8મા પગાર પંચ હેઠળ સૌથી પહેલા કયા સરકારી કર્મચારીઓનો વધશે પગાર? જાણો સંપૂર્ણ વિગતો

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી દીધી છે. ચાલો જાણીએ કે, 8મું પગાર પંચ લાગુ થયા બાદ સૌથી પહેલા કયા સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર વધાશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:19 PM IST

8મા પગાર પંચ હેઠળ સૌથી પહેલા કયા સરકારી કર્મચારીઓનો વધશે પગાર? જાણો સંપૂર્ણ વિગતો

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને આખરે મંજૂરી મળી ગઈ છે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કમિશન માટે સંદર્ભની શરતોને મંજૂરી આપી દીધી છે. હવે આ નવું પગાર માળખું 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થવાની ધારણા છે. આ દરમિયાન ચાલો જાણીએ કે, 8મા પગાર પંચનો લાભ કયા સરકારી કર્મચારીઓને સૌથી પહેલા મળશે.

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને સૌથી પહેલા થશે લાભ
8મા પગાર પંચના સૌથી પહેલા લાભ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મળશે. આ લાગુ થતાની જ 50 લાખથી વધુ કર્મચારીઓને સીધો પગાર વધારો જોવા મળશે. આમાં ભારતીય રેલવે, આવકવેરા, ટપાલ વિભાગ અને કસ્ટમ્સ જેવા કેટલાક મુખ્ય વિભાગોના કર્મચારીઓ સામેલ છે.

સશસ્ત્ર દળો અને અર્ધલશ્કરી દળોના કર્મચારીઓ સામેલ
આ સાથે જ ભારતીય સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેનાના કર્મચારીઓ પણ આઠમા પગાર પંચનો લાભ મેળવી શકશે. આમાં ફક્ત અધિકારીઓ અને સૈનિકો જ નહીં, પરંતુ BSF, CRPF, CISF, ITBP અને SSB જેવા અર્ધલશ્કરી દળોમાં સેવા આપતા કર્મચારીઓનો પણ સામેલ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કેન્દ્ર સરકારના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા આ કર્મચારીઓના પગાર ધોરણો નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અનુસાર એડજસ્ટ કરવામાં આવશે.

કેન્દ્રીય સંસ્થાઓ અને સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ માટે લાભ
મંત્રાલયો અને રક્ષા દળો ઉપરાંત ઘણી કેન્દ્રીય શૈક્ષણિક અને સંશોધન સંસ્થાઓને પણ આ નવા પગાર માળખાનો લાભ મળશે. આમાં IIT, IIM, AIIMS, UGC, ICAR અને CSIR સામેલ છે. આ સાથે જ અલગ-અલગ સેક્ટરમાં કામ કરનાર નિવૃત્ત કર્મચારીઓને પણ 8મા પગાર પંચનો ફાયદો મળશે. આ કર્મચારીઓના પેન્શનમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.

શું હોઈ શકે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર?
8મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.83 અને 2.46 ની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. આનો અર્થ એ થયો કે, જો કર્મચારીનો વર્તમાન બેઝિક પગાર 20,000 રૂપિયા છે અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.5 પર સેટ કરવામાં આવે છે, તો નવો બેઝિક પગાર 20,000 રૂપિયા × 2.5 = 50,000 રૂપિયા થઈ જશે. આ વધારા બાદ HRA અને DA જેવા ભથ્થાઓ પર પણ અસર કરશે.

જો કે, અંતિમ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પગાર સ્લેબ કમિશન દ્વારા મોંઘવારી, જીવનનિર્વાહ ખર્ચ અને સરકારી આવકને ધ્યાનમાં લીધા પછી જ નક્કી કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારનું આ પગલું કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોટી રાહત સાબિત થશે. અંદાજ મુજબ કુલ પગાર વધારો 30% થી 34% સુધીનો હોઈ શકે છે.

8th Pay CommissionSalary HikeCentral Employees8મું પગાર પંચપગાર વધારો

