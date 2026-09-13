/ક્યારે આવશે PM કિસાન યોજનાનો 24મો હપ્તો ? શું આવી છે નવી અપડેટ ? જાણો

PM Kisan 24th Installment date: કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે ખેડૂતોને 6,000 રૂપિયા ત્રણ હપ્તામાં ટ્રાન્સફર કરે છે. કેન્દ્ર સરકાર આ પૈસા પીએમ કિસાન યોજનાના લાભાર્થીઓને મોકલે છે. ચાલો જાણીએ કે પીએમ કિસાન યોજના માટે નોંધણી કેવી રીતે કરવી અને કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે.
24મો હપ્તો ક્યારે આવશે?
પીએમ કિસાન યોજના ખાતામાં આગામી હપ્તો ક્યારે ટ્રાન્સફર થશે તે અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. જો કે, ખેડૂતો આશા રાખી રહ્યા છે કે ઓક્ટોબરના અંત સુધીમાં અથવા નવેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયા સુધીમાં તેમના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જશે. આ એવી સીઝન હશે જ્યારે ડાંગરની કાપણી ચાલી રહી હશે, ઘઉંની વાવણી શરૂ થશે, અને બટાકાની કાપણી પણ શરૂ થશે, જેના માટે ખેડૂતોને ભંડોળ મેળવવાની જરૂર પડશે.
PM કિસાન માટે કેવી રીતે અરજી કરવી
1- સૌપ્રથમ, વેબસાઇટ https://pmkisan.gov.in/ પર જાઓ.
2- વેબસાઇટ ખુલ્યા પછી, તમને ન્યૂ ફાર્મર રજીસ્ટ્રેશન વિકલ્પ દેખાશે. તેના પર ક્લિક કરો.
3- ગ્રામીણ ખેડૂત નોંધણી અને શહેરી ખેડૂત નોંધણી વચ્ચેનો વિકલ્પ પસંદ કરો.
4- એક નવું પેજ ખુલશે. અરજી કરેલી માહિતી ભરો.
5- તમારું રાજ્ય જણાવો અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો.
6- બધી વિગતો ભર્યા પછી, એક વન-ટાઇમ પાસવર્ડ પસંદ કરો. તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે. તેને ચકાસો. ફોર્મ પૂર્ણ થશે.
તમે PM કિસાન યોજનાના લાભાર્થી છો કે નહીં તે કેવી રીતે ચેક કરવું?
1- સૌપ્રથમ, PM કિસાન વેબસાઇટ https://pmkisan.gov.in/ ખોલી લો.
2- તમારી સ્ટેટસ જાણો વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
3- તમારે તમારી ખેડૂત નોંધણી વિગતો ભરવાની જરૂર પડશે.
4- તમારો રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો. પછી, વન-ટાઇમ પાસવર્ડ પર ક્લિક કરો.
તમને બતાવવામાં આવશે કે તમે લાભાર્થી છો કે નહીં.
સરકારે અત્યાર સુધીમાં 23 હપ્તા મોકલ્યા
આ યોજના કેન્દ્ર સરકારે 2019 માં શરૂ કરી હતી. અત્યાર સુધીમાં, પાત્ર ખેડૂતોના ખાતામાં 23 હપ્તા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા છેલ્લો હપ્તો જૂનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. એ નોંધવું જોઈએ કે કેન્દ્ર સરકાર એપ્રિલ અને જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર અને માર્ચ વચ્ચે પૈસા ખાતામાં મોકલે છે.