને બેંક વિગતો અપડેટ રાખવી જોઈએ જેથી હપ્તો જાહેર થતાંની સાથે જ રકમ તેમના ખાતામાં સીધી જમા થઈ જાય.

ફક્ત આ ખેડૂતોને જ 22મો હપ્તો મળશે

22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોએ હપ્તો જારી થાય તે પહેલાં તપાસ કરવી જોઈએ કે તેમને તે મળશે કે નહીં. આ હપ્તો ફક્ત તે ખેડૂતોને જ મળશે જેમનું સ્ટેટસ પોર્ટલ પર સ્પષ્ટ રીતે પ્રદર્શિત થાય છે. આ કરવા માટે, યોજનાની વેબસાઇટ pmkisan.gov.in અથવા કિસાન એપની મુલાકાત લઈને તેમની સ્થિતિ તપાસો. હોમ પેજ પર Know Your Status પસંદ કરો અને તમારો રજીસ્ટ્રેશન નંબર દાખલ કરો.

જો તમને નંબર યાદ ન હોય, તો પહેલા તેને શોધવા માટે Know Your Registration Number પર જાઓ. નંબર પ્રાપ્ત કર્યા પછી, પેજ પર પાછા ફરો, કોડ દાખલ કરો અને Get Details પર ક્લિક કરો. તમારી સ્થિતિ થોડી સેકંડમાં પ્રદર્શિત થશે. જો બધું બરાબર દેખાય છે, તો તમને હપ્તો મળશે. જે ખેડૂતોને તેમના રેકોર્ડ, e-KYC અથવા બેંક લિંકિંગમાં સમસ્યા છે તેમને તેમના હપ્તા મળશે નહીં. તેથી, સ્થિતિ તપાસવી મહત્વપૂર્ણ છે.

