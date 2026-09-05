/Tata Group New Boss: કોણ બનશે ટાટા ગ્રુપના નવા બોસ? ત્રણ નામોની થઈ રહી છે ચર્ચા, જાણો

Tata Group New Boss: ટાટા ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપની ટાટા સન્સે ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરનના ઉત્તરાધિકારીની શોધ તેજ કરી દીધી છે, જેમાં ત્રણ અગ્રણી કોર્પોરેટ નેતાઓ અગ્રણી દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. આમાં ટાટા સ્ટીલના સીઈઓ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) ટી.વી. નરેન્દ્રન, ટાટા સન્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ગ્રુપ સીએફઓ સૌરભ અગ્રવાલ અને એનએસઈના સીઈઓ આશિષ ચૌહાણનો સમાવેશ થાય છે.
કોણ આગળ છે?
ન્યુઝ એજન્સી પીટીઆઈના સૂત્રો અનુસાર, નરેન્દ્રન આંતરિક ઉમેદવારોમાં આગળ છે. અગ્રવાલ પણ તેમના રોકાણ બેન્કિંગ અનુભવ સાથે રેસમાં છે. E દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)ના સ્થાપક અધિકારીઓમાંના એક આશિષ ચૌહાણ એક અસંભવિત દાવેદાર સાબિત થઈ શકે છે.
આઈઆઈટી બોમ્બેમાંથી સ્નાતક અને આઈઆઈએમ કોલકત્તામાંથી ગ્રેજ્યુએટ મેનેજમેન્ટ ડિગ્રી સાથે, આશિષ ચૌહાણે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને આઈડીબીઆઈ બેંકમાં પણ કામ કર્યું છે. તેઓ હાલમાં NSEના 30,000 કરોડ રૂપિયાના IPOનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, જે ભારતીય ઇતિહાસનો સૌથી મોટો IPO હશે. આનાથી NSEનું મૂલ્ય આશરે 5 લાખ કરોડ રૂપિયા થશે, જે તેને બજાર મૂડીકરણની દ્રષ્ટિએ 10 સૌથી મૂલ્યવાન ભારતીય કંપનીઓમાં સ્થાન આપશે.
જો કે, ટાટા સન્સના ચેરમેન માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા હજુ પણ ચાલુ છે, અને કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. ટાટા સન્સ બોર્ડ અને હોલ્ડિંગ કંપનીને નિયંત્રિત કરતા ટ્રસ્ટ આગામી ચેરમેન પસંદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન નોએલ ટાટાએ શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલા ઉમેદવારોને ટોચના સરકારી નેતૃત્વ સમક્ષ રજૂ કર્યા છે, અને સંપૂર્ણ ચર્ચા-વિચારણા પછી નિર્ણય અપેક્ષિત છે. ટાટા ટ્રસ્ટ અને ટાટા સન્સે ટિપ્પણી માંગનારા ઇમેઇલનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો નથી.
આ નામો પણ દાવેદારોમાં શામેલ
આ ઉપરાંત, ટાટા સન્સના ગ્રુપ ચીફ ડિજિટલ ઓફિસર આરતી સુબ્રમણ્યમ, ટાટા મોટર્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) શૈલેષ ચંદ્રા અને ટાટા પાવરના CEO પ્રવીર સિંહાના નામો પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે જો સમિતિ સમયસર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ રહેશે, તો નોએલ ટાટા પણ વચગાળાના ચેરમેન તરીકે સેવા આપી શકે છે.
ચંદ્રશેખરને રાજીનામું આપવાની જાહેરાત
તાજેતરમાં, એન ચંદ્રશેખરને ટાટા સન્સના ચેરમેન પદ માટે ફરીથી નિમણૂક ન માંગવાનો નિર્ણય લીધો છે. ચંદ્રશેખરને 2017માં ટાટા સન્સના ચેરમેન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો અને હાલમાં તેઓ તેમનો બીજો પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. તેમનો કાર્યકાળ 20 ફેબ્રુઆરી, 2027ના રોજ સમાપ્ત થવાનો છે. આ પછી, તેઓ ફરીથી નિમણૂકની વધારવાનું નકારી ચુક્યા છે.