Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /8મું પગાર પંચ ક્યારે સોંપશે સરકારને અંતિમ રિપોર્ટ? શું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને બેઝિક પે પર લેવાયો કોઈ નિર્ણય? જાણો

8મું પગાર પંચ ક્યારે સોંપશે સરકારને અંતિમ રિપોર્ટ? શું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને બેઝિક પે પર લેવાયો કોઈ નિર્ણય? જાણો

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ પાસેથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટી અપેક્ષાઓ છે. આ પગાર પંચની રચના ગત વર્ષના નવેમ્બરમાં કરવામાં આવી હતી. હાલમાં પગાર પંચ કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ સાથે જોડાયેલા સંગઠનો સાથે બેઠકો કરી રહ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 15, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:43 PM IST
8મું પગાર પંચ ક્યારે સોંપશે સરકારને અંતિમ રિપોર્ટ? શું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને બેઝિક પે પર લેવાયો કોઈ નિર્ણય? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સ્વતંત્રતા દિવસે ભારતનો દબદબો, હોકી વર્લ્ડ કપમાં વેલ્સને 3-1થી ધૂળ ચટાડી
2
3
4
5