/પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર કેમ છવાયા છે કાળા વાદળો, ક્રૂડ ઓઇલ થઈ ગયું છે ખતમ, શું ભાવ વધશે?

Petrol Diesel Price Hike News: ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત વધારાને કારણે, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારવાનું દબાણ વધ્યું છે.
Petrol Diesel Price hike news: 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હાલમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. સરકાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો ક્યાં સુધી વિલંબિત કરી શકશે તે અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દ્વારા ક્રૂડ ઓઈલનો પુરવઠો લગભગ બંધ થઈ ગયો છે, જેના કારણે કિંમત પ્રતિ બેરલ 70 ડોલરથી વધીને 120 ડોલર થઈ ગઈ છે. IMF એ તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે લાંબા સમય સુધી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરથી ઉપર રહેશે, જેનાથી ભારત જેવા દેશો માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે.
દરરોજ 1000 કરોડનું નુકસાન
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારાને કારણે પ્રતિ લિટર 1000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 126 ડોલર હતા, ત્યારે દરરોજ પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર 24 રૂપિયા અને ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર 30 રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. જો કે, તે સમયે સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો ન હતો. તે સમયે, એવું લાગતું હતું કે આ મુદ્દો ટૂંક સમયમાં ઉકેલાઈ જશે, અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ જશે. પરંતુ એવું થયું નહીં.
સરકારે એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કર્યો
ઓઇલ કંપનીઓ પર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારનું દબાણ ઘટાડવા માટે સરકારે એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કર્યો. તેના પરિણામે 170,000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું. આ પછી પણ, એપ્રિલના અંત સુધીમાં તેલ કંપનીઓને 30,000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું. આ નુકસાન ચાલુ ક્વાર્ટરના અંત સુધીમાં 50,000 કરોડ રૂપિયાને વટાવી જશે.
ભારત પાસે હાલમાં 5.33 મિલિયન ટનનો ભંડાર છે, જે દેશની 15 દિવસની જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે. વધુમાં, ભારત જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાની જેમ 30 દિવસનો વ્યૂહાત્મક ગેસ રિઝર્વ બનાવવાની યોજના પર કામ કરી રહ્યું છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ક્યારેય આટલા લાંબા સમય સુધી બંધ રહ્યો નથી
હાલની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. 1970 પછી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ આટલા લાંબા સમય સુધી બંધ રહ્યો નથી. 1980થી 1988 સુધીના ઇરાક ઈરાન યુદ્ધે આ માર્ગ પર ટ્રાફિક ઘટાડ્યો હતો, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે બંધ થયો ન હતો. 2019માં સાઉદી અરેબિયા પર ડ્રોન હુમલા પછી, 15 દિવસ સુધી પુરવઠો પ્રભાવિત થયો હતો, પરંતુ વસ્તુઓ સામાન્ય થઈ ગઈ હતી.
આ દેશોએ ભાવમાં વધારો કર્યો
કાચા તેલના ભાવમાં સતત વધારાને કારણે ચીન, નેધરલેન્ડ, નોર્વે, જર્મની અને યુકેમાં ગેસોલિનના ભાવમાં 20થી 27 ટકાનો વધારો થયો છે. જાપાન, ઇટાલી, સ્પેન અને કોરિયામાં ભાવમાં 30 ટકા કે તેથી વધુનો વધારો થયો છે.