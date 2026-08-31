/છૂટાછેડા બાદ કોણ ભરે છે જોઈન્ટ લોન? ઘર ખરીદતા પહેલાં જ જાણી લો આ મહત્વનો નિયમ

છૂટાછેડા બાદ જોઈન્ટ હોમ લોનનું શું થાય છે? તેનો મહિનાનો EMI ભરવાની જવાબદારી હવે કોની હશે? આવી ઘણી વાતો તમારા મગજમાં પણ આવી હશે. આવો આજે આ સમાચારમાં અમે તમને જણાવીશું કે ઘર ખરીદતા પહેલા બેંક લોન અને EMI ના નિયમ શું છે?
છૂટાછેડા લઈને બે વ્યક્તિ કાયદાકીય રીતે અલગ થઈ શકે છે, પરંતુ તેનો મતલબ એવો નથી કે માત્ર ડિવોર્સ લેવાની સાથે બેંક કે કોઈ બીજી નાણાકીય સંસ્થામાંથી લેવામાં આવેલી તમારી સંયુક્ત લોન કે નાણાકીય કોન્ટ્રાક્ટ ઓટોમેટિક ખતમ થઈ જાય. જોઈન્ટ લોન પતિ-પત્ની સાથે મળીને લે છે. તેવામાં છૂટાછેડા બાદ સંયુક્ત હોમ લોન ચુકવવાની જવાબદારી પણ કાયદાકીય અને નાણાકીય રૂપથી બંને પાર્ટનરની રહે છે.
ભલે બંનેનો આપસી સંબંધ ખતમ થઈ ગયો હોય, પરંતુ બેંક માટે બંને મુખ્ય ઉધાર લેનાર (Co-borrowers) બનેલા રહે છે. બેંકની સાથે સહી કરેલા લોન એગ્રીમેન્ટની શરતો ત્યાં સુધી લાગૂ રહે છે જ્યાં સુધી બાકી લોનની રકમની સંપૂર્ણ ચુકવણી ન કરવામાં આવે કે બેંક ઔપચારિક રૂપથી કોઈ ફેરફાર માટે સહમન ન થઈ જાય.
છૂટાછેડા બાદ લોન ચુકવવાના શું છે વિકલ્પ?
છૂટાછેડા બાદ ઈચ્છે તો એક પાર્ટનર ઘરનો માલિકી હક અને લોનની બાકીની રકમ પોતાના નામે ટ્રાન્સફર કરાવી શકે છે. તે માટે બેંક તમારા ઇનકમ સોર્સ અને ક્રેડિટ સ્કોરની તપાસ કરશે.
એક બીજો વિકલ્પ સેટલમેન્ટનો પણ છે. બંને પાર્ટનર આપસી સહમતિથી ઘર વેચી તેમાંથી મળેલી રકમથી બેંકની લોન ચુકવી પોતાની જવાબદારી નિભાવી શકે છે. જો આ સ્થિતિમાં પૈસા બચે તો બંને વચ્ચે ભાગ પાડી શકાય છે.
જો બંને સહમત હોય, તો લોન ખતમ થવા સુધી પોત-પોતાના હિસ્સાની નક્કી EMI આપવાનું જારી રાખી શકે છે.
તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે છૂટાછેડાથી લોન કોન્ટ્રાક્ટમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તેવામાં જોઈન્ટ હોમ લોન લેવા સમયે એક આપસી કાયદાકીય સમજુતિ (Co-ownership Agreement) બનાવવી જરૂરી છે, જેમાં સ્પષ્ટ લખ્યું હોય કે સંબંધ તૂટવા કે વિવાદ થવા પર હપ્તો કોણ ભરશે અને ઘરનો માલિકી હક કોનો હશે. લોન લેવા સમયે તે વાતનું પણ હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં તમે એકલા સંપૂર્ણ EMI ભરવા સક્ષમ છો કે નહીં.
બેંક લોન કે EMI સાથે જોડાયેલા નિયમ
બેંકને તે વાતથી અસર થતી નથી કે તમારા છૂટાછેડા થયા છે કે નહીં. બેંકને માત્ર તેની લોનથી મતલબ છે. જ્યાં સુધી લોન સંપૂર્ણ રીતે ભરાઈ જતી નથી, ત્યાં સુધી બંને કાયદાકીય રીતે હપ્તો આપવા માટે બંધાયેલા છો. જો એક પાર્ટનર ઈએમઆઈ આપવાની ના પાડે છે કે ડિફોલ્ટ કરે છે, તો બંને પાર્ટનરનો સિબિલ સ્કોર ખરાબ થશે.
જો કોર્ટ છૂટાછેડાના નિર્ણયમાં કોઈ એક લોન ચુકવે તેવો આદેશ આપે તો પણ બેંકના રેકોર્ડમાં બંને લોન લેનાર રહેશો, જ્યાં સુધી બેંકમાંથી નામ હટાવવાની પ્રક્રિયા (Release Deed) પૂરી ન થાય, ત્યાં સુધી બેંક બંને પાસેથી વસૂલી કરી શકે છે.