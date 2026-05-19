/ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારવાનો અધિકાર કોની પાસે છે ? જાણો કોણ નક્કી કરે છે ફ્યુઅલના રેટ

Petrol Diesel Price : દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં સમયાંતરે વધારો ઘટાડો થતો હોય છે, તેથી લોકોના મનમાં વારંવાર આ પ્રશ્ન આવતો હોય છે કે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કોણ નક્કી કરે છે. ત્યારે આ લેખમાં આ સવાલનો જવાબ જાણીશું.
Petrol Diesel Price : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં નાગરિકોને બિન-આવશ્યક ખર્ચાઓ પર કાબુ મેળવીને વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવામાં મદદ કરવા અપીલ કરી હતી. ઇંધણના ભાવ ઘરગથ્થુ બજેટ અને અર્થતંત્ર પર સતત અસર કરી રહ્યા છે, તેથી ઘણા લોકોના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કોણ નક્કી કરે છે ?
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કોણ નક્કી કરે છે ?
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ મુખ્યત્વે સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં સામેલ મુખ્ય કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ છે. આ કંપનીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને ચલણ વિનિમય દરોના આધારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ નક્કી કરે છે.
ભારત સરકારે 2010માં પેટ્રોલના ભાવ અને 2014માં ડીઝલના ભાવને સત્તાવાર રીતે નિયંત્રણમુક્ત કર્યા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે સરકારે દરરોજના ફ્યુઅલના ભાવો નક્કી કરવાની સત્તા પરથી પોતાનું નિયંત્રણ હટાવી દીધું હતું.
દરરોજ જાહેર થાય છે ભાવ
હાલમાં ભારત દૈનિક ભાવ મોડેલ હેઠળ કામ કરે છે. આ સિસ્ટમ હેઠળ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દરરોજ સવારે 6:00 વાગ્યે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અપડેટ કરે છે. નવા ભાવ મુખ્યત્વે બે મુખ્ય પરિબળો પર આધાર રાખે છે, જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને ભારતીય રૂપિયા અને યુએસ ડોલર વચ્ચેના વિનિમય દરનો સમાવેશ થાય છે.
જો વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધે છે અથવા જો ડોલર સામે રૂપિયો નબળો પડે છે, તો ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સામાન્ય રીતે વધે છે. આજ રીતે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટે છે અથવા જો ડોલર સામે રૂપિયો મજબૂત થાય છે, તો ભાવ ઘટે છે.