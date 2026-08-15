/8મું પગાર પંચ ક્યારે સોંપશે સરકારને અંતિમ રિપોર્ટ? શું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને બેઝિક પે પર લેવાયો કોઈ નિર્ણય? જાણો

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ વચ્ચે ઘણી ચર્ચા ચાલી રહી છે. પંચ સતત કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ સાથે જોડાયેલા સંગઠનો સાથે બેઠકો કરી રહ્યું છે. દિલ્હીમાં પગાર પંચની બેઠક આ જ મહિનાની 8 અને 10 તારીખે યોજાઈ હતી. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં આ તેમની બીજી બેઠક હતી. આ જ બેઠકમાં કેટલાક સંગઠનો દ્વારા બેઝિક પે 18,000 રૂપિયાથી વધારીને 69,000 રૂપિયા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 8મા પગાર પંચની આગામી બેઠક જયપુરમાં 31 ઓગસ્ટના રોજ યોજાશે.
ક્યારે જમા કરવામાં આવશે રિપોર્ટ?
8મા પગાર પંચની રચના થયાના 9 મહિના વીતી ગયા છે. આ પંચની રચના નવેમ્બર 2025માં થઈ હતી. હવે માત્ર 9 મહિનાનો સમય જ બાકી છે. ચોમાસુ સત્રમાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પંચે દરેક નાના-મોટા અપડેટ આપવાની જરૂર નથી. ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી લઈને બેઝિક પે સુધીની કોઈ પણ ભલામણ હજુ સુધી મળી નથી. સરકારે કહ્યું કે, નક્કી કરેલી સમયમર્યાદામાં પગાર પંચ પોતાનો રિપોર્ટ જમા કરાવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, પંચ પાસે મે 2027 સુધીનો સમય છે.
એક સમયે 55 રૂપિયા મળતો હતો બેઝિક પે
'ઇન્ડિયા ટુડે'ના રિપોર્ટ અનુસાર, પહેલું પગાર પંચ ભારત આઝાદ થયા પહેલા જ લાગુ થઈ ગયું હતું. 1946માં લાગુ થયેલા પગાર પંચમાં કર્મચારીઓને ઓછામાં ઓછો 55 રૂપિયા બેઝિક પે મળતો હતો. તે સમયે વધુમાં વધુ 2,000 રૂપિયા બેઝિક પે આપવામાં આવતો હતો.
બીજું પગાર પંચ 1959માં લાગુ થયું હતું. ત્યારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ઓછામાં ઓછો 80 રૂપિયા પ્રતિ માસ બેઝિક પે મળતો હતો, જે વધીને 3,000 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. ત્રીજા પગાર પંચ દરમિયાન ન્યૂનતમ બેઝિક પે 196 રૂપિયા થઈ ગયો હતો. આ પગાર પંચ 1973માં લાગુ થયું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, સમયની સાથે કર્મચારીઓનો બેઝિક પે વધતો ગયો. હવે 7મા પગાર પંચ દરમિયાન ન્યૂનતમ બેઝિક પે 18,000 રૂપિયા થઈ ગયો છે.
શું બેઝિક પે 69,000 રૂપિયા થશે?
દિલ્હીમાં યોજાયેલી બેઠક દરમિયાન કેટલાક સંગઠનોએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને 3.83 કરવાની માંગ કરી છે. જો પગાર પંચ દ્વારા આ માંગ સ્વીકારી લેવામાં આવે, તો તેવી સ્થિતિમાં કર્મચારીઓનો ન્યૂનતમ બેઝિક પે 69,000 રૂપિયા થઈ શકે છે. જો કે, નિષ્ણાતો તેની શક્યતા ઓછી માની રહ્યા છે.
પગાર પંચ સમક્ષ સંગઠનો દ્વારા ફેમિલી યુનિટમાં પણ સતત વધારો કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. વર્તમાન સમયમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું ફેમિલી યુનિટ 3 છે, જેને વધારીને 5 કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.