ધરતી પર ક્યાં અને કોને કહેવામાં આવે છે નરકનો દરવાજો ? જોઈને છુટી જશે પરસેવો!

Gate To Hell: આજકાલ, દુનિયામાં ઘણી એવી વસ્તુઓ છે જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે. ઘણા લોકો જાણતા નથી કે નરકનો દરવાજો ક્યાં છે. ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:26 PM IST

ધરતી પર ક્યાં અને કોને કહેવામાં આવે છે નરકનો દરવાજો ? જોઈને છુટી જશે પરસેવો!

Gate To Hell: પૃથ્વી પર ઘણી એવી જગ્યાઓ છે જેના વિશે આપણે કદાચ સાંભળ્યું પણ નહીં હોય. તમે અલગ અલગ આબોહવા અને તાપમાનવાળા સ્થળો સાંભળ્યા અને જોયા હશે. અલગ અલગ જગ્યાએ તાપમાન બદલાય છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે પૃથ્વી પર એક અનોખી જગ્યા છે જેને નરકનો દરવાજો કહેવામાં આવે છે. જો તમને પણ આ વાતની જાણ નથી, તો ચાલો તમને આ વાર્તા દ્વારા બધું જણાવીએ.

પૃથ્વી પર નરકનો દરવાજો ક્યાં છે?

આ થોડું વિચિત્ર લાગે છે, પરંતુ નરકનો દરવાજો પૃથ્વી પર અસ્તિત્વમાં છે. આ દરવાજો તુર્કમેનિસ્તાનમાં છે. કારાકુમ રણને નરકનો દરવાજો કહેવામાં આવે છે.

તુર્કમેનિસ્તાન આટલું ગરમ ​​કેમ છે?

તેને નરકનો દરવાજો કહેવામાં આવે છે કારણ કે 50 વર્ષ પહેલાં અહીં એક વિશાળ આગ લાગી હતી. મિથેન ગેસ અહીં આગને બળતણ આપે છે. તે ખૂબ જ ગરમ પણ છે.

તુર્કમેનિસ્તાનમાં શું થયું?

1971માં, આ સ્થળે ભીષણ આગ લાગી હતી, જેના કારણે ખાડાઓ બન્યા હતા. વૈજ્ઞાનિકોએ તેના ઉદ્ગમ સ્થાને આગ પ્રગટાવીને તેને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, તમામ પ્રયાસો છતાં, તેની કોઈ અસર થઈ ન હતી, અને આગ હજુ પણ બળી રહી છે. 

આ સ્થળને જોતા જ તમને પરસેવો પડી જશે. તે અતિ ખતરનાક છે, અને આજે પણ આગ બળી રહી છે. અનેક હસ્તક્ષેપો છતાં, આગ શાંત થવાનો ઇનકાર કરે છે. સરકારે પણ આગને રોકવા માટે અનેક પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ કોઈ ફાયદો થયો નહીં.

