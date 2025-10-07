8th pay commission: 1.25 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના ક્યારે વધશે પગાર ? નાણા મંત્રાલયે આપ્યું અપડેટ
8th pay commission: કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કેબિનેટની બેઠકમાં 1.2 કરોડથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં 3% નો વધારો જાહેર કર્યો છે. નાણાં મંત્રાલયે હવે પગાર સુધારો અને બાકી રકમ ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે તે અંગે અપડેટ આપ્યું છે.
Trending Photos
8th pay commission: મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાની જાહેરાત થયા પછી, સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. નાણાં મંત્રાલયે હવે પગાર સુધારો અને બાકી રકમ ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે તે અંગે અપડેટ આપ્યું છે.
નોંધનીય છે કે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં 3% નો વધારો અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત (DR) ને મંજૂરી આપી છે. આ 1 જુલાઈ, 2025થી અમલમાં આવશે. આ સુધારાના પરિણામે DA અને DRમાં 3%નો વધારો થશે.
પગાર વધારો ક્યારે થશે?
કેન્દ્ર સરકારે 2025 માં 49 લાખ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને 69 લાખ પેન્શનરો માટે બીજા DAમાં વધારાની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે, ડીએમાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે અગાઉ, માર્ચ 2025માં, કર્મચારીઓને ભથ્થામાં 2 ટકાનો વધારો મળ્યો હતો. હાલમાં, ડીએ મૂળ પગારના 55% છે. આ વધારો 58% સુધી વધારવામાં આવશે.
વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં, 12 મિલિયનથી વધુ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે તેમના પગાર ક્યારે વધશે. પગાર વધારા તરફનું પ્રથમ પગલું આઠમા પગાર પંચની સત્તાવાર રચના છે. 16 જાન્યુઆરી, 2025 ના રોજ સરકારની મંજૂરી છતાં, આઠમા પગાર પંચની ઔપચારિક રચના કરવામાં આવી નથી.
કમિશનની ઔપચારિક રચના ક્યાં અટકી ગઈ છે?
કોઈપણ પગાર પંચ માટે તેનું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સંદર્ભની શરતો (ToR) મહત્વપૂર્ણ છે. તેઓ પગાર, ભથ્થાં, નિવૃત્તિ લાભો અને અન્ય સંબંધિત બાબતો નક્કી કરવા માટેના નિયમો નક્કી કરે છે. સંદર્ભની શરતો કમિશનની કામગીરી માટે આધાર તરીકે સેવા આપે છે. અધ્યક્ષ અને સભ્યોની નિમણૂક સંદર્ભની શરતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા પછી જ થઈ શકે છે. આ વિના, કમિશન ઔપચારિક રીતે રચાયું નથી અને તેનું કાર્ય શરૂ કરી શકતું નથી.
Ministry of finance Department of expenditure has officially issued orders enhancing Dearness Allowance from 55% to 58% of Basic Pay.#Dearnessallowance #centralgovernmentemployees pic.twitter.com/bFZcqfmAmc
— 8th pay commission (@8thpaycommision) October 6, 2025
શું 8મું પગાર પંચ 2028માં લાગુ થશે?
અગાઉના પગાર પંચોના અનુભવથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં 8મા પગાર પંચની પ્રક્રિયા અને અમલીકરણ અંગે થોડી ચિંતા ઉભી થઈ છે. છઠ્ઠા અને સાતમા બંને કમિશનને તેમની રચનાથી તેમના અંતિમ અમલીકરણ સુધી ઓછામાં ઓછા બે થી ત્રણ વર્ષ લાગ્યા. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, 8મું પગાર પંચ સમાન સમયમર્યાદા અને પેટર્નને અનુસરે તેવી અપેક્ષા છે અને 2028 પહેલા તેનો અમલ થવાની શક્યતા ઓછી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે