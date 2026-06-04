/₹1,200 થી શરૂઆત અને ₹15.15 લાખ કરોડનું કૌભાંડ! જાણો કોણ છે ગુજરાતી મૂળના રાજેશ મેહતા

નવી દિલ્હીઃ માર્કેટ રેગુલેટર સેબીએ બેંગલુરૂની જ્વેલરી કંપની રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ અને તેના ચેરમેન એન્ડ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર રાજેશ મેહતા વિરુદ્ધ એક વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો છે. કંપની પર મોટા પાયે ખોટી નાણાકીય જાણકારી આપવા, પ્રમોટર સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓ દ્વારા ફંડનો ખોટો ઉપયોગ કરવા અને કોર્પોરેટ ગવર્નંસમાં ગંભીર ગડબડના આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. સેબીની તપાસ પ્રમાણે રાજેશ એક્સપોર્ટ્સે કથિત રીતે નાણાકીય વર્ષ 2021 અને નાણાકીય વર્ષ 2025 વચ્ચે લગભગ 15.15 લાખ કરોડ રૂપિયાના કંસોલિટેટેડ રેવેન્યુ વિશે ખોટી જાણકારી આપી. તેમાં 99.8 ટકા રેવેન્યુ વધારી દેખાડવામાં આવ્યું. જાણો કોણ છે રાજેશ મેહતા.
કોણ છે રાજેશ મેહતા
બેંગલુરૂમાં મૂળ ગુજરાતી પરિવારમાં 20 જૂન, 1964મા બેંગલુરૂમાં જન્મેલા રાજેશ મેહતા રાજેશ એક્સપોર્ટના ચેરમેન છે. નોંધનીય છે કે રાજેશ મેહતાના પિતા 1946મા ગુજરાતના મોરબીથી બેંગલુરૂ જતાં રહ્યાં હતા. રાજેશ એક્સપોર્ટ ગોલ્ડ અને જ્વેલરી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં જાણીતું નામ છે. બેંગલુરૂની સેન્ટ જોસેફ સ્કૂલમાંથી અભ્યાસ કર્યા બાદ મેહતા નાની ઉંમરમાં પોતાના જ્વેલરી બિઝનેસમાં સામેલ થઈ ગયા હતા. 1980ના દાયકાની શરૂઆતમાં મેહતા અને તેના ભાઈ પ્રશાંતે ચાંદીના ઘરેણાનો બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે પોતાના મોટા ભાઈ પાસેથી 1200 રૂપિયા ઉધાર લીધા હતા. આ તે સમય હતો જ્યારે દેશમાં જ્વેલરી બિઝનેસ અસંગઠિત હતો.
કઈ રીતે થઈ શરૂઆત?
જલ્દી તે દક્ષિણ ભારતની સાથે-સાથે ગુજરાત અને મુંબઈ જેવી મુખ્ય બજારોમાં ચાંદીના આભૂષણના મુખ્ય જથ્થાબંધ વેપારી બની ગયા. વર્ષ 1995મા રાજેશ એક્સપોર્ટેસ આઈપીઓ દ્વારા બજારમાં પ્રવેશ કર્યો અને 10 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યાં હતા. ત્યારબાદ કંપનીએ ગોલ્ડની વેલ્યુ ચેનમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમાં રિફાઇનિંગ અને મેકિંગથી લઈને રિટેલ વેચાણ સુધી બધુ સામેલ હતું.
2015મા રાજેશ એક્સપોર્ટ્સ તે સમયે ચર્ચામાં આવી જ્યારે તેણે 400 મિલિયન ડોલરમાં સ્વિસ રિફાઇનરી Valcambi ને ખરીદી હતી. આ ડીલ સંપૂર્ણ રીતે કેશમાં હતી. તેનાથી કંપનીને દુનિયામાં પોતાની ઉપસ્થિતિ નોંધાવવાની તક મળી હતી. ફોર્બ્સ પ્રમાણે ઓક્ટોબર 2019 સુધી મેહતાની નેટવર્થ $1.57 અબજ ડોલર હતી.
ક્યારે થઈ ફરિયાદ?
રાજેશ એક્સપોર્ટ પર લાગેલા ગંભીર આરોપોની તપાસ 11 માર્ચ, 2024ના શરૂ થઈ, જ્યારે સેબીને એક શેરધારક તરફથી ફરિયાદ મળી હતી. તેણે અસામાન્ય રીતે મોટા વેપાર પ્રાપ્તિપત્રો અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા, જે કથિત રીતે બે વર્ષથી વધુ સમયથી બાકી હતા. આવા લાંબા ગાળાની લોન ઘણીવાર ચિંતાનું કારણ હોય છે, કારણ કે તે ચૂકવણી પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલીઓ અથવા સંભવિત એકાઉન્ટિંગ અનિયમિતતાઓ સૂચવી શકે છે.
શેરધારકો તરફથી મળેલી આ ફરિયાદ બાદ સેબીએ મામલાની વિસ્તૃત તપાસ શરૂ કરી. ઓક્ટોબર 2024મા નિયામકે એક તપાસ ઓથોરિટીની નિમણૂંક કરી. બાદમાં તેણે કંપનીના ખાતાની તપાસ કરવા અને સમૂહ દ્વારા કરવામાં આવેલા નાણાકીય ખુલાસાની ખાતરી કરવા માટે ફોરેન્સિક ઓડિટર બીડીઓની નિમણૂંક કરી. આ તપાસ તાજેતરના વર્ષોમાં કોઈ કંપની વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીની મોટી તપાસ હતી.
અર્શથી ફર્શ પર
સેબીના આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મેહતા કંપનીની અંદર મુખ્ય નિર્ણય લેનાર અધિકારી હતા. કંપની તથા તેની સહાયક કંપનીઓના દૈનિક કામકાજ અને નાણાકીય કાર્યો પર તેનું નિયંત્રણ હતું. સેબીએ રાજેશ મેહતાને આગામી આદેશ સુધી કંપનીની સિક્યોરિટીઝને ખરીદવા, વેચવા કે તેમાં કારોબાર કરવાનો પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.
કંપની અને તેના પ્રમોટર રાજેશ મેહતા વિરુદ્ધ સેબીના વચગાળાના આદેશ બાદ કંપનીના શેરમાં લોઅર સર્કિટ લાગી હતી. સાથે એલઆઈસીના શેરમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રાજેશ એક્સપોર્ટ્સના શેરહોલ્ડિંગ આંકડા અનુસાર કંપનીમાં એલઆઈસીની 10.80% ભાગીદારી છે.