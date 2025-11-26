Gold Rates: શું મોંઘુ થવાનું છે સોનું-ચાંદી? ફરી વધી રહ્યા છે ભાવ, આ છે મોટું કારણ
Gold Rates: સોના-ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ દરમિયાન એક પ્રશ્ન ઊભો થવા લાગ્યો છે કે, શું ફરી સોના-ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચવાના છે.
Trending Photos
Gold Rates: સર્રાફા બજારમાં મજબૂત માંગ અને આવતા મહિને અમેરિકન ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરોમાં ઘટાડાની વધતી અપેક્ષાઓ વચ્ચે બુધવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે. શરૂઆતી કારોબારમાં બન્ને ધાતુઓમાં અડધા ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો અને બપોર સુધી તે મજબૂત રહ્યા.
એમસીએક્સ (MCX) પર સોના અને ચાંદીમાં કારોબારના અંતિમ સમય સુધી મજબૂતી જોવા મળી હતી. સોનું 600 રૂપિયાથી વધુ વધીને 1.25 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના ઉપર કારોબાર કરી રહ્યું હતું, જ્યારે ચાંદીના ભાવ 2300 રૂપિયા પ્રતિ કિલો વધીને 1.58 લાખ રૂપિયા પર હતા.
જ્યારે સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ એમસીએક્સ સોનું ડિસેમ્બર વાયદો 0.50% વધીને 1,25,835 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર હતો, જ્યારે એમસીએક્સ ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો 0.91% વધીને 1,57,750 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગયો હતો. બાદમાં બપોરે લગભગ 1:30 વાગ્યે સોનું 1,25,953 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ (0.58% ઉપર) અને ચાંદી 1,58,222 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ (1.22% ઉપર) પર પહોંચી ગઈ હતી.
કેમ આવવા લાગી સોના-ચાંદીના ભાવમાં તેજી?
કમજોર અમેરિકન આંકડા વ્યાજ દરોમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓને મજબૂત કરી રહ્યા છે. કમજોર અમેરિકન અર્થતંત્રના આંકડાઓમાં સપ્ટેમ્બરમાં છૂટક વેચાણમાં માત્ર 0.2%નો વધારો થયો અને ઓગસ્ટ મહિનાના 0.6%ના વૃદ્ધિથી ઓછો છે. પીપીઆઈ (PPI)માં 0.3%ની વૃદ્ધિ થઈ, જે બજારના પૂર્વાનુમાનોને અનુરૂપ છે. નરમ છૂટક આંકડાઓ અને સ્થિર ઉત્પાદક ફુગાવાએ બજારની 25 બેસિસ પોઈન્ટ્સના દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓને 80%થી વધુ સુધી પહોંચાડી દીધી છે.
તણાવ ઘટવાથી ઘટી શકે છે ભાવો
જો કે, ઓછા વ્યાજ દરની અપેક્ષા સોનાને ટેકો આપી રહી છે, પરંતુ રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષમાંથી વધુ સારા સંકેતો મળવાથી આગળની વૃદ્ધિ અટકી શકે છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હાલમાં જ પ્રસ્તાવિત શાંતિ યોજનાને આગળ વધારવા માટે મોસ્કો અને કીવમાં સમાંતર મિશનની ઘોષણા કરી છે. આનાથી લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાની દિશામાં પ્રગતિની અપેક્ષાઓ વધી ગઈ છે.
સોના-ચાંદી વિશે શું કહે છે નિષ્ણાતો?
મેહતા ઇક્વિટીઝ લિમિટેડના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (કોમોડિટી) રાહુલ કલાંત્રીએ કહ્યું કે, અમેરિકન આર્થિક આંકડાઓમાં વિલંબને કારણે ડિસેમ્બરમાં ફેડ દ્વારા વ્યાજ દરોમાં ઘટાડાની અપેક્ષા વધવાથી સોનું અને ચાંદી બે અઠવાડિયાની સૌથી ઊંચી સપાટીની નજીક બંધ થયા.
વૈશ્વિક બજારોમાં સોનાને 4100-4065 ડોલર પર સપોર્ટ અને 4170-4195 ડોલર પર પ્રતિરોધ છે. જ્યારે ચાંદીને 51.00-50.65 ડોલર પર સપોર્ટ અને 51.85-52.20 ડોલર પર પ્રતિરોધ છે. કલાંત્રીએ જણાવ્યું છે કે, ભારતીય બજારમાં સોનાને 1,24,350-1,23,580 રૂપિયા પર સપોર્ટ અને 1,25,850-1,26,500 રૂપિયા પર પ્રતિરોધ છે. જ્યારે ચાંદીને 1,54,850-1,53,600 રૂપિયા પર સપોર્ટ અને 1,57,110-1,58,000 રૂપિયા પર પ્રતિરોધ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે