/TATA ગ્રુપનો અસલી માલિક કોણ, કેવી રીતે ચાલે છે 25 લાખ કરોડનું સામ્રાજ્ય ?

Tata Group Owner : ટાટા ગ્રુપને લઈને ઘણીવાર એક સવાલ થાય છે કે આખરે આ વિશાળ બિઝનેસ સામ્રાજ્યનો અસલી માલિક કોણ છે અને તેને ચલાવે કોણ છે ? 1868માં જમશેદજી ટાટાએ એક નાની ટ્રેડિંગ કંપનીથી શરૂઆત કરી હતી. આજે ટાટા ગ્રુપનું સામ્રાજ્ય મીઠાથી લઈને સેમિકન્ડક્ટર, સ્ટીલથી લઈને એરલાઇન્સ, ચાથી લઈને કાર સુધી અનેક ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલું છે.
ટાટા ગ્રુપનો અસલી માલિક કોણ છે ?
ટાટા ગ્રુપની સૌથી અનોખી વાત તેનું માલિકીનું માળખું છે. અહીં કોઈ એક પરિવાર કે એક વ્યક્તિ સમગ્ર ગ્રુપનો માલિક નથી. ગ્રુપની મુખ્ય હોલ્ડિંગ કંપની ટાટા સન્સમાં સૌથી મોટો હિસ્સો પરોપકારી ટ્રસ્ટોનો છે, જ્યારે કંપનીઓનું સંચાલન વ્યાવસાયિક મેનેજમેન્ટ અને નિષ્ણાત અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ટાટા ગ્રુપની માલિકી ટ્રસ્ટો પાસે છે અને તેનું સંચાલન પ્રોફેશનલ લીડરશિપ કરે છે. આ પરોપકારી ટ્રસ્ટો ટાટા સન્સમાં લગભગ 66 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ ટ્રસ્ટો લગભગ બે તૃતીયાંશ માલિકી ધરાવે છે.
સૌથી મોટા ટ્રસ્ટ કયા છે ?
આ સમગ્ર માળખામાં બે ટ્રસ્ટો દબદબો ધરાવે છે.
સર દોરાબજી ટાટા ટ્રસ્ટ: 27.98 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
સર રતન ટાટા ટ્રસ્ટ: 23.56 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
સાથે મળીને, આ બે ટ્રસ્ટો 51.54 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જે તેમને ટાટા સન્સમાં સ્પષ્ટ બહુમતી આપે છે. ટ્રસ્ટો દ્વારા બાકીનો હિસ્સો ઘણા નાના ટ્રસ્ટોમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેમ કે JRD ટાટા ટ્રસ્ટ (4.01%), ટાટા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ (3.73%), ટાટા સોશિયલ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ (3.73%), RD ટાટા ટ્રસ્ટ (2.19%), અને સાર્વજનિક સેવા ટ્રસ્ટ (0.10%).
બાકીનો હિસ્સો કોની પાસે છે ?
ટ્રસ્ટો ઉપરાંત શાપૂરજી પલોનજી ગ્રુપ ટાટા સન્સમાં 18.4% હિસ્સો ધરાવે છે. આ મિસ્ત્રી પરિવારની માલિકીનો વ્યવસાય છે, જેમણે 1965 અને 1995ની વચ્ચે આ હિસ્સો ખરીદ્યો હતો. વધુમાં થોડી અન્ય કંપનીઓ પાસે પણ એક નાનો હિસ્સો છે.
તો શું નોએલ ટાટા માલિક નથી ?
ના, નોએલ ટાટા હાલમાં ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન છે, તેઓ ટાટા સન્સમાં વ્યક્તિગત રીતે શેર ધરાવતા નથી. આ શેર ટ્રસ્ટની સંપત્તિ છે અને તેમના અંગેના નિર્ણયો ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે. નોએલ ટાટા એક ટ્રસ્ટી છે એક સભ્ય છે, માલિક નહીં. આ સમગ્ર ગ્રુપની લાક્ષણિકતા એ છે કે, માલિકી ટ્રસ્ટની છે, જ્યારે કામગીરીની જવાબદારી વ્યાવસાયિકોની છે.
ટાટાનું સામ્રાજ્ય કોણ ચલાવે છે ?
હવે, મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન એ છે કે જો ટ્રસ્ટ માલિકો છે, તો આ વિશાળ ગ્રુપનું સંચાલન કોણ કરે છે ? તો જવાબ છે, ટાટા સન્સ બોર્ડ અને ચેરમેન. ટાટા સન્સનું બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ સમગ્ર ગ્રુપની વ્યૂહરચના અને દિશા નક્કી કરે છે. આ બોર્ડ ચેરમેન દ્વારા સંચાલિત છે, જે ટાટા ગ્રુપમાં સૌથી વધુ સત્તા ધરાવે છે.
વર્તમાન ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરન
વર્તમાન ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરન છે. ચંદ્રશેખરન ફેબ્રુઆરી 2017માં આ ભૂમિકા સંભાળી હતી. તેઓ ટાટા પરિવારની બહારના પ્રથમ વ્યાવસાયિક ચેરમેન હતા. ચંદ્રશેખરનનો વર્તમાન કાર્યકાળ 20 ફેબ્રુઆરી, 2027ના રોજ સમાપ્ત થવાનો છે. 12 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ તેમણે ત્રીજી ટર્મનો ઇનકાર કર્યો. આનું એક મુખ્ય કારણ બોર્ડમાં તેમની પુનઃનિયુક્તિ અંગે સર્વસંમતિનો અભાવ હતો. બોર્ડના એક સભ્યએ તેમની મુદત લંબાવવાનો વિરોધ કર્યો હતો.
ટાટા સન્સ બોર્ડમાં બીજું કોણ છે ?
હાલમાં ટાટા સન્સ બોર્ડમાં છ સભ્યો છે
ટાટા ટ્રસ્ટનું નિયંત્રણ કોના હાથમાં ?
ટાટા ટ્રસ્ટ 66% માલિકી હિસ્સો ધરાવે છે, જે બોર્ડ પર નિર્ણાયક પ્રભાવ ધરાવે છે. ટ્રસ્ટના ચેરમેન હાલમાં નોએલ ટાટા ટાટા સન્સ બોર્ડમાં બેસે છે અને મુખ્ય નિર્ણયોમાં ખાસ કરીને ચેરમેનની નિમણૂકમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.
દરેક કંપનીનું પોતાનું બોર્ડ
TCS, ટાટા મોટર્સ અને ટાટા સ્ટીલ જેવી દરેક ટાટા ગ્રુપ કંપની તેના પોતાના ડિરેક્ટર બોર્ડ હેઠળ સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરે છે. જ્યારે ટાટા સન્સ પ્રમોટર છે, ત્યારે દરેક કંપની પાસે રોજિંદા કામગીરીની દેખરેખ માટે પોતાના CEO, મેનેજમેન્ટ ટીમ અને બોર્ડ હોય છે.