/Highest Taxpayer India: ભારતમાં કોણ આપે છે સૌથી વધુ ટેક્સ, લિસ્ટનું પ્રથમ નામ જોઈ ચોંકી જશો

Highest Taxpayer India: ભારતમાં ટેક્સેબલ ઇનકમ પર સરકારને ટેક્સ આપવો પડે છે. આવો જાણીએ ભારતમાં સૌથી વધુ ટેક્સ કોણ આપે છે.
Highest Taxpayer India: ભારતમાં, કર ચુકવણીને આવક અને નાણાકીય યોગદાનના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સૂચકાંકોમાંનું એક ગણવામાં આવે છે. ભલે તે કોઈ સેલિબ્રિટી હોય, કોઈ ખેલાડી હોય કે પછી કોઈ મોટું કોર્પોરેટ ગ્રુપ હોય, ટેક્સેબલ આવક ધરાવનાર દરેક વ્યક્તિએ સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા નિયમ પ્રમાણે ટેક્સ આપવો જરૂરી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતના સૌથી મોટા કરદાતાઓના લિસ્ટે લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આવો જાણીએ એસેસમેન્ટ ઈયર 2025-2026મા ભારતમાં સૌથી વધુ ટેક્સ કોણે ચુકવ્યો છે.
કોણે આપ્યો સૌથી વધુ ટેક્સ?
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે અમિતાભ બચ્ચને એસેસમેન્ટ ઈયર 2025-2026 દરમિયાન લગભગ 120 કરોડનો ટેક્સ આપ્યો છે. આ સાથે તેઓ ભારતીય સેલિબ્રિટીમાં સૌથી વધુ ટેક્સ ચુકવનાર વ્યક્તિ બની ગયા છે. આ પાછલા એસેસમેન્ટ વર્ષની તુલનામાં મોટી છલાંગ છે. તે વર્ષે બચ્ચને 71 કરોડ રૂપિયાનો ટેક્સ આપ્યો હતો. રિપોર્ટ પ્રમાણે અમિતાભ બચ્ચને કથિત રીતે એસેસમેન્ટ ઈયર દરમિયાન જાહેરાત, ટીવી શો અને બીજા કોમર્શિયલ કામોમાંથી 350 કરોડની કમાણી કરી. આ સાથે તેમણે શાહરૂખ ખાનને પાછળ છોડી દીધા છે.
શાહરૂખ ખાન બીજા સ્થાને
લેટેસ્ટ લિસ્ટમાં શાહરૂખ ખાન બીજા સ્થાને છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે આ સુપરસ્ટારે 92 કરોડ રૂપિયાનો ટેક્સ આપ્યો છે. પોતાની ફિલ્મો અને એન્ડોર્સમેન્ટ ડીલ્સની જબરદસ્ત કોમર્શિયલ સફળતાની સાથે શાહરૂખ ખાન ભારતમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર સેલિબ્રિટીમાં સામેલ છે.
થલપતિ વિજય અને સલમાન ખાન પણ લિસ્ટમાં
તમિલ સુપરસ્ટાર અને તમિલનાડુના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી થલપતિ વિજયે પણ 80 કરોડનો ટેક્સ આપ્યો છે. ત્યારબાદ તેઓ દેશના સર્વોચ્ચ સેલિબ્રિટી ટેક્સ પેયર્સમાં સામેલ થઈ ગયા છે. તો સલમાન ખાને કથિત રીતે 75 કરોડ રૂપિયાનો ટેક્સ ચુકવ્યો છે.
વિરાટ કોહલી એથલીટ કેટેગરીમાં સૌથી આગળ
ખેલાડીઓમાં વિરાટ કોહલી સૌથી વધુ ટેક્સ આપનાર વ્યક્તિ બનીને ઉભર્યો છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કોહલીએ આ દરમિયાન 66 કરોડનો ટેક્સ ચુકવ્યો છે.
કોર્પોરેટ ટેક્સમાં કોણ આગળ?
જો કોર્પોરેટ ટેક્સમાં યોગદાનની વાત કરીએ તો રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ભારતની સૌથી મોટી કોર્પોરેટ ટેક્સ આપનારી કંપની બની છે. ઉપલબ્ધ આંકડા પ્રમાણે કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2025 દરમિયાન ટેક્સના રૂપમાં લગભગ 45000 કરોડનું યોગદાન આપ્યું છે. રિલાયન્સ ઉર્જા, દૂરસંચાર, રિટેલ, પેટ્રોકેમિકલ્સ અને ડિજિટલ સેવાઓના ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે.
આ સાથે ટીસીએસ ભારતમાં સૌથી વધુ કોર્પોરેટ ટેક્સ આપવામાં બીજા સ્થાન પર છે. તેનું યોગદાન લગભગ 38000 કરોડનું છે. તો એચડીએફડી બેંકે ટેક્સના રૂપમાં લગભગ 35000 કરોડનું યોગદાન આપ્યું છે.