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સોના-ચાંદીમાં ભૂકંપ! એક ઝટકે ભાવમાં બંપર ઘટાડો, 7 મહિનાના તળીયે પહોંચ્યા ગોલ્ડ-સિલ્વર, ભાવ ઘટાડાના કારણો પણ જાણો

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં આજે બજાર ખુલતા જ જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારમાં સોનાનો ભાવ ગગડીને 140698 પર પહોંચ્યો છે જ્યારે ચાંદી 210821 પર જોવા મળી છે. વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનું 4000 ડોલરની અંદર ગયું છે. ભાવમાં કડાકાના કારણો અને લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 25, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:41 AM IST
સોના-ચાંદીમાં ભૂકંપ! એક ઝટકે ભાવમાં બંપર ઘટાડો, 7 મહિનાના તળીયે પહોંચ્યા ગોલ્ડ-સિલ્વર, ભાવ ઘટાડાના કારણો પણ જાણો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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