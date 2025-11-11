Prev
ડિમર્જર પછી ટાટા મોટર્સમાં કોણ બનશે માર્કેટનો લીડર ? જાણો બ્રોકરેજ આપી આ સલાહ

TATA Motors Split: ટાટા મોટર્સ હવે નવા સ્વરૂપમાં તેના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. કંપનીના ડિમર્જર પછી હવે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થવા માટે તૈયાર છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:23 PM IST

TATA Motors Split: ટાટા મોટર્સ હવે નવા સ્વરૂપમાં બિઝનેસ વિસ્તાર કરવા માટે તૈયાર કરી છે. ઓક્ટોબર 2025માં કંપનીના ડિમર્જર પછી, નવી એન્ટિટી, ટાટા મોટર્સ કોમર્શિયલ વ્હીકલ્સ, હવે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થવા માટે તૈયાર છે. તે બુધવાર, 12 નવેમ્બર, 2025ના રોજ ટી ગ્રુપ કેટેગરીમાં લિસ્ટ થશે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 2 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુ નક્કી કરી છે.

ભારે વાહનોનું ઉત્પાદન કરશે

આ ડિમર્જર પછી, ટાટા મોટર્સ હવે બે અલગ કંપનીઓ તરીકે કાર્ય કરશે, જેમાં એક ટાટા મોટર્સ પીવી અને બીજી ટાટા મોટર્સ સીવી. ટાટા મોટર્સ પીવી પેસેન્જર અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ઉત્પાદન કરશે, જ્યારે ટાટા મોટર્સ સીવી બસો અને અન્ય ભારે વાહનોનું ઉત્પાદન કરશે.

આ નિર્ણયને રોકાણકારો માટે ફાયદાકારક

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ મર્જરથી બંને એકમો તેમના સંબંધિત સેગમેન્ટ પર વધુ સારી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે અને ઝડપથી વિકાસ કરી શકશે, જેનાથી બંનેને ફાયદો થશે. કંપનીએ આ નિર્ણયને રોકાણકારો માટે ફાયદાકારક ગણાવ્યો.

જેપી મોર્ગનનો અભિપ્રાય

જેપી મોર્ગનના અહેવાલ મુજબ, ટાટા મોટર્સ તેના પેસેન્જર વાહનના અંદાજમાં વધારો કરી રહી છે અને તેના જગુઆર લેન્ડ રોવરના અંદાજમાં ઘટાડો કરી રહી છે. જેપી મોર્ગને જગુઆર પ્રત્યે સાવધાનીભર્યું વલણ અપનાવ્યું છે. 

કંપની માટે નફો વધારવો મુશ્કેલ

નવા યુએસ ટેક્સ નિયમો, ચીનના લક્ઝરી ટેક્સ અને નવા મોડેલોના લોન્ચિંગમાં વિલંબથી કંપનીના પ્રદર્શન પર અસર પડી શકે છે. અહેવાલ મુજબ, બજારમાં ધીમે ધીમે રિકવરીથી વૃદ્ધિ ઝડપી થવાની અપેક્ષા છે. જો કે, આનાથી કંપની માટે નફો વધારવો મુશ્કેલ બને છે.

એસબીઆઈ સિક્યોરિટીઝ રિપોર્ટ

એસબીઆઈ સિક્યોરિટીઝના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે જગુઆર લેન્ડ રોવર હાલમાં અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહી છે. તાજેતરના સાયબર હુમલાએ કંપનીના ઉત્પાદનને અસર કરી છે, જ્યારે ચીનમાં વધતી સ્પર્ધા અને અમેરિકા અને યુરોપ જેવા બજારોમાં માંગમાં ઘટાડો તેની સમસ્યાઓમાં વધુ વધારો કરી શકે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

