કોણ રોકી રહ્યું છે અનિલ અંબાણીનું કમબેક? આ બે કંપનીઓની મદદથી બદલાશે રૂઠેલું નસીબ
Anil Ambani Net worth Now: ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ઓછી થઈ રહી છે, ત્યારે ફરી એક ભૂકંપ આવ્યો છે. નાદારીની આરે પહોંચેલા અનિલ અંબાણીને નસીબ સાથ આપી રહ્યું હતું કે તરત જ ED અને CBI તેમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી રહ્યા છે.
Trending Photos
Anil Ambani Comeback: ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ઓછી થાય છે કે તરત જ બીજી કોઈ આફત સામે આવીને ઊભી રહી જાય છે. નાદાર થવાના આરે પહોંચેલા અનિલ અંબાણી હજી સંભાળી જ રહ્યા હતા કે હવે ED અને CBI તેમની મુશ્કેલીઓ વધારી રહી છે. કાયદાકીય ગૂંચવણમાં ફસાયેલી અનિલ અંબાણીની કંપનીઓના શેરો ભારે દબાણનો સામનો કરી રહ્યા છે. અનિલ અંબાણીની બે કંપનીઓ - રિલાયન્સ પાવર (RPower) અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (RInfra) - જે અત્યાર સુધી કમાણીના રેકોર્ડ બનાવી રહી હતી, તે આ દિવસોમાં મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહી છે. તાજેતરના દિવસોમાં બંને કંપનીઓના શેર ગગડી રહ્યા છે, જેનું કારણ છે તપાસ એજન્સીઓની મોટી દેખરેખ અને કંપની પર લાગેલા આરોપો. જોકે, આ એ જ બે કંપનીઓ છે, જે અનિલ અંબાણીની વાપસીમાં મદદગાર સાબિત થઈ રહી છે.
જ્યારે અનિલ અંબાણીએ પોતાને 'કંગાળ' જાહેર કર્યા હતા
એક સમય એવો હતો જ્યારે અનિલ અંબાણીએ લંડન કોર્ટ સમક્ષ પોતાને 'કંગાળ' ગણાવતા કહ્યું હતું કે તેમની પાસે એટલા પણ પૈસા નથી કે તેઓ પોતાના વકીલની ફી ચૂકવી શકે. વર્ષ 2008માં ચીની બેંકો સાથે લોનના મામલે તેઓ લંડન કોર્ટ સમક્ષ હાજર થયા હતા. તેમણે પોતાને નાદાર ગણાવતા કહ્યું કે તેમની પાસે લોન ચૂકવવાના પૈસા નથી. તેમણે પર્સનલ ગેરંટી પર ચીની બેંકો પાસેથી લોન લીધી હતી, પરંતુ લોન ન ચૂકવી શકવાને કારણે તેમને લંડનની કોર્ટમાં હાજર થવું પડ્યું હતું. કોર્ટે તેમને ત્રણ બેંકોને લગભગ ₹5446 કરોડ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે તેમનો ખર્ચ તેમની પત્ની અને પરિવારજનો ચલાવી રહ્યા છે, અને તેઓ પોતાની પત્નીના ઘરેણાં વેચીને વકીલોની ફી ચૂકવી રહ્યા છે.
આ બે કંપનીઓ બદલશે અનિલ અંબાણીનું નસીબ
ભલે અનિલ અંબાણી મુશ્કેલીઓમાં ઘેરાયેલા હોય, પરંતુ તેઓ કમબેક કરવાના માસ્ટર છે. તેમની પાસે એવી બે કંપનીઓ છે જે તેમના માટે હથિયાર સાબિત થઈ શકે છે - RInfra અને રિલાયન્સ પાવર (RPower). એટલું જ નહીં, તેમના બે દીકરાઓ (જય અનમોલ અને જય અંશુલ) પણ સતત કંપનીઓ સંભાળવામાં લાગેલા છે. આ કંપનીઓ પરનું દેવું ઘટવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. શેરોએ મલ્ટીબેગર રિટર્ન પણ આપ્યા છે, જોકે તાજેતરના વિવાદોએ હાલમાં શેરો પર ખરાબ અસર પાડી છે. RInfra અને રિલાયન્સ પાવર, જે અનિલ અંબાણીના વિશાળ સામ્રાજ્યની છેલ્લી બાકી કંપનીઓ છે, તે પોતાનું દેવું ઓછું કરી રહી છે. વળી, જૂના વિવાદોમાં કંપનીઓને જીત મળી રહી છે. તાજેતરમાં જ રિલાયન્સ પાવરને દિલ્હીમાં બાકી ₹28,000 કરોડની વીજળીની બાકી રકમ વસૂલવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી અનુકૂળ આદેશ મળ્યો હતો.
