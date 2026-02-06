એક પછી એક ડીલે બનાવ્યું છે વાતાવરણ, ડિસેમ્બર સુધીમાં ક્યાં પહોંચશે સેન્સેક્સ ? એક્સપર્ટની મોટી ભવિષ્યવાણી
BSE Sensex Prediction: ભારતીય શેરબજારોમાં ફરી તેજી આવી છે. એક પછી એક મોટી ટ્રેડ ડીલની જાહેરાતોએ પોઝિટિવ વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. મોર્ગન સ્ટેનલીના તાજેતરના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ભારતનું મેક્રો વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે. અનેક પરિબળો તેજીને ટેકો આપી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે.
Trending Photos
BSE Sensex Prediction: મોર્ગન સ્ટેનલીએ ભારતીય શેરબજારો પર એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે અહેવાલમાં આનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અગ્રણી વૈશ્વિક નાણાકીય કંપનીએ જણાવ્યું છે કે ભારતીય શેરબજારો ફરીથી રેટિંગ માટે તૈયાર છે. કોરોનાના રોગચાળા પછી ભારતનું મુશ્કેલ મેક્રો વાતાવરણ હવે હળવું થઈ રહ્યું છે.
તેજીવાળા સંજોગોમાં, તેણે આ વર્ષે ડિસેમ્બર સુધીમાં BSE સેન્સેક્સ 107000 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવાની ભવિષ્યવાણી કરી છે. ભારતીય બજારો પર આ દૃષ્ટિકોણ એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે ભારત એક પછી એક ડીલ કરી રહ્યું છે. તેણે યુરોપિયન યુનિયન (EU) અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે ટ્રેડ ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.
મોર્ગન સ્ટેનલીના ઇક્વિટી વ્યૂહરચનાકારો રિધમ દેસાઈ અને નયનત પારેખે જણાવ્યું હતું કે RBI અને સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંને કારણે ભારતનું વિકાસ ચક્ર ઝડપી બનવાની અપેક્ષા છે, જે ફુગાવાને નિયંત્રણમાં રાખી શકે છે. આ પગલાંમાં દરમાં ઘટાડો અને બેંક નિયંત્રણમુક્તિનો સમાવેશ થાય છે.
વધતી જતી તરલતા, મૂડી ખર્ચ જાળવી રાખવા, કરવેરા કાપ અને પ્રમાણમાં ઉત્તેજક બજેટને કારણે આર્થિક ગતિમાં પણ વધારો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આગામી મહિનાઓમાં કમાણી વૃદ્ધિમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોઈ રહ્યા છે. અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, ટ્રેડ ડીલ અને ચીન સાથેના સુધરેલા સંબંધો પણ આના પરિબળો છે.
શક્તિશાળી સંયોજનનો લાભ
એક્સપર્ટોએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય શેરબજારો સસ્તા સંબંધિત મૂલ્યાંકન, ભૂતકાળમાં ઓછું પ્રદર્શન, મજબૂત નીતિ ઉત્તેજના અને પરિણામે વૃદ્ધિ અપસાઇકલ, ઓછું મૂલ્ય ધરાવતું ચલણ, નબળી વિદેશી સ્થિતિ અને સંભવિત નવી બાયબેક ચક્રના દુર્લભ સંયોજનથી લાભ મેળવી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે ભારતીય ઇક્વિટીએ છેલ્લા 12 મહિનામાં ઇતિહાસમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું છે. પરિણામે, સંબંધિત મૂલ્યાંકન અગાઉના નીચા સ્તરે પહોંચી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, છેલ્લા ચાર વર્ષમાં FPI સ્થિતિ નબળી પડી છે. ભારત ઇક્વિટી પર વળતરને વધુ વધારી શકે છે. આમાં ઓછું મૂલ્ય ધરાવતું ચલણ ઉમેરો. સારી કર વ્યવસ્થા અને ઇક્વિટીમાં સાધારણ ચોખ્ખા પ્રવાહ (ઇશ્યુઅન્સની તુલનામાં બાયબેક)ને કારણે અમે વધુ બાયબેકની અપેક્ષા રાખીએ છીએ.
મજબૂત વૃદ્ધિ માટે કારણ શું છે?
- મોર્ગન સ્ટેનલીએ મજબૂત વૃદ્ધિ માટે ચાર મુખ્ય ઉત્પ્રેરકોની યાદી આપી
- વૃદ્ધિ સંકેતો: મોર્ગન સ્ટેનલીએ કહ્યું કે આ સર્વસંમતિથી આગળ છે. ભારતીય કંપનીઓ માટે કમાણીમાં પરિવર્તનની અપેક્ષા છે, જે સકારાત્મક રહેવાની સંભાવના છે.
- RBI નીતિ: વિશ્લેષકોએ અપેક્ષા રાખી હતી કે કેન્દ્રીય બેંકની નીતિ તરલતા અને લોન વૃદ્ધિને ટેકો આપશે. RBIના MPCએ 6 ફેબ્રુઆરીએ તેના રેપો રેટમાં ફેરફાર કર્યા પહેલા આ વાત કરી હતી, ફેબ્રુઆરી 2025થી તેમાં કુલ 1.25% ઘટાડો કર્યો હતો.
- નીતિગત સુધારા: મોર્ગન સ્ટેનલીના મતે, ખાનગીકરણ સહિત અનેક પગલાં ચાલી રહ્યા છે
- વિદેશી ખરીદી: ઘણા મહિનાઓ સુધી વિદેશી વેચાણ પછી, FPI સ્થિતિ નીચા સ્તરની નજીક રહે છે. જો કે, ચોખ્ખી FPI ખરીદી માટે વૃદ્ધિને પુનઃપ્રાપ્ત કરવાની જરૂર પડશે.
8મા પગાર પંચ પર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે અપડેટ
ડિસેમ્બર સુધીમાં લક્ષ્ય
વૈશ્વિક નાણાકીય સેવાઓ કંપનીએ 2026 માટે તેના સેન્સેક્સ લક્ષ્યનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. મોર્ગન સ્ટેનલીએ કહ્યું કે તેના બુલ કેસ દૃશ્યમાં, BSE સેન્સેક્સ ડિસેમ્બર 2026 સુધીમાં 107,000 સુધી વધી શકે છે. તેના બેઝ કેસ દૃશ્યમાં, તે 95,000 સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા રાખે છે. જોકે, તેના મંદીના સંજોગોમાં, તે વર્ષના અંત સુધીમાં સેન્સેક્સ ઘટીને 76,000 થવાની અપેક્ષા રાખે છે.
6 ફેબ્રુઆરીના રોજ, સેન્સેક્સ લગભગ 266.5 પોઈન્ટ (0.32 ટકા) વધીને 83,580.40 પર બંધ થયો, જ્યારે નિફ્ટી 50 લગભગ 51 પોઈન્ટ (0.20 ટકા) વધીને 25,693.70 પર બંધ થયો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે