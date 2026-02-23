કેમ વધી રહ્યા છે સોનાના ભાવ ? નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું કારણ, જાણો
Price Hike Reason: સોમવારે, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર 24 કેરેટ સોનું 1,60,049 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું હતું. તે તેના પાછલા બંધ કરતા 2.02% વધ્યું હતું. દિવસના ટ્રેડિંગ દરમિયાન, ભાવ 1,59,239 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે.
- સોમવારે MCX પર 24 કેરેટ સોનું 1,60,049 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું હતું
- સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વભરની કેન્દ્રીય બેંકો આક્રમક રીતે સોનું એકઠું કરી રહી છે, જે સોનાના ભાવમાં વધારાનું આ મુખ્ય કારણ છે.
- આ વૈશ્વિક સોનાના અનામત વ્યૂહરચનામાં પરિવર્તનને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે.
Price Hike Reason: છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં સોનાના ભાવમાં મોટો વધારો થયો છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આનું કારણ સમજાવ્યું છે. સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વભરની કેન્દ્રીય બેંકો આક્રમક રીતે સોનું એકઠું કરી રહી છે, જે સોનાના ભાવમાં વધારાનું આ મુખ્ય કારણ છે. આ વૈશ્વિક સોનાના અનામત વ્યૂહરચનામાં પરિવર્તનને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ સોમવારે ભારતીય રિઝર્વ બેંકની સેન્ટ્રલ બોર્ડની બેઠક બાદ, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સોનાના ભાવ વધી રહ્યો છે કારણ કે વિશ્વભરની કેન્દ્રીય બેંકો મોટી માત્રામાં સોનું ખરીદી રહી છે.
ભાવ વધારા પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે સરકાર
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ખાતરી આપી હતી કે સરકાર ભાવ વધારા પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. તેમણે સમજાવ્યું કે ભારતીય ઘરો માટે સોનું હંમેશા પસંદગીનું રોકાણ રહ્યું છે. પરંપરાગત રીતે તહેવારોની મોસમ દરમિયાન સોનાની માંગમાં મોસમી વધારો જોવા મળે છે, પરંતુ તે "ચોક્કસ સીમા" ઓળંગી નથી. રિઝર્વ બેંક પણ આનું નિરીક્ષણ કરશે.
આ દરમિયાન, સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારોમાં સોનાના ભાવમાં વધારો થયો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને નવી ટેરિફના ભયથી આ ઉછાળાને વેગ મળ્યો છે. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા, ચાલુ ચલણના વધઘટ અને અસ્થિર ઇક્વિટી બજારો સામે રક્ષણ મેળવવા માટે રોકાણકારો સોના તરફ વળ્યા છે.
આ રીતે બદલાયા છે સોના અને ચાંદીના ભાવ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા (MCX) પર 24 કેરેટ શુદ્ધતા ધરાવતું સોનું 160,049 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું. તે તેના પાછલા બંધ કરતા 2.02 ટકા વધ્યું. દિવસના વેપાર દરમિયાન, સોનાનો વાયદો 1.51 ટકા વધીને 159,239 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો. તે જ સમયે, ચાંદી 4 ટકા વધીને 2,63,193 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ.
24 કલાકમાં સોનાના ભાવમાં લગભગ 2%નો વધારો
જો આપણે વૈશ્વિક બજારની વાત કરીએ, તો કોમેક્સ પર બુલિયનના ભાવ મજબૂત રહ્યા. સોનાનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ 5157 ડોલરથી 5182 ડોલર પર ટ્રેડ થતો જોવા મળ્યો. છેલ્લા 24 કલાકમાં સોનાના ભાવમાં લગભગ 2%નો વધારો થયો.
ચાંદીના ભાવમાં પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લોકોને દેશના આર્થિક વિકાસમાં યોગદાન આપવા વિનંતી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, દરેક વ્યક્તિએ દેશની વિકાસગાથામાં ભાગ લેવો જોઈએ. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરી અને RBI ગવર્નર આ પોસ્ટ બજેટ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા.
