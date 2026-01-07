પોતાની કમાણી ક્યાં રોકાણ કરી રહ્યા છે Gen Z, કોના પર કરે છે સૌથી વધુ વિશ્વાસ
Gen Z Investment: યુવાનોએ હવે ભારતીય શેરબજારમાં પ્રવેશ કર્યો છે. 1997થી 2012ની વચ્ચે જન્મેલા Gen Z રોકાણકારો માત્ર બચત જ નથી કરી રહ્યા પણ સ્માર્ટલી રોકાણ પણ કરી રહ્યા છે. આ રોકાણકારો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવા માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ પરિવર્તન ફક્ત મેટ્રો શહેરો પૂરતું મર્યાદિત નથી. નાના શહેરોના યુવાનો પણ સક્રિયપણે ભાગ લઈ રહ્યા છે.
ફિનટેક પ્લેટફોર્મ્સની વધતી જતી શક્તિ
આજે, યુવા રોકાણકારો પરંપરાગત એજન્ટો કરતાં ડિજિટલ પ્લેટફોર્મને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. ડેટા અનુસાર, ઓક્ટોબર 2025માં 8% નવા SIP નોંધણીઓ ફિનટેક એપ્સ દ્વારા થઈ હતી. વધુમાં, SIP એકત્રિત કરતી ટોચની 50 સંસ્થાઓમાંથી 14 ફક્ત ફિનટેક પ્લેટફોર્મ છે. આ દર્શાવે છે કે મોબાઇલ એપ્સ દ્વારા રોકાણ કેટલું સરળ બન્યું છે.
શેરબજારમાં યુવાનોનો વધતો હિસ્સો
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના ડેટા દર્શાવે છે કે બજારમાં યુવાનોની ભાગીદારી ઝડપથી વધી છે. માર્ચ 2019માં, 30 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના રોકાણકારો ફક્ત 22.6% હતા, જે હવે વધીને લગભગ 38% થઈ ગયા છે. ફોનપે વેલ્થનો રિપોર્ટ પણ સમાન વલણ દર્શાવે છે. તેમના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારોમાંથી લગભગ 48% 30 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છે.
ઇક્વિટી અને વધુ જોખમ ઝોક
Gen Z અથવા જનરેશન Z રોકાણકારો જોખમ લેવાથી શરમાતા નથી. લગભગ 95% યુવા રોકાણકારો ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી તેમની રોકાણ યાત્રા શરૂ કરે છે. કોવિડ-19 રોગચાળા પછી બજારમાં તેજીએ યુવાનોનો આત્મવિશ્વાસ વધાર્યો છે. પરિણામે, તેઓ વધુને વધુ ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ અને ETF જેવા લાંબા ગાળાના વિકલ્પો પસંદ કરી રહ્યા છે.
SIPને પ્રાથમિકતા મળી
યુવા રોકાણકારો SIP, અથવા માસિક નાની થાપણોને શ્રેષ્ઠ રોકાણ પદ્ધતિ માને છે. CAMS ડેટા અનુસાર, 57% Gen Z રોકાણકારો SIP માર્ગ પસંદ કરે છે. ફોનપે વેલ્થના પ્લેટફોર્મ પર, આ આંકડો 90%થી વધુ છે. તેઓ એક સાથે રોકાણ કરવા કરતાં હપ્તામાં રોકાણ કરવાનું વધુ સુરક્ષિત માને છે.
નાના શહેરોના સ્માર્ટ યુવા રોકાણકારો
એવું વિચારવું ભૂલભરેલું છે કે રોકાણ ફક્ત મોટા શહેરો સુધી મર્યાદિત છે. Share.marketના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 81% યુવા રોકાણકારો દેશના ટોચના 30 શહેરોની બહારના છે, જેમાં જોધપુર, રાયપુર અને વિશાખાપટ્ટનમ જેવા શહેરોનો સમાવેશ થાય છે. આ યુવાનો પોતાનું રિસર્ચ કરે છે અને ઓછા ખર્ચે રોકાણ વિકલ્પો શોધતા, ડુ-ઇટ-યોરસેલ્ફ મોડેલ પર આધાર રાખે છે.
