/સોના-ચાંદીમાં ભૂકંપ! એક ઝટકે ભાવમાં બંપર ઘટાડો, 7 મહિનાના તળીયે પહોંચ્યા ગોલ્ડ-સિલ્વર, ભાવ ઘટાડાના કારણો પણ જાણો

સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવ 4000 ડોલરથી નીચે આવી ગયા છે. ચાંદી પણ સસ્તી થઈ છે. જ્યારે વાયદા બજારમાં પણ કાલે ભારે કડાકા સાથે બંધ થયલા ભાવ આજે બજાર ખુલાતાની સાથે ફરી લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા છે અને શરાફા બજારમાં પણ ભાવ ગગડ્યા છે. વૈશ્વિક સ્તરે જે અનિશ્ચિતતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને ડોલરની સ્થિતિએ પણ ભાવ પર અસર કરવાનું કામ કર્યું છે. આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ તથા ભાવમાં આવો મંદીનો માહોલ શાં માટે જોવા મળી રહ્યો છે તેના કારણો વિસ્તૃત રીતે જાણો.
વૈશ્વિક બજારમાં સોનું 4000 ડોલરની નીચે
વાયદા બજારમાં આજના ભાવ (MCX 25 જૂન 2026 સવારે 9.15)
વાયદા બજારનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (જાન્યુઆરી 2026)
વૈશ્વિક બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
શરાફા બજારમાં ભાવ
IBJAના બુધવારના બંધ ભાવ જોઈએ તો 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનું 1712 રૂપિયા ગગડીને 142178 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું જ્યારે એક કિલો ચાંદી 4654 રૂપિયા તૂટીને 222035 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. આજે બપોરે નવા ભાવ જાહેર થાય ત્યારે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળે તેવા એંધાણ છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
|સોનું (કેરેટમાં)
|સોનાનો ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|14218
|22 કેરેટ
|13877
|20 કેરેટ
|12654
|18 કેરેટ
|11516
|14 કેરેટ
|9170
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|222035
સોર્સ-IBJA
ભાવમાં તોતિંગ ઘટાડાના કારણો!
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