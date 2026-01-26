Prev
ટ્રમ્પના ટેરિફથી ભારતના કયા સેક્ટરને સૌથી વધુ થઈ છે અસર ? જુઓ સરકારી આંકડા

US tariff Most Affected Sector: અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વેપાર કરાર પર વાતચીત હાલમાં અટકી પડી છે. અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર 50 ટકા ટેક્સ લગાવ્યો છે, જ્યારે રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ આયાત પર 25 ટકા ટેક્સ લગાવ્યો છે. જાણો આનાથી કયા ક્ષેત્રને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 26, 2026, 02:38 PM IST

US tariff Most Affected Sector: અમેરિકાએ ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે, જેમાં રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદી પર 25 ટકા ટેરિફનો પણ સમાવેશ થાય છે. આનાથી ભારતના નિકાસ પર ગંભીર અસર પડી છે. રત્નો અને ઝવેરાત ક્ષેત્રને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે, સાથે જ અન્ય ઘણા ક્ષેત્રોની નિકાસ પણ પ્રભાવિત થઈ છે.

અમેરિકા ભારતનો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર છે, પરંતુ બંને દેશો વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ પર વાતચીત હાલમાં સ્થગિત છે. જાણો કયા ક્ષેત્રને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે.

161 મિલિયન ડોલરનો ઘટાડો

વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, નવેમ્બર 2024 અને નવેમ્બર 2025 વચ્ચે અમેરિકામાં મોતી, સોનું, ચાંદી, રત્નો, ઝવેરાત અને સિક્કાઓની નિકાસમાં 161 મિલિયન ડોલરનો ઘટાડો થયો છે.

માછલી અને અન્ય સીફૂડ નિકાસમાં 35 ટકાનો ઘટાડો

તેવી જ રીતે, આ સમયગાળા દરમિયાન લોખંડ અને સ્ટીલની નિકાસમાં 44 મિલિયન ડોલરનો ઘટાડો થયો છે. ગયા વર્ષે માછલી અને અન્ય સીફૂડ નિકાસમાં 35 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નિકાસ

તેમજ, નવેમ્બર 2024 અને નવેમ્બર 2025 વચ્ચે પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનોની નિકાસમાં 27 મિલિયન ડોલરનો ઘટાડો થયો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન, બાંધકામ સામગ્રીની નિકાસમાં 23 મિલિયન ડોલરનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે કુદરતી ગુંદર અને છોડના અર્કની નિકાસમાં 18 મિલિયન ડોલરનો ઘટાડો થયો હતો. ઔદ્યોગિક કાપડ અને ટ્રીટેડ કાપડની નિકાસમાં પણ 13 મિલિયન ડોલરનો ઘટાડો થયો હતો.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

