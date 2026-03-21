8મું પગાર પંચ ક્યારે લાગુ થશે? જૂના ટ્રેન્ડ, એરિયરની ચુકવણી અને ડિમાંડની સંપૂર્ણ ડીટેલ, જાણો
8th Pay Commission Implemented: ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ (AITUC) માંગ કરી રહી છે કે પગાર ધોરણ, ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય લાભોમાં સુધારા 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવવા જોઈએ, કામચલાઉ તારીખથી નહીં. AITUCએ જાળવી રાખ્યું છે કે પગાર સુધારા પહેલાથી જ બાકી છે.
Trending Photos
8th Pay Commission Implemented: 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (8મા CPC)ની રજૂઆત સાથે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે કમિશન નવેમ્બર 2025માં સંદર્ભ શરતો (ToR) જાહેર કર્યાના 18 મહિનાની અંદર તેનો ભલામણ અહેવાલ પ્રકાશિત કરશે.
જો કે, 8મા પગાર પંચની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે કે પછી તે અંગે અનિશ્ચિતતા રહે છે. ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ (AITUC) માંગ કરી રહી છે કે પગાર ધોરણ, ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય લાભોમાં સુધારા 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવવા જોઈએ, કામચલાઉ તારીખથી નહીં. ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ કહે છે કે પગાર સુધારા પહેલાથી જ બાકી છે. આ વાત ખાનગી પોર્ટલમાં પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલમાં જણાવવામાં આવી છે.
જો સરકાર 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવા માટે કોઈ કામચલાઉ તારીખ પસંદ કરે છે, તો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને બાકી રકમનો મોટો હિસ્સો ગુમાવવો પડી શકે છે. 7મા પગાર પંચની મુદત 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી.
આ વલણ શું કહે છે?
પહેલાના સંજોગોમાં, સરકારે હંમેશા પાછલા પગાર પંચની છેલ્લી તારીખ પછીના દિવસથી બાકી રકમ ચૂકવી છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો આપણે 6ઠ્ઠા પગાર પંચની બાકી રકમ ચૂકવીએ, તો કમિશને માર્ચ 2008માં તેનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો, પરંતુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને 1 જાન્યુઆરી, 2006 થી બાકી રકમ મળી હતી.
પહેલાના પગાર પંચની સમયરેખા
7મા પગાર પંચની રચના ફેબ્રુઆરી 2014માં કરવામાં આવી હતી. કમિશને નવેમ્બર 2015માં તેનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો અને તેનો અમલ જૂન 2016માં કરવામાં આવ્યો હતો, કુલ આશરે 2.5 વર્ષ પછી લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. 7મા પગાર પંચે જાન્યુઆરી 2016થી જૂન 2016 સુધીના સમયગાળા માટે બાકી ચૂકવણી કરી હતી.
છઠ્ઠા પગાર પંચની રચના ઓક્ટોબર 2006માં કરવામાં આવી હતી, માર્ચ 2008માં તેનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને ઓગસ્ટ 2008માં અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. 2008માં 40 ટકા બાકી ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી અને 2009માં 60 ટકા બાકી ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. 5મા પગાર પંચની રચના એપ્રિલ 1994માં કરવામાં આવી હતી. પગાર પંચે જાન્યુઆરી 1997માં તેનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો, અને તે ઓક્ટોબર 1997માં લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. આમાં લગભગ 3.5 વર્ષ લાગ્યા હતા.
જૂની પેન્શન યોજના ફરી લાગુ કરવાની માંગ
ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ (AITUC) એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે કોન્ટ્રીબ્યુટરી નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) પાછી ખેંચી લેવી જોઈએ અને નોન-કોન્ટ્રીબ્યુટરી ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ (OPS) ફરી લાગુ કરવી જોઈએ.
AITUCએ 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (8મા CPC)માં કહ્યું છે કે પેન્શનરોના હિતોને અવગણી શકાય નહીં અને પેન્શન સુધારણા માટેની તેની ભલામણોમાં તેમને શામેલ કરવા જોઈએ. વધુમાં, પેન્શન ફરી લાગુ કરવા માટે ગણતરીનો સમયગાળો વર્તમાન 15 વર્ષથી ઘટાડીને 11થી 12 વર્ષ કરવો જોઈએ. AITUCએ એવી પણ ભલામણ કરી છે કે પેન્શન વધારો દર પાંચ વર્ષે થવો જોઈએ.
8મા પગાર પંચ અને ફિટમેન્ટ પરિબળો
8મા પગાર પંચએ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ, પેન્શનરો, કર્મચારી સંગઠનો અને અન્ય વિવિધ હિસ્સેદારો પાસેથી વળતર સુધારણા અંગે પ્રતિસાદ માંગ્યો છે. ઘણા કર્મચારી સંગઠનોએ ફિટમેન્ટ પરિબળો સહિત તેમની માંગણીઓ રજૂ કરી છે. ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સે 3.0થી 3.25 સુધીના ફિટમેન્ટ પરિબળોની ભલામણ કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે