/શું હજું પણ મળે છે ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ? ક્યાં મળે છે અને એક લીટર પેટ્રોલનો શું ભાવ

સરકારના ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગ કાર્યક્રમ હેઠળ E20 પેટ્રોલ (જેમાં 20 ટકા ઈથેનોલ ભેળવેલું હોય) હવે દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં ઉપલબ્ધ છે. તેનો હેતુ ક્રૂડ ઓઈલની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનો અને વૈકલ્પિક ઈંધણના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
આવામાં અનેક વાહનચાલકોના મનમાં એ પ્રશ્ન પણ ઉદભવતો રહે છે કે શું હજુ પણ ભારતમાં ઈથેનોલ વગરનું 'શુદ્ધ' પેટ્રોલ (EO) મળે છે. સરકારે EOને મોટા પાયે ફરીથી ઉપલબ્ધ કરાવવાની કોઈ યોજના જણાવી તો નથી પરંતુ કેટલાક પ્રીમિયમ પેટ્રોલ ગ્રેડ હજુ પણ ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગ કાર્યક્રમથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે.
ત્યારે આવામાં એ જાણવું જરૂરી છે કે કયું પેટ્રોલ ખરેખર ઈથેનોલ ફ્રી છે. તે કયા શહેરોમાં મળે છે અને તેની કિંમત સામાન્ય E20 પેટ્રોલથી કેટલી અલગ છે.
સંસદમાં શું કહ્યું સરકારે?
હાલમાં જ પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે સંસદમાં સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે બજારમાં EO (શુદ્ધ પેટ્રોલ) કે E10 ગ્રેડને ફરીથી લાવવાની કોઈ યોજના નથી.
ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ મળે છે?
હાં મળે છે પરંતુ ફક્ત પ્રીમિયમ પેટ્રોલ સ્વરૂપમાં. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જાહેર ક્ષેત્રની ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા વેચવામાં આવતા પ્રીમિયમ ગ્રેડના પેટ્રોલ, જેમ કે ઈન્ડિયન ઓઈલનું XP100, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ નું પાવર 100 અને ભારત પેટ્રોલિયમનું સ્પીડ 100, ઈથેનોલ ભેળવ્યા વગર જ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવતા રહેશે. આ પ્રીમિયમ ગ્રેડને સરકારે E20 બ્લેન્ડિંગથી અલગ રાખ્યું છે.
સરકારી ઓઈલ કંપનીઓના પ્રીમીયમ ગ્રેડ ઈથેનોલ ફ્રી પેટ્રોલ
ક્યાં મળે છે આ પેટ્રોલ?
ઈન્ડિયન ઓઈલના જણાવ્યાં મુજબ XP100 મર્યાદિત શહેરોના નિર્ધારિત પેટ્રોલ પંપો પર ઉપલબ્ધ છે. જે પ્રમુખ શહેરોમાં તે ઉપલબ્ધ છે તેની યાદી નીચે મુજબ છે...
દિલ્હી
ગુરુગ્રામ
નોઈડા
જયપુર
ચંડીગઢ
મુંબઈ
પુના
અમદાવાદ
ચેન્નાઈ
બેંગલુરુ
હૈદરાબાદ
કોલકાતા
ભુવનેશ્વર
એટલે કે જો તમે દિલ્હી-એનસીઆર (દિલ્હી, નોઈડા, ગુરુગ્રામ)માં હશો તો તમારી આસપાસ XP100 મળવાની સંભાવના સૌથી વધુ છે. ઉપલબ્ધતા પંપ ટુ પંપ બદલાઈ શકે છે.
કેટલા રૂપિયામાં મળે છે એક લિટર પેટ્રોલ