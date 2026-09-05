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Tata Group New Boss: કોણ બનશે ટાટા ગ્રુપના નવા બોસ? ત્રણ નામોની થઈ રહી છે ચર્ચા, જાણો

Tata Group New Boss: ટાટા સન્સના નવા ચેરમેનની શોધ ચાલી રહી છે. આ નામોમાં ટાટા સ્ટીલના સીઈઓ ટીવી નરેન્દ્રન, ટાટા સન્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ગ્રુપ સીએફઓ સૌરભ અગ્રવાલ અને એનએસઈના સીઈઓ આશિષ ચૌહાણનો સમાવેશ થાય છે. હવે જોવાનું રહેશે કે કોના નામ ઉપર મહોર લાગે છે, કારણ કે છેલ્લા થોડા સમયથી ટાટામાં મોટા વિવાદો ચાલી રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 05, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:44 PM IST
Tata Group New Boss: કોણ બનશે ટાટા ગ્રુપના નવા બોસ? ત્રણ નામોની થઈ રહી છે ચર્ચા, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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