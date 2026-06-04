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₹1,200 થી શરૂઆત અને ₹15.15 લાખ કરોડનું કૌભાંડ! જાણો કોણ છે ગુજરાતી મૂળના રાજેશ મેહતા

સેબીએ એક વિસ્ફોટક ખુલાસો કર્યો છે. તેની તપાસમાં મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. આ મામલો રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ સાથે જોડાયેલો છે. સેબીએ કંપનીમાં ઘણી અનિયમિતતાને ઉજાગર કરી છે. કંપની પર 15.15 લાખ કરોડ રૂપિયાના કથિત કૌભાંડનો આરોપ છે. જાણો કોણ છે રાજેશ મેહતા?

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 04, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:24 PM IST
₹1,200 થી શરૂઆત અને ₹15.15 લાખ કરોડનું કૌભાંડ! જાણો કોણ છે ગુજરાતી મૂળના રાજેશ મેહતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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