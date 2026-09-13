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ક્યારે આવશે PM કિસાન યોજનાનો 24મો હપ્તો ? શું આવી છે નવી અપડેટ ? જાણો

PM Kisan 24th Installment date: PM કિસાન યોજનાનો 24મો હપ્તો ટૂંક સમયમાં ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. કેન્દ્ર સરકારે આ યોજના હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 23 હપ્તા ટ્રાન્સફર કર્યા છે. ચાલો જાણીએ કે ખાતામાં ક્યારે 24મો હપ્તો આવી શકે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:13 PM IST
ક્યારે આવશે PM કિસાન યોજનાનો 24મો હપ્તો ? શું આવી છે નવી અપડેટ ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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