8મા પગાર પંચને મંજૂરી મળ્યાના દસ મહિના પછી પણ ક્યા ફસાયો છે પેચ? ટેન્શનમાં છે 50 લાખ કર્મચારીઓ

8th pay commission latest news: કેન્દ્ર સરકારના નાણા મંત્રાલય દ્વારા 10 મહિના પછી, લગભગ 1.25 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચની પ્રગતિની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે, 10 મહિના પછી પણ કોઈ ખાસ અપડેટ નથી, ચાલો જાણીએ પેચ ક્યા ફસાયો છે.
 

8th pay commission latest news: 8મા પગાર પંચની રચનાના સમાચારની રાહ જોઈ રહેલા લગભગ 1.25 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આ સમાચાર નિરાશાજનક છે. મંજૂરીના 10 મહિના પછી પણ પેનલની રચના કરવામાં આવી નથી. 

આ વિલંબ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં ચિંતા વધારી રહ્યો છે, જેઓ હવે કેન્દ્ર સરકાર પર શક્ય તેટલી વહેલી તકે કમિશનની રચના અંગે સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરવા દબાણ કરી રહ્યા છે. કર્મચારી સંગઠનો અનુસાર, 50 લાખથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને આશરે 6.5 મિલિયન પેન્શનરોને આગામી પગાર સુધારાનો લાભ મળશે, જે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ થવાની અપેક્ષા છે.

CSSF એ PM મોદીને પત્ર લખ્યો

સેન્ટ્રલ સેક્રેટરીએટ સર્વિસીસ ફોરમ (CSSF) એ તાજેતરમાં આ મુદ્દા અંગે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યો છે. પત્રમાં જણાવાયું હતું કે 7મા પગાર પંચની રચના તેના અમલીકરણની તારીખના બે વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાન્યુઆરી 2025 માં 8મા પગાર પંચની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. 

10 મહિના પછી પણ, કોઈ ઔપચારિક સૂચના કે નિમણૂકો કરવામાં આવી નથી. ડિસેમ્બર 2025માં 7મા કમિશનનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઈ રહ્યો હોવાથી, યુનિયનો સરકારને લાભોમાં વિલંબ અટકાવવા માટે પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા વિનંતી કરી રહ્યા છે.

કર્મચારી યુનિયનો દબાણ વધારશે

પીએમ મોદીને લખેલા પત્રમાં, સેન્ટ્રલ સેક્રેટરીએટ સર્વિસીસ ફોરમે આગ્રહ કર્યો છે કે કેન્દ્ર સરકાર ચેરમેન અને સભ્યોની નિમણૂક જલ્દી કરે અને કમિશનને તેનું કામ શરૂ કરવા માટે તારીખ નક્કી કરે. જો ભલામણો સમયસર સબમિટ કરવામાં આવે અને કમિશનની રચના 1 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં કરવામાં આવે, તો કર્મચારીઓના બાકી ચૂકવણીને અસર કર્યા વિના, 8મા પગાર પંચની ભલામણો જાન્યુઆરી 2028 સુધીમાં લાગુ કરી શકાય છે.

અમલીકરણમાં લાગી શકે છે બે વર્ષ

ઐતિહાસિક વલણોને ધ્યાનમાં લેતા, દરેક પગાર પંચને તેની રચનાથી અમલીકરણમાં લગભગ બે વર્ષ લાગે છે. જો આઠમા પંચનું જાહેરનામું નવેમ્બર 2025 સુધીમાં બહાર પાડવામાં આવે, તો રિપોર્ટ ફક્ત 2027 ના અંત સુધીમાં તૈયાર થશે, અને અમલીકરણમાં જાન્યુઆરી 2028 સુધીનો સમય લાગી શકે છે. 

જોકે, સરકારી સૂત્રો કહે છે કે સમયમર્યાદા ઘટાડવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, જે સંભવતઃ એક વર્ષથી ઓછા સમયમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરશે. આનાથી સુધારેલા પગાર માળખાને 2028ની જગ્યાએ 2027ની શરૂઆતમાં લાગુ કરવામાં આવી શકે છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

