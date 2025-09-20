Prev
સોનાના ભાવમાં દરરોજ વધઘટ કેમ થાય છે... આખરે આ કિંમત કોણ નક્કી કરે છે? સ્પોટ, MCX કે બુલિયન માર્કેટ, જાણો જવાબ

Gold Price: ઘણીવાર પ્રશ્ન ઉદભવે છે: સોનાનો ભાવ કેવી રીતે નક્કી થાય છે? ભારતમાં સોનાના ભાવ વૈશ્વિક બજારો, પુરવઠા અને માંગ, રૂપિયા-ડોલર વિનિમય દર અને સરકારી નીતિઓ પર આધાર રાખે છે. તો, સ્પોટ રેટ, MCX ટ્રેડિંગ અને બુલિયન બજારની સમગ્ર રમત વિશે સરળ શબ્દોમાં જાણો.
 

સોનું ભારતમાં માત્ર જ્વેલરી કે રોકાણ સુધી નથી, પરંતુ તે સંસ્કૃતિનો ભાગ છે. ગોલ્ડની કિંમતમાં દરરોજ ફેરફાર થાય છે, જે ક્યારે ઉપર જાય છે તો ક્યારેક નીચે. તો શું તમે જાણો છો આ કિંમત કોણ નક્કી કરે છે? આ નિર્ણય એક વ્યક્તિ કે કંપનીનો નહીં, પરંતુ ઘણા ફેક્ટર અને બજારોની રમત હોય છે. તો આવો આપણે સમજીએ સોનાની કિંમત કઈ રીતે નક્કી થાય છે, સ્પોટ રેટ શું છે, MCX શું કામ કરે છે અને બુલિયન માર્કેટ કઈ રીતે ચાલે છે.

સોનાનો ભાવ કોણ નક્કી કરે છે?
સોનાનો ભાવ નક્કી કરનાર કોઈ એક વ્યક્તિ કે સંસ્થા નથી. તે બજારની માંગ અને પુરવઠા પર આધાર રાખે છે. વૈશ્વિક સ્તરે, લંડન બુલિયન માર્કેટ એસોસિએશન (LBMA) સવારે 10:30 અને બપોરે 3:00 (GMT) વાગ્યે ભાવ નક્કી કરે છે. ભારતમાં, ઇન્ડિયન બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દરરોજ સવારે અને બપોરે ભાવ નક્કી કરે છે. આ ભાવ વૈશ્વિક બજારની સ્થિતિ, ડોલર-રૂપિયાના વિનિમય દર, આયાત ફી અને સ્થાનિક માંગ પર આધારિત છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) પણ સોનાના ભંડાર જાળવી રાખે છે, જે ભાવને પ્રભાવિત કરે છે. જો કે, GST (3%) અને આયાત ડ્યુટી (15%) જેવી સરકારી નીતિઓ પણ ભાવમાં વધારો કરે છે. તેથી, ખાણકામ કંપનીઓ, કેન્દ્રીય બેંક, ઝવેરીઓ અને રોકાણકારો બધા ભાવ નક્કી કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરે છે.

સોનાનો સ્પોટ રેટ શું છે અને તે કેવી રીતે નક્કી થાય છે?
સ્પોટ રેટ એ સોનાનો વર્તમાન બજાર ભાવ છે, જે તાત્કાલિક ખરીદી અને વેચાણ માટે છે. તે ફ્યુચર્સ ભાવ નથી, પરંતુ આજનો ભાવ છે. જ્યારે COMEX (શિકાગો), LBMA (લંડન) અને MCX (મુંબઈ) જેવા વૈશ્વિક એક્સચેન્જો પર સ્પોટ રેટ નક્કી કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાં 24/7 વધઘટ થાય છે, કારણ કે બજારો રવિવારે સાંજે 6 વાગ્યાથી શુક્રવારે સાંજે 5:15 વાગ્યા (EST) સુધી ખુલ્લા રહે છે.

સ્પોટ રેટ નક્કી કરનાર ફેક્ટર
- માંગ અને સપ્લાય
- વધુ ખરીદીથી સોનાની કિંમત વધે છે, ઓછી માંગમાં ઘટી ડાય છે.

-ચલણ વિનિમય દર:
સોનાનો વેપાર ડોલરમાં થાય છે. તેથી, જો રૂપિયો નબળો પડે છે, તો ભારતમાં ભાવ વધે છે.

-ફુગાવો અને વ્યાજ દરો:
જ્યારે ફુગાવો વધે છે, ત્યારે સોનાને સલામત માનવામાં આવે છે, અને ભાવ વધે છે.

-ભૌગોલિક રાજકીય ઘટનાઓ:
યુદ્ધ અથવા નાણાકીય કટોકટી દરમિયાન, સોનું 'સલામત આશ્રયસ્થાન' બની જાય છે, અને ભાવ વધે છે.

-કેન્દ્રીય બેંક નીતિઓ:
જો RBI અથવા અન્ય બેંકો સોનું ખરીદે છે, તો પુરવઠો ઘટે છે, જેનાથી ભાવ વધે છે.

ઉદાહરણ: જો વૈશ્વિક સ્પોટ રેટ $2,000 પ્રતિ ઔંસ છે, તો ભારતમાં, રૂપિયો અને ડ્યુટી ઉમેર્યા પછી, તે 10 ગ્રામ દીઠ 60,000 રૂપિયા થઈ શકે છે.

MCX શું છે અને સોનાનું ટ્રેડિંગ કઈ રીતે થાય છે?
MCX એટલે કે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ, ભારતનું સૌથી મોટું કોમોડિટી એક્સચેન્જ છે. તે મુંબઈમાં છે અને 2003મા શરૂ થયું હતું. એમસીએક્સ પર સોનું, ચાંદી, તેલ અને એગ્રી પ્રોડક્ટ્સનું ફ્યુચર ટ્રેડિંગ થાય છે. ગોલ્ડનું ટ્રેડિંગ ફ્યુચર કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા થાય છે, જ્યાં તમે ફ્યુચરની કિંમત પર સોદા કરો છો.

MCX પર સોનાના કોન્ટ્રેક્ટ
સોનું: 1 કિલો કોન્ટ્રેક્ટ
ગોલ્ડ મીની: 100 ગ્રામ
ગોલ્ડ ગિની: 8 ગ્રામ
ગોલ્ડ પેટલ: 1 ગ્રામ

ટ્રેડિંગ અવર્સ:
MCX પર 97% કોમોડિટી ટ્રેડિંગ સવારે 9:00 થી રાત્રે 11:30 વાગ્યાની વચ્ચે થાય છે. આ રોકાણકારોને હેજિંગ અને સટ્ટાબાજીની તક પૂરી પાડે છે. જો કે, જોખમ ઊંચું છે, તેથી બ્રોકર દ્વારા ટ્રેડ કરો.

બુલિયન માર્કેટ શું છે?
બુલિયન માર્કેટ ગોલ્ડ અને સિલ્વર જેવી કિંમતી વસ્તુઓનું માર્કેટ છે. ભારતમાં તે OTC (ઓવર-ધ-કાઉન્ટર) અને ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં ચાલે છે. બુલિયન બેંક (જેમ કે HSBC), સેન્ટ્રલ બેંક, જ્વેલર્સ અને ઈન્વેસ્ટર. MCX અને NCDEX જેવા એક્સચેન્જ પર ફ્યુચર ટ્રેડિંગ થાય છે.

બુલિયન બજારના પરિબળો:
-વૈશ્વિક ભાવ: LBMA દ્વારા પ્રભાવિત
-ઘરેલું માંગ: લગ્નો અને તહેવારો દરમિયાન વધારો
-આયાત ડ્યુટી: લગભગ 15% ડ્યુટી કિંમતમાં વધારો કરે છે
-GST: લગભગ 3% વસૂલવામાં આવે છે

તે 24 કલાક કાર્યરત રહે છે અને કિંમતો વૈશ્વિક ઘટનાઓથી પ્રભાવિત થાય છે. ભારતમાં, IBJA દૈનિક AM અને PM દર નક્કી કરે છે.

એ નોંધવું યોગ્ય છે કે સોનાની કિંમત બજારની માંગ અને પુરવઠા, વૈશ્વિક પરિબળો અને સરકારી નીતિઓ દ્વારા નક્કી થાય છે. સ્પોટ રેટ એ તાત્કાલિક ભાવ છે, MCX એ ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ માટેનું પ્લેટફોર્મ છે, અને બુલિયન માર્કેટ એ ધાતુઓનું એકંદર બજાર છે. તેથી, જો તમે રોકાણ કરવા માંગતા હો, તો જાણકાર અને સમયસર રહો. (નોંધ: આ સમાચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.)