ઘટતું દેવું અને વધતા ઓર્ડર્સ, વિદેશોમાં ડીલ પર ડીલ
અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દેવા-મુક્ત બેલેન્સ શીટ સાથે કોર્પોરેટ જગતમાં વાપસી કરવા માટે ગ્રીન એનર્જી, ડિફેન્સ અને સ્માર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેવા ક્ષેત્રોમાં દાવ લગાવી રહી છે. બંને કંપનીઓને ધડાધડ ઓર્ડર્સ મળી રહ્યા છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવર ₹17600 કરોડનું ફંડ એકઠું કરીને અને ઝીરો-ડેટ સ્ટેટસ હાંસલ કર્યા પછી નવી ગ્રોથ સ્ટ્રેટેજી સાથે ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. રિલાયન્સ પાવર સોલાર પ્લસ સ્ટોરેજ મેગા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહી છે, જે ભારતના રિન્યુએબલ એનર્જીના લક્ષ્યોને ટેકો આપશે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે ₹10,000 કરોડના સ્માર્ટ મ્યુનિશન્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ મેળવ્યા છે. કંપનીને ડિફેન્સ સેક્ટરમાં ઘણા મોટા ઓર્ડર્સ મળ્યા છે.
વિદેશોમાં અંબાણીની ડીલ પર ડીલ
જર્મનીની કંપની ડાઇડલ ડિફેન્સ સાથે ₹10,000 કરોડની ડીલ થઈ. ફ્રાન્સની કંપની દસોલ્ટ એવિએશન સાથે પણ 2000 ફાલ્કન બિઝનેસ જેટ્સ માટે ડીલ થઈ. જર્મનીની રાઇનમેટાલેથી ₹600 કરોડનો નિકાસ ઓર્ડર મળ્યો. અમેરિકાની કોસ્ટલ મિકેનિક્સ ઇન્ક. સાથે ₹20,000 કરોડની ભાગીદારી થઈ. રિલાયન્સે ભૂટાનની DHI કંપની સાથે પણ 500 મેગાવોટ સોલાર અને 770 મેગાવોટ હાઇડ્રો જોઈન્ટ વેન્ચરની ડીલ કરી છે. આ ઉપરાંત કુવૈત, UAE અને મલેશિયા સાથે પણ તેમની કંપનીની મોટી ભાગીદારી થઈ છે.
અંબાણીની 2 કંપનીઓનો જલવો
અનિલ અંબાણીની આ બંને કંપનીઓને મળી રહેલા ઓર્ડર્સને કારણે તેમનું માર્કેટ કેપ વધી રહ્યું છે. રિલાયન્સ પાવરનું માર્કેટ કેપ 1.5 ગણું અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું 1.9 ગણું વધ્યું છે. મે 2025 સુધીમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સંપત્તિ વધીને ₹14287 કરોડ પર પહોંચી ગઈ છે. રિલાયન્સ પાવરની નેટ વર્થ ₹16337 કરોડ પર પહોંચી ગઈ છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે છેલ્લા એક વર્ષમાં 105%નું રિટર્ન આપ્યું છે.
અનિલ અંબાણીના કમબેકમાં તેમના બંને દીકરાઓનું યોગદાન
અનિલ અંબાણીના કમબેકમાં તેમના બંને દીકરાઓ (જય અનમોલ અને જય અંશુલ) તેમની સાથે ઊભા છે, જેઓ પિતાને ફરીથી વ્યવસાયમાં વાપસી કરવામાં મદદગાર સાબિત થઈ રહ્યા છે. 33 વર્ષના જય અનમોલ અંબાણીએ રિલાયન્સ કેપિટલમાં ટ્રેઇની તરીકે કારકિર્દી શરૂ કરી. તેમણે જાપાનની કંપની નિપ્પોનને રિલાયન્સ કેપિટલમાં રોકાણ કરવા માટે રાજી કર્યા, જેના કારણે કંપનીના કુલ સ્ટોકની કિંમતોમાં 40%નો વધારો થયો. તેમનું ધ્યાન કંપનીઓના દેવાને ઘટાડવા પર રહ્યું છે. દેવું ઓછું થવાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ કંપની પર વધશે, શેર વધશે અને નવા ઓર્ડર મળવા લાગશે.
નવી કંપનીની શરૂઆત
તાજેતરમાં અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે નવી કંપનીની જાહેરાત કરી છે. અનિલ અંબાણીએ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં પોતાના પગ ફેલાવવા માટે નવી એકમ શરૂ કર્યું છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાએ રિલાયન્સ જય પ્રોપર્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (RJPPL) ની રચના કરી છે. આ નવી કંપનીનો હેતુ સંપત્તિ ખરીદવા, વેચવા, પટ્ટે આપવા અને વિકસાવવાનો છે. વળી, તેમણે હવે EV વાહનો તરફ પણ પોતાનો વિસ્તાર શરૂ કર્યો છે. તાજેતરના મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ અનિલ અંબાણી EV વાહનોના સેક્ટરમાં પ્રવેશ માટે પગલાં લઈ રહ્યા છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇલેક્ટ્રિક કાર અને બેટરી બનાવવાની યોજના પર વિચાર કરી રહી છે. જય અનમોલ આ બિઝનેસ આઇડિયા પર ઝડપથી કામ કરી રહ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે