ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

દુનિયાની સૌથી મોટી બેંક કઈ છે ? નેટવર્થ જાણીને ચોંકી જશો

World Largest Bank : ભારતની સૌથી મોટી બેંક SBI છે, પરંતુ શું તમને ક્યારેય વિચાર આવ્યો કે, દુનિયાની સૌથી મોટી બેંક કઈ છે. તમને જણાવી દઈએ કે, અમેરિકા કે યુરોપમાં નહીં, આ દેશમાં આવેલી છે દુનિયાની સૌથી મોટી બેંક.  

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 17, 2025, 01:46 PM IST

દુનિયાની સૌથી મોટી બેંક કઈ છે ? નેટવર્થ જાણીને ચોંકી જશો

World Largest Bank : દરરોજ હજારો લોકો વિવિધ સમસ્યાઓ સાથે બેંકોમાં જતા હોય છે. એક બેંક અસંખ્ય કામો સંભાળે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે વિશ્વની સૌથી મોટી બેંક કઈ છે ? સામાન્ય રીતે જ્યારે આપણે વિશ્વની સૌથી મોટી બેંક વિશે વિચારીએ છીએ, તો યુએસ કે યુરોપની કલ્પના કરીએ છીએ. પરંતુ વાસ્તવિકતા બિલકુલ એવી નથી. વિશ્વની સૌથી મોટી બેંક ભારતમાં કે યુએસમાં નથી, પરંતુ ચીનમાં છે. આ બેંક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ કોમર્શિયલ બેંક ઓફ ચાઇના (ICBC)છે. 

વિશ્વની સૌથી મોટી બેંક - ICBC

જ્યારે પણ ભારતની સૌથી મોટી બેંક વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે પહેલું નામ SBI આવે છે. પરંતુ જો આપણે વિશ્વની વાત કરીએ, તો ચીનની ICBC એ બધા દેશોની સૌથી મોટી બેંકોને પાછળ છોડી દીધી છે. વર્ષોથી આ બેંક સંપત્તિ, નેટવર્ક અને કદની દ્રષ્ટિએ વિશ્વની સૌથી મોટી બેંક માનવામાં આવે છે. 2012થી ICBC સતત વૈશ્વિક બેંકિંગ રેન્કિંગમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે અને કોઈ અન્ય બેંક તેને વટાવી શકી નથી.

ICBCની નેટવર્થ

ICBCની નેટવર્થ એટલી બધી વધી ગઈ છે કે તમે કલ્પના પણ ન કરી શકો. અહેવાલો અનુસાર આ બેંકની નેટવર્થ આશરે 6.9 ટ્રિલિયન ડોલર  છે, જે ભારતીય રૂપિયામાં આશરે રૂપિયા 612 લાખ કરોડ થાય છે. આ રકમ ઘણા દેશોની સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થા કરતાં વધુ છે, જે દર્શાવે છે કે વિશ્વ બેંકિંગમાં ICBCનું કદ કેટલું મોટું છે.

SBI vs ICBC

ભારતની સૌથી મોટી બેંક SBI પણ મોટી નેટવર્થ ધરાવે છે, જેની કુલ સંપત્તિ આશરે રૂપિયા 67 લાખ કરોડ છે. પરંતુ ICBC સાથે સરખામણી કરવામાં આવે તો, પરિણામો આશ્ચર્યજનક છે. ICBCનું કદ SBI કરતા લગભગ નવ ગણું છે. જે ચીનની બેંકિંગ સિસ્ટમના વિશાળ કદને દર્શાવે છે.

ICBC ક્યારે શરૂ થઈ ?

ICBCની સ્થાપના ચીનના આર્થિક સુધારા દરમિયાન થઈ હતી. 1978માં આધુનિક બેંકોની જરૂરિયાત વધી. 1983માં પીપલ્સ બેંક ઓફ ચાઇનાને કેન્દ્રીય બેંકની ભૂમિકા ભજવવા માટે ઘટાડી દેવામાં આવી. આ પરિવર્તન પછી ઔદ્યોગિક અને વાણિજ્યિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે ICBCની સ્થાપના કરવામાં આવી. આજે ICBC વિશ્વનું સૌથી મોટું નેટવર્ક ધરાવે છે, જેમાં 16,456 શાખાઓ છે, જેમાંથી 16,040 શાખાઓ ફક્ત ચીનમાં જ છે. આ વિશાળ માળખાગત સુવિધાએ ICBCને માત્ર ચીનમાં જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં મજબૂત, નંબર વન સ્થાન જાળવી રાખવામાં સક્ષમ બનાવે છે.

