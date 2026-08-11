Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /શું હજું પણ મળે છે ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ? ક્યાં મળે છે અને એક લીટર પેટ્રોલનો શું ભાવ

શું હજું પણ મળે છે ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ? ક્યાં મળે છે અને એક લીટર પેટ્રોલનો શું ભાવ

E20 પેટ્રોલની વાતો વચ્ચે હવે એ પણ ચર્ચા છે કે શું ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ દેશમાં મળે છે ખરું? જો મળે તો કયા શહેરોમાં મળે છે અને તેનો ભાવ પ્રતિ લીટર શું હોય છે. વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 11, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:59 PM IST
શું હજું પણ મળે છે ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ? ક્યાં મળે છે અને એક લીટર પેટ્રોલનો શું ભાવ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
10 પાસ માટે રેલવેમાં આવી ભરતી, પરીક્ષા વગર મળશે સીધી નોકરી, જાણો કેટલો મળશે પગાર
2
3
4
5