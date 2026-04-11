વિશ્વમાં કયો દેશ છે 'ગોલ્ડ કિંગ' ? ચીન ટોપ-5માં પણ નથી, જાણો ક્યા નંબરે છે ભારત

Gold Reserves : વિશ્વભરના દેશો પાસે રહેલા સોનાના ભંડાર તેમની આર્થિક શક્તિનો પુરાવો છે. અમેરિકાથી લઈને ભારત સુધી બધા દેશો ગોલ્ડ રિઝર્વ રાખે છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કયા દેશો પાસે સૌથી વધુ સોનાનો ભંડાર છે અને ભારત આ યાદીમાં ક્યા ક્રમે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:56 PM IST
  • દરેક દેશ માટે ગોલ્ડ રિઝર્વ આર્થિક સુરક્ષા માટે મજબૂત પાયો છે
  • અમેરિકા પાસે વિશ્વનો સૌથી મોટો સોનાનો ભંડાર છે
  • યુરોપમાં સૌથી વધુ સોનાનો ભંડાર ધરાવતો દેશ જર્મની છે

Gold Reserves : દરેક દેશ માટે ગોલ્ડ રિઝર્વ આર્થિક સુરક્ષા માટે મજબૂત પાયો છે. જ્યારે વૈશ્વિક મોંઘવારી વધે છે, ચલણ નબળું પડે છે અથવા ભૂ-રાજકીય તણાવ જેમ કે યુદ્ધ થાય છે, ત્યારે સોનું સલામત રોકાણ તરીકે કામ કરે છે. આ જ કારણ છે કે કેન્દ્રીય બેંકો તેમના વિદેશી વિનિમય હોલ્ડિંગ્સની સાથે કોઈપણ આર્થિક કટોકટી દરમિયાન રાષ્ટ્રની નાણાકીય સ્થિરતા અકબંધ રહે તેની ખાતરી કરવા માટે સોનાનો ભંડાર જાળવી રાખે છે. 

અમેરિકા પાસે સૌથી વધુ સોનું 

અમેરિકા પાસે વિશ્વનો સૌથી મોટો સોનાનો ભંડાર છે. આંકડા મુજબ, યુ.એસ. પાસે આશરે 8,133 ટન સોનું છે. જે અન્ય કોઈપણ દેશ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. આ સોનું સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહિત છે. અમેરિકા પછી જર્મની યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. જર્મની પાસે આશરે 3,350 ટન સોનું છે, જે તેને યુરોપમાં સૌથી વધુ સોનાનો ભંડાર ધરાવતો દેશ બનાવે છે.

ઇટાલી અને ફ્રાન્સ પણ ટોપમાં

સોનાના ભંડારની દ્રષ્ટિએ ઇટાલી અને ફ્રાન્સ પણ વિશ્વના અગ્રણી દેશોમાં સ્થાન ધરાવે છે. ઇટાલી પાસે આશરે 2,452 ટન સોનું છે, જ્યારે ફ્રાન્સ પાસે લગભગ 2,437 ટન છે. બંને દેશોએ લાંબા સમયથી તેમના સોનાના ભંડાર જાળવી રાખ્યા છે અને યુરોપિયન અર્થતંત્રમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. 

ચીન ટોપ-5માં પણ નથી

સોનાના ભંડારની દ્રષ્ટિએ રશિયા વૈશ્વિક સ્તરે પાંચમા ક્રમે છે, જેની પાસે આશરે 2,330 ટન સોનું છે. દરમિયાન ચીન પણ ઝડપથી તેના સોનાના ભંડારનો વિસ્તાર કરી રહ્યું છે અને હાલમાં તેની પાસે લગભગ 2,313 ટન છે. ચીન સતત સોનું ખરીદીને તેની આર્થિક વ્યૂહરચના મજબૂત બનાવી રહ્યું છે.

ભારતનું સ્થાન કયું છે ?

ભારત વૈશ્વિક સ્તરે નોંધપાત્ર સોનાના ભંડાર ધરાવતા દેશોમાં છે. ભારત આશરે 880 ટન સોનું ધરાવે છે અને ટોચના ક્રમાંકિત દેશોની યાદીમાં તેનું સ્થાન જાળવી રાખે છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક સમયાંતરે તેના વિદેશી વિનિમય ભંડારને મજબૂત બનાવવા માટે સોનાની ખરીદી કરે છે.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દેશો સોનાની ખરીદીમાં વધારો કરી રહ્યા છે. આના મુખ્ય કારણો મોંઘવારી, વૈશ્વિક તણાવ અને આર્થિક અનિશ્ચિતતા છે. વધુમાં ઘણા દેશો યુએસ ડોલર પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સોનું ખરીદી રહ્યા છે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

