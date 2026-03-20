કોણ છે આ ગુજરાતી IAS અતનું ચક્રવર્તી? જેના કારણે HDFC બેન્કને 1 દિવસમાં 1 લાખ કરોડનો લાગ્યો છે ઝટકો
Who is Gujarati IAS Atanu Chakraborty?: અતનું ચક્રવર્તી હાલમાં દેશભરમાં સૌથી ચર્ચાસ્પદ નામ છે. જેના એક રાજીનામાથી દેશની બીજા નંબરની સૌથી મોટી બેન્કના એક દિવસમાં એક લાખ કરોડ ડૂબી ગયા છે. તમે ના જાણતા હો તો આ એક ગુજરાતી IAS અધિકારી છે. જેમની પાસે ગુજરાતમાં 30 વર્ષ સુધી સેવા કરવાનો અનુભવ છે. હવે જાણો કે તેમને દેશની સૌથી મોટી ખાનગી બેન્કની નોકરી કેમ છોડી...
- કોણ છે ગુજરાતી IAS અતનું ચક્રવર્તી?
- અતનું ચક્રવર્તીના રાજીનામાથી બેન્કના શેર 8% તૂટ્યા
- HDFC બેન્કમાં ભૂકંપ બાદ RBI એક્શનમાં
- 1 દિવસમાં 1 લાખ કરોડનો લાગ્યો છે ઝટકો
Who is Gujarati IAS Atanu Chakraborty?: ભારતના કોર્પોરેટ જગત અને શેરબજારમાં હાલમાં સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ નામ હોય તો એ અતનું ચક્રવર્તીનું (Atanu Chakraborty) છે. કારણ કે એમણે એકાએક દેશની સૌથી મોટી ખાનગી કંપનીની બેન્કના પાર્ટ ટાઈમ ચેરમેન પદની પોસ્ટ પરથી રાજીનામું આપી દીધું અને બેન્કની કાર્યપ્રણાલી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. અતનું ચક્રવર્તી એ એક ગુજરાત કેડરના IAS અધિકારી છે જેઓ હાલમાં બેન્કીંગ સેક્ટરમાં સેવાઓ આપી રહ્યાં છે.
IASથી કેવી રીતે મળી બેન્કીંગ સેક્ટરમાં નોકરી
અતનુ ચક્રવર્તી ગુજરાત કેડરના નિવૃત્ત IAS અધિકારી છે જેમને જાહેર નીતિ અને નાણાકીય વહીવટમાં 30 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. તેમણે નાણા મંત્રાલય હેઠળના આર્થિક બાબતોના વિભાગમાં સચિવ તરીકે સેવા આપી હતી અને રોકાણ અને જાહેર સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગમાં પણ ભૂમિકાઓ નિભાવી હતી, જ્યાં તેઓ સરકારના ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાર્યક્રમમાં સામેલ હતા. મે 2021 માં HDFC બેંકના બોર્ડમાં સ્વતંત્ર નિર્દેશક તરીકે જોડાયા બાદ, તેઓ બેંકના પાર્ટ ટાઈમ ચેરમેન બન્યા હતા. અતુલના રાજીનામા પછી, કેકી મિસ્ત્રીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. કેકી મિસ્ત્રીએ રોકાણકારો અને હિસ્સેદારોને ખાતરી આપી હતી કે, બેંક સંપૂર્ણપણે સ્થિર છે, અને બેંકમાં ચિંતાનું કોઈ મોટું કારણ નથી.
સિવિલ સેવામાંથી રિટાયર્ડમેન્ટ બાદ અતનું ચક્રવર્તીએ કોર્પોરેટ જગતમાં પગ મૂક્યો હતો. બોર્ડમાં અલગ અલગ પદો પર નીતિગત અને નિયામક અનુભવો સાથે કામગીરીની શરૂઆત કરી હતી. જેઓ 2021માં એચડીએફસી બેન્કના બોર્ડમાં એક સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે જોડાયા હતા બાદમાં પાર્ટ ટાઈમ ચેરમેન બન્યા હતા. જેઓના કાર્યકાળમાં જ બેન્કે જબરદસ્ત વિકાસ કર્યો છે અને બેન્ક બીજા નંબરની ખાનગી બેન્ક બની ગઈ છે. એચડીએફસીના આજે 12 કરોડ ગ્રાહકો છે.
શા માટે HDFC Bankમાંથી રાજીનામું આપ્યું
અતનું ચક્રવર્તી છેલ્લા 2 વર્ષથી એચડીએફસી બેન્કમાં થઈ રહેલી કેટલીક ઘટનાઓથી સહમત ન હતા. એથી એમને આ પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. એમને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે છેલ્લા 2 વર્ષમાં બેન્કની અંદર કેટલીક એવી ઘટનાઓ મારી નજર સમક્ષ ઘટી છે. જેમ મારા મૂલ્યો અને નૈતિકતાને અનુરૂપ નથી. અતનુ ચક્રવર્તીના રાજીનામા બાદ એચડીએફસી બેન્કના કોર્પોરેટ ગર્વનસ પર સીધા સવાલો ઉઠ્યા છે. આ એવા સમયે થયું છે જ્યારે બેન્ક મર્જરની જટીલ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહી છે. અતનુના રાજીનામા બાદ બેન્કના શેરોમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે અને એક જ દિવસમાં બેન્કના એક લાખ કરોડ ડૂબી જતાં આરબીઆઈએ સક્રિય થવું પડ્યું છે.
કોણ છે અતનું ચક્રવર્તી ...
અતનું ચક્રવર્તી (Atanu Chakraborty) ગુજરાત કેડરના ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત અને સિનિયર 1985 બેચના IAS અધિકારી છે. અતનું ચક્રવર્તીએ ભારત સરકારમાં નાણાં મંત્રાલય હેઠળ અત્યંત મહત્વના વિભાગો સંભાળ્યા છે. આર્થિક બાબતોના સચિવ (Economic Affairs Secretary) તરીકે તેઓ એપ્રિલ 2020 માં આ પદ પરથી નિવૃત્ત થયા હતા. દેશની આર્થિક નીતિઓ ઘડવામાં તેમની ભૂમિકા નિર્ણાયક રહી હતી. પીએમ મોદી દિલ્હી ગયા બાદ અતનું ચક્રવર્તી પણ દિલ્હી ગયા હતા. તેઓ GSPC ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) તરીકે લાંબો સમય કાર્યરત રહ્યા હતા અને ગુજરાતના ઊર્જા ક્ષેત્રમાં તેમનું મોટું યોગદાન છે. રાજ્યના મહેસૂલ, શ્રમ અને રોજગાર તેમજ ગૃહ વિભાગમાં પણ વરિષ્ઠ સ્તરે સેવાઓ આપી છે. આપ અતનું એ ગુજરાત સરકારની ગુડબુકમાં હતા.
