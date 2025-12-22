Prev
કઈ બેંક આપી રહી છે સૌથી સસ્તી હોમ લોન ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

જો તમે ઘર ખરીદવા માટે હોમ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો જાણી લો કે કઈ સરકારી બેંકો સૌથી ઓછા વ્યાજ દરે હોમ લોન આપી રહી છે અને કઈ શરતો પર આ લોન આપવામાં આવી રહી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:00 PM IST

પોતાનું ઘર હોવું એ દરેક વ્યક્તિ અને પરિવાર માટે એક સપનું હોય છે. ઘર ખરીદવાનું તમારું સપનું પૂરું કરવા તમે બેંકમાંથી લોન લઈ શકો છો. જો કે, સૌથી મોટી વાત હોમ લોન પરના વ્યાજ દરની છે, જે તમારા ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને આ લેખમાં અમે તમને એ બેંકો વિશે જણાવીશું, જે સૌથી ઓછા વ્યાજે હોમ લોન આપે છે. 

સૌથી ઓછા વ્યાજે હોમ લોન

જો તમે તમારું પોતાનું ઘર ખરીદવા માટે હોમ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જેવી મોટી બેંકો સહિત ઘણી બેંકો દ્વારા સૌથી ઓછા વ્યાજ દર ઓફર કરવામાં આવે છે. આ બેંકો તરફથી હોમ લોનના વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.35 ટકાથી શરૂ થાય છે, જે દેશની ઘણી અન્ય મોટી બેંકો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા વ્યાજ દર કરતા ઓછા માનવામાં આવે છે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા હોમ લોન

તમે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પાસેથી લગભગ 30 વર્ષની મુદત માટે હોમ લોન મેળવી શકો છો, જેની પ્રોસેસિંગ ફી 20,000થી વધુ નથી. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ આ બેંકમાંથી ઘરની કિંમતના 90 ટકા સુધી લોન મેળવી શકે છે, જ્યારે બિઝનેસમેનને ઘરની કિંમતના 80 ટકા સુધી લોન આપવામાં આવે છે. અહીં હોમ લોન 7.35 ટકાના વાર્ષિક વ્યાજ દરે મળે છે, જેનો ઉપયોગ જૂનું ઘર અથવા ફ્લેટ ખરીદવા, ઘર બનાવવા, ઘરનું સમારકામ કરવા માટે કરી શકાય છે.

બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા

જો તમે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પાસેથી હોમ લોન લો છો, તો લોનની મુદત પણ 30 વર્ષ સુધીની છે અને તમે 5 કરોડ સુધીની લોન રકમ મેળવી શકો છો. યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 30 વર્ષ સુધીની મુદત માટે હોમ લોન આપે છે અને આ બેંક તમારી મિલકતના મૂલ્યના 90 ટકા સુધીની લોન રકમ પૂરી પાડે છે. આ બંને બેંકો પર હોમ લોન પર વાર્ષિક વ્યાજ દર 7.35 ટકા છે.

બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર હોમ લોન

બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર 30 વર્ષ સુધીની હોમ લોનની મુદત પણ આપે છે. આ બેંકમાં હોમ લોનના વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.10 ટકાથી શરૂ થાય છે, ખાસ કરીને સારા CIBIL સ્કોર ધરાવતા ગ્રાહકો માટે એક મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે ઘણા કિસ્સાઓમાં, કોઈ પ્રોસેસિંગ ફી નથી હોતી. મહિલા ગ્રાહકો અને સંરક્ષણ કર્મચારીઓને પણ વ્યાજ દર પર 0.05 ટકા સુધીનું વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે, જે લોનને વધુ સસ્તી બનાવે છે.

યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા

યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની હોમ લોન વાર્ષિક 7.35 ટકાના વ્યાજ દરે ઉપલબ્ધ છે અને તે 30 વર્ષ સુધી મેળવી શકાય છે. આ લોનનો ઉપયોગ ઘર ખરીદવા, નવીનીકરણ અથવા સમારકામ માટે થઈ શકે છે. બેંક મિલકતના મૂલ્યના 90 ટકા સુધી લોન આપે છે અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાને પણ સમર્થન આપે છે, જેનો હેતુ લોકોને પોસાય તેવા ઘરો ખરીદવામાં મદદ કરવાનો છે.

