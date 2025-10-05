Prev
દેશના સૌથી અમીર સ્ટાર શાહરૂખને આ શિક્ષકે પછાડ્યો! જાણો નાના રૂમથી કેવી રીતે શરૂ થઈ અરબપતિ બનવાની કહાની

Who is Alakh Pandey: શાહરૂખ ખાન બોલિવૂડનો સૌથી અમીર અભિનેતા છે. તેમની નેટવર્થ અન્ય ઘણા કલાકારો કરતા વધારે છે. જો કે, હાલમાં જ તેમને નેટવર્થના મામલામાં એક શિક્ષકે પાછળ છોડી દીધા છે. તે શિક્ષક બીજું કોઈ નહીં પણ ફિઝિક્સ વાલાના કો-ફાઉન્ડર આલખ પાંડે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:17 PM IST

Who is Alakh Pandey: એડટેક કંપની ફિઝિક્સ વાલાના કો-ફાઉન્ડર આલખ પાંડેની નેટવર્થમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં જબરદસ્ત વધારો થયો છે. આ કારણે તેમનું નામ હવે હુરુન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025માં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. હુરુન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ અનુસાર, અલખ પાંડેની નેટવર્થમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં 223%નો વધારો થયો છે.

અલખ પાંડેની નેટવર્થ
ફિઝિક્સવાલાના કો-ફાઉન્ડર અલખ પાંડેની કુલ સંપત્તિ હવે 14,510 કરોડ રૂપિયા છે, જેના કારણે તેઓ હુરુન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025માં સ્થાન મેળવ્યું છે. તેમની સંપત્તિ હવે બોલીવુડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન (12,490 કરોડ રૂપિયા) કરતા વધી ગઈ છે. અલખ પાંડે હવે તે ભારતીયોમાં સામેલ થઈ ગયા છે, જેમની સંપત્તિમાં સૌથી ઝડપથી વધારો થયો છે. ખાસ કરીને ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પ્રોડક્ટ્સ અને જ્વેલરી જેવા સેકેટરના ઉદ્યોગપતિઓની સાથે.

નુકસાનમાં હોવા છતા બન્યા અમીર
ભલે ફિઝિક્સવાલાને છેલ્લા કેટલાક નાણાકીય વર્ષોમાં નુકસાન થયું હોય, પરંતુ અલખ પાંડેની નેટવર્થમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં 243 કરોડ રૂપિયાનો નેટ લોસ (નુકસાન) નોંધાયો હતો, જે પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં 1,131 કરોડ રૂપિયા હતો. આનો અર્થ એ થયો કે, કંપનીએ તેના નુકસાનમાં 78% ઘટાડો કર્યો છે. કંપનીની કુલ આવક વધીને 2,886 કરોડ રૂપિય થઈ છે, જે પાછલા વર્ષના 1,940 કરોડ રૂપિયા હતી. આ છતાં અલખ પાંડે અને તેમના પાર્ટનરની સંપત્તિમાં 223% નો વધારો થયો છે, જે દર્શાવે છે કે પડકારો હોવા છતાં એડટેક ક્ષેત્રની માંગ સતત વધી રહી છે.

IPO તૈયારીઓ
ફિઝિક્સવાલા આ વર્ષના અંત સુધીમાં તેનો IPO લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કંપનીએ પહેલા જ SEBIને પોતાના ડ્રાફ્ટ પેપર કોન્ફિડેન્શિયલ પ્રી-ફાઇલિંગ રૂટ દ્વારા સબમિટ કરી દીધા છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, SEBIની મંજૂરી મળી ગઈ છે અને કંપની ટૂંક સમયમાં તેનું RHP (રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ) ફાઇલ કરશે.

અલખ પાંડે કોણ છે?
અલખ પાંડેનો જન્મ 1991માં ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં થયો હતો. તેમણે કાનપુરની હરર્કોર્ટ બટલર ટેકનિકલ યુનિવર્સિટીમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં B.Tech શરૂ કર્યું, પરંતુ ત્રીજા વર્ષમાં જ અભ્યાસ છોડી દીધો. ત્યાર બાદ 2016માં તેમણે Physics Wallah નામની YouTube શરૂ કરી અને ઓનલાઈન શિક્ષણની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો. તેઓ ઝડપથી IITની તૈયારી કરનારા ઉમેદવારોમાં અત્યંત લોકપ્રિય બન્યા. ત્યારબાદ તેમણે તેમની યુટ્યુબ ચેનલના નામ પરથી એક કંપની શરૂ કરી, જે આજે દેશની સૌથી સફળ એડટેક કંપનીઓમાંથી એક છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Who is Alakh PandeyAlakh Pandey net worthAlakh Pandeyકોણ છે અલખ પાંડેફિઝિક્સ વાલા

