કોણ છે એપોલો ટાયર્સના માલિક? એક સમયે 1 રૂપિયામાં વેચાઈ રહી હતી કંપની, હવે BCCI સાથે કરી 579 કરોડની ડીલ
Owner of Apollo Tyres: ભારતીય ટીમનું જર્સી સ્પોન્સર હવે એપોલો ટાયર્સ છે. એપોલો ટાયર્સે બોર્ડ સાથે ત્રણ વર્ષ માટે 579 કરોડ રૂપિયાનો કરાર કર્યો છે.
Trending Photos
Owner of Apollo Tyres: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને એક નવો જર્સી સ્પોન્સર મળ્યો છે. એપોલો ટાયર્સનું નામ હવે ટીમની જર્સી પર લખવામાં આવશે. આ જાહેરાત મંગળવાર, 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરવામાં આવી હતી. વર્ષ 2027 સુધીમાં, એપોલો ટાયર્સ હવે ટીમ ઈન્ડિયાનું જર્સી સ્પોન્સર બનશે. એપોલો ટાયર્સનો ઇતિહાસ એક ફિલ્મ જેવો છે. એક સમય હતો જ્યારે આ કંપની ફક્ત એક રૂપિયામાં વેચાવાની હતી. પરંતુ આજે તેની કિંમત 30 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે.
સરદાર ઓંકાર સિંહ કંવર દ્વારા કરવામાં આવી
એપોલો ટાયર્સ આજે દેશની સૌથી મોટી ટાયર ઉત્પાદક કંપનીઓમાંની એક છે અને તેની શરૂઆત સરદાર ઓંકાર સિંહ કંવર દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
પિતાએ પાઇપનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો
ઓંકાર સિંહ કંવરનો પરિવાર 1947માં ભાગલાનું દુઃખ સહન કર્યા પછી ભારત આવ્યો હતો. ઘણા વર્ષોના સંઘર્ષ પછી, તેમના પરિવારે આટલી મોટી કંપની બનાવી છે. ઓમકાર સિંહ કંવર ખરેખર એપોલો ટાયર્સના સહ-સ્થાપક રૌનક સિંહના મોટા પુત્ર છે. તેમનો જન્મ અવિભાજિત ભારતના સિયાલકોટ શહેરમાં થયો હતો. તેમના પિતાએ પાઇપનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હતો.
ટાયર વ્યવસાયમાં પ્રવેશવાનું નક્કી કર્યું
ઓમકારે અમેરિકાથી ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. તેમણે થોડો સમય ત્યાં કામ પણ કર્યું હતું. 1964માં ભારત આવ્યા પછી, તેઓ પારિવારિક વ્યવસાયનો ભાગ બન્યા અને થોડા સમય પછી તેમણે ટાયર વ્યવસાયમાં પ્રવેશવાનું નક્કી કર્યું. અને 1972માં, ઓપ્પો ટાયર્સ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
એક રૂપિયામાં વેચવા માંગતા હતા
ડીએનએના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે તેમનો વ્યવસાય બંધ થવાનો હતો. 1975માં કટોકટી દરમિયાન, ઓમકાર કંવરના પિતા કંપનીને ફક્ત એક રૂપિયામાં વેચવા માંગતા હતા. પરંતુ ઓમકારે કંપનીને પુનર્જીવિત કરી અને તેને પાછી પાટા પર લાવી.
2027 સુધી ટીમની જર્સીની સ્પોન્સરશિપ જીતી
એપોલો ટાયર્સે ટીમ ઈન્ડિયા જર્સીની હરાજી 579 કરોડ રૂપિયામાં જીતી છે. કંપનીએ વર્ષ 2027 સુધી ટીમની જર્સીની સ્પોન્સરશિપ જીતી છે. આ ત્રણ વર્ષમાં, ભારતીય ટીમ 121 દ્વિપક્ષીય અને 21 આઈસીસી મેચ રમશે.
જેકે સિમેન્ટે પણ બોલી લગાવી હતી
ગુડગાંવ સ્થિત આ કંપની 100થી વધુ દેશોમાં બિઝનેસ કરે છે. આ ઉપરાંત, કેનવા અને જેકે સિમેન્ટે પણ બોલી લગાવી હતી. કેનવાએ 544 કરોડ અને જેકે સિમેન્ટે 477 કરોડની બોલી લગાવી હતી.
વર્લ્ડ કપ માટે 1.5 કરોડ રૂપિયા
આ રીતે, એપોલો ટાયર્સ એક મેચ માટે લગભગ 4.77 કરોડ ચૂકવશે. જોકે, ICC મેચો માટે પ્રાયોજકો દ્વારા બોર્ડને ઓછું ચૂકવવામાં આવે છે. જોકે, બોર્ડે દ્વિપક્ષીય મેચો માટે 3.5 કરોડ અને વર્લ્ડ કપ માટે 1.5 કરોડ રૂપિયાની કિંમત નક્કી કરી હતી.
ડ્રીમ11 એ સ્પોન્સરશિપ અધવચ્ચે છોડી
અગાઉ, ડ્રીમ11 ભારતીય ટીમની જર્સીનું સ્પોન્સર હતું. પરંતુ ભારત સરકારે ઓનલાઈન રિયલ મની ગેમિંગ કંપનીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યા પછી, ડ્રીમ11 એ સ્પોન્સરશિપ અધવચ્ચે છોડી દીધી.
જર્સી પર એપોલો ટાયર્સનું નામ લખાશે
2 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની શ્રેણીથી, ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પર એપોલો ટાયર્સનું નામ લખાશે. આ પછી ભારતીય ટીમ સફેદ બોલ શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા જશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે