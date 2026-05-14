/Petrol- Diesel Price Hike: ભારતમાં કઈ રીતે નક્કી થાય છે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? ક્યારે થાય છે રેટની સમીક્ષા, અહીં સમજો ગણિત

Petrol- Diesel Price Hike: ઈરાન સંકટને કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તેવામાં ઘણા લોકોના મનમાં સવાલ છે કે આખરે આ બધા તેલના ભાવ કઈ રીતે નક્કી થાય છે અને તેની સમીક્ષા ક્યારે કરવામાં આવે છે.
Petrol- Diesel Price Hike: દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત વધવાની સાથે સામાન્ય લોકોની ચિંતા વધી જાય છે. કારણ કે તેની અસર માત્ર ગાડી ચલાવનાર પર નહીં, પરંતુ રોજિંદા જીવન પર પણ પડે છે. ટ્રાન્સપોર્ટ મોંઘુ થઈ જાય છે તો શાકભાજી, રાશન અને બાકી જરૂરી સામાનના ભાવ પણ વધવા લાગે છે. તેવામાં લોકોના મનમાં હંમેશા સવાલ ઉઠે છે કે આખરે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કઈ રીતે નક્કી થાય છે અને સરકાર ક્યારે તેની સમીક્ષા કરે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર સાથે જોડાયેલો છે ખેલ
ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો મોટો હિસ્સો કાચા તેલના રૂપમાં વિદેશોથી ખરીદે છે. એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓયલની કિંમતોની સીધી અસર દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર પડે છે. જો વૈશ્વિક બજારમાં કાચુ તેલ મોંઘુ થાય છે તો ભારતમાં તેલ કંપનીઓ પર દબાવ વધે છે. પરંતુ માત્ર કાચા તેલની કિંમતો અંતિમ ભાવ નક્કી કરતી નથી. આ સિવાય ડોલરના મુકાબલે રૂપિયાની સ્થિતિ, ટેક્સ, ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ અને ડીલર કમીશન પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
કોણ નક્કી કરે છે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત?
દેશમાં ઈન્ડિયન ઓયલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમ જેવી સરકારી તેલ કંપનીઓ પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત નક્કી કરે છે. આ કંપનીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંથી કાચા તેલની કિંમતો અને બાકી ખર્ચને જોઈને દરરોજ રેટ અપડેટ કરે છે. પહેલા તેલની કિંમતની સમીક્ષા દર 15 દિવસે થતી હતી, પરંતુ જૂન 2017થી દેશમાં ડેલી પ્રાઇસ રિવીઝન સિસ્ટમ લાગૂ કરવામાં આવી હતી. એટલે કે હવે દરરોજ સવારે 6 કલાકે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે.
ટેક્સની પણ મોટી ભૂમિકા
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોનો મોટો હિસ્સો ટેક્સનો હોય છે. કેન્દ્ર સરકાર એક્સાઇઝ ડ્યુટી લગાવે છે, જ્યારે રાજ્ય સરકાર VAT એટલે કે વેટ વસૂલે છે. અલગ-અલગ રાજ્યોમાં વેટ અલગ હોવાથી દરેક શહેરમાં પણ તેલના ભાવ અલગ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે દિલ્હી અને મુંબઈમાં પેટ્રોલની કિંમતોમાં અંતર માત્ર ટ્રાન્સપોર્ટ નહીં, પરંતુ રાજ્ય સરકારોના ટેક્સને કારણે પણ હોય છે.
ક્યારે વધે છે તેલના ભાવ?
જો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમતો સતત વધી રહી હોય કે ડોલર મજબૂત થઈ રહ્યો હોય તો ભારતમાં તેલ મોંઘુ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. આ સિવાય યુદ્ધ, રાજનીતિક તણાવ કે સપ્લાય ચેનમાં અછત જેવી વૈશ્વિક ઘટનાઓની પણ અસર પડે છે. પરંતુ ઘણીવાર સરકાર જનતાને રાહત આપવા માટે ટેક્સ ઘટાડે છે, જેનાથી કિમતોમાં ક્યારેય ઘટાડો જોવા મળે છે.
સામાન્ય લોકો પર સીધી અસર
પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘા થવાની અસર દરેક વ્યક્તિ પર પડે છે. ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ વધવાથી ખાવા-પીવાથી લઈને દરરોજ ઉપયોગ થનારી વસ્તુઓ મોંઘી થઈ જાય છે. આ કારણ છે કે તેલ કંપનીઓ પર દેશભરની નજર રહે છે. સરળ ભાષામાં સમજો તો ભારતમાં તેલનો ભાવ માત્ર સરકાર નક્કી કરતી નથી, પરંતુ તેની પાછળ આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર, ટેક્સ અને ઘણા આર્થિક ફેક્ટર મળીને કામ કરે છે.