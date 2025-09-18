24, 22 કે 18 કેટલા કેરેટનું સોનું ખરીદવું સારૂ? કયું સોનું સૌથી વધુ ભેળસેળયુક્ત છે?
Gold Karats: ભારતમાં સોનું ભાવનાઓ સાથે જોડાયેલું છે. સુરક્ષિત રોકાણની સાથે સોનાની ખરીદી આપણા દેશમાં શુભ માનવામાં આવે છે. પરંતુ સોનું ખરીદવા સમયે ઘણા લોકો કેરેટને લઈને કન્ફ્યૂઝનમાં પડી જાય છે.
Gold Karats: ભારતમાં સોનું લોકો માત્ર પહેરવા માટે ઘરેણાં તરીકે નહીં, પરંતુ સુરક્ષિત રોકાણ માટે પણ ખરીદે છે. આપણા દેશમાં સોનાની ખરીદીને શુભ માનવામાં આવે છે. સગાઈ-લગ્ન જેવા તમામ અવસરો પર લોકો સોનું ખરીદે છે. પરંતુ જ્યારે સોનું ખરીદવાની વાત આવે છે તો લોકો કેરેટને લઈને ગુંચવણમાં પડી જાય છે. સોનાની બંગડી હોય કે કોઈન તેમાં લખેલા કેરેટ નંબરથી તમે જાણકારી મેળવી શકો છો કે સોનું કેટલું ખરુ છું. આજે દેશમાં સોનાની કિંમતમાં ઘટાડો આવ્યો છે.
18 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, ઇન્ડિયન બુલિયન એસોસિએશન ખાતે ભારતમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ ₹110,330 હતો, જે એક દિવસ પહેલા ₹110,620 હતો. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરમાં 0.25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યા પછી સોનાની "ગોલ્ડન રેલી" અટકી ગઈ છે. તેથી, જો તમે સોનું ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો પહેલા જાણો કે તમારા માટે કયું કેરેટ યોગ્ય છે.
24 કેરેટ શુદ્ધ સોનું
શુદ્ધતાની દ્રષ્ટિએ 24-કેરેટ સોનું સૌથી વધુ છે. તેમાં 99.9 ટકા સોનું હોય છે, તેથી તેનું નામ 999 સોનું છે. આ ઘેરા પીળા સોનામાં એક અનોખી ચમક છે. 24-કેરેટ સોનું ઘરેણાં તરીકે ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ સિક્કા અથવા બાર તરીકે ઉપલબ્ધ છે. તે લગભગ સંપૂર્ણપણે ભેળસેળયુક્ત છે. જો કે, 24-કેરેટ સોનું ઘરેણાં માટે વાપરી શકાતું નથી કારણ કે તે એટલું હલકું છે કે તે સરળતાથી વળી અથવા તૂટી શકે છે, જે તેને ઘરેણાં માટે અયોગ્ય બનાવે છે. જો કે, તેને રોકાણ તરીકે ખરીદી શકાય છે.
22 કેરેટ સોનું
22 કેરેટના સોનામાં શુદ્ધતાની માત્રા લગભગ 91.6 ટકા હોય છે. તેમાં બાકી 8.33 ટકા ભાગ સિલ્વર, કોપર કે જિંકનો હોય છે, જેથી તે ટકાઉ રહે. 22 કેરેટ સોનાને 916ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. 22 કેરેટ સોનામાંથી ઘરેણા બનાવવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ બંગડીના સેટથી લઈને મંગળસૂત્ર બનાવવામાં કરવામાં આવે છે. જોકે તેમાં વધુ મિશ્રણ હોતું નથી, તેથી તેની રીસેલ વેલ્યૂ પણ સારી હોય છે.
18 કેરેટ સોનું
18 કેરેટનું સોનું 75 ટકા શુદ્ધ હોય છે. તેમાં ઘણીવાર તાંબુ અને ચાંદી જેવી અન્ય ધાતુઓ ભેળવવામાં આવે છે. ઘરેણાં 18 કેરેટના સોનામાંથી પણ બનાવવામાં આવે છે, ખાસ કરીને જડેલા દાગીના. ઘરેણાંમાં ઘણીવાર 18 કેરેટના સોનાનો ઉપયોગ થાય છે, જે હીરા, નીલમણિ અથવા અન્ય કિંમતી પથ્થરોથી જડેલા હોય છે. કારણ કે તે મજબૂત હોય છે, જડેલા દાગીના બનાવતી વખતે તૂટવાનું, લપસવાનું અથવા પથ્થરો પડવાનું જોખમ ઓછું હોય છે.
