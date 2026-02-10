Prev
કેમ કંપનીઓ ઇન-હેન્ડ સેલેરી વધારી બેઝિક સેલેરી ઘટાડી દે છે? જાણો સેલેરી સ્લિપનું તે 'સીક્રેટ' જે કોઈ નહીં જણાવે

Basic Salary Rules in India:  પગાર તો દર મહિને ખાતામાં આવે છે, પરંતુ શું તમારો બેઝિક પગાર ઈરાદાપૂર્વક ઓછો રાખવામાં આવે છે? તો જાણી કંપની કેમ ઇન-હેન્ડ સેલેરી વધારે છે અને કઈ રીતે તેનું નુકસાન PF, ગ્રેચ્યુઇટી અને ટેક્સમાં તમારે ભોગવવું પડે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:16 PM IST

દર મહિને જ્યારે ફોન પર "Salary Credited" નો મેસેજ આવે છે તો દરેકના ચહેરા પર ચમક આવી જાય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય તમારી સેલેરી સ્લિપને ધ્યાનથી જોઈ છે? કુલ સેલેરી  (Gross Salary) તો મોટી લાગે છે, પરંતુ બેઝિક સેલેરી હંમેશા નાની હોય છે.

જો તમે વિચારો છો કે તેનાથી કોઈ ફર્ક પડતો નથી કારણ કે પૈસા તો ખિસ્સામાં આવી રહ્યાં છે તો તમે અજાણતા એક એવા ગણિતનો ભાગ બની રહ્યાં છો જેમાં ફાયદો કંપનીનો છે અને ભવિષ્યનું નુકસાન તમારૂ.

સવાલ છે કે આખરે કંપનીઓ બેઝિક પગાર કેમ ઓછો રાખે છે?

કંપનીઓ આવું કેમ કરે છે? આ છે સીધી ગણતરી
કંપનીઓ ખૂબ ચાલાકીથી તમારા પગારને અલગ-અલગ હિસ્સા જેમ કે HRA, કન્વેન્સ એલાઉન્સ, સ્પેશિયલ એલાઉન્સ અને મેડિકલ એલાઉન્સમાં વિભાજીત કરે છે. બેઝિક પગાર તો કુલ પેકેજના માત્ર 35% થી 50% સુધી રાખવામાં આવે છે, તેની પાછળ બે મોટા કારણ છે.

પીએફ (12%) અને કંપનીનું યોગદાન સંપૂર્ણ રીતે તમારા બેઝિક પગાર પર નિર્ભર કરે છે.
બેઝિક પગાર ઘટતા કર્મચારી અને કંપની બંનેનું PF અમાઉન્ટ ઘટી જાય છે.
ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી માત્ર બેઝિક પગાર પર થાય છે, ન કે ઇન-હેન્ડ સેલેરી પર
બેઝિક ઘટાડી કંપની પોતાના ભવિષ્યના પેમેન્ટનો ભાર ઓછો કરે છે.
એલાઉન્સ વધારી તમને લાગે છે કે પગાર વધી ગયો છે, જ્યારે હકીકતમાં બચત ઘટી જાય છે.
ઓછું પીએમ અને ગ્રેચ્યુઇટીનો મતલબ, નિવૃત્તિ સમયે ઓછા પૈસા.

આજનો ફાયદો, કાલનું નુકસાન
અત્યારે ઇન-હેન્ડ પગાર વધુ દેખાય છે, પરંતુ ભવિષ્યની સુરક્ષા નબળી પડે છે.
જો તમારા પગારમાંથી કપાનાર PF (12%) બેઝિક પર નક્કી થાય છે.
બેઝિક ઓછો હશે તો કંપની PFમાં ઓછા પૈસા જમા કરશે
દર મહિને નિવૃત્તિ માટે ઓછા પૈસા જમા થાય છે.
બેઝિક ઓછું હોવા પર ગ્રેચ્યુઇટી ઓછી મળે છે.
કંપની એલાઉન્સ વધારે છે, જેનાથી પગાર વધારે લાગે છે.
PF અને ગ્રેચ્યુઇટી બંનેમાં ભવિષ્યનું નુકસાન થાય છે.
આજે ખિસ્સું ભારે લાગે છે, પરંતુ નિવૃત્તિ ફંડ નબળું પડતું રહે છે.

શું હોય છે બોનસ અને ઓવરટાઇમની ચક્કર
બોનસ અને ઓવરટાઇમની ગણતરી હંમેશા બેઝિક પગાર પર થાય છે.
બેઝિક પગાર ઓછો હશે તો બોનસ અને ઓવરટાઇમના પૈસા પમ ઘટી જશે.
તેનાથી કંપનીની કુલ ચકવણી ઓછી થઈ જાય છે.

કેમ છેતરાયાનો થશે અનુભવ?
જ્યારે તમે આ પગારની ગણતરી સમજો તો સત્ય સામે આવે છે, જે પેકેજને તમે શાનદાર માની રહ્યાં હોવ તો એટલું ફાયદાકારક હોતું નથી
હકીકતમાં તે કંપનીની સ્માર્ટ કોસ્ટ કટિંગ રણનીતિ હોય છે.

નિવૃત્તિના સમયે ઝટકો કેમ મળે છે
તમને જણાવી દઈએ કે તમે 10-20 વર્ષ બાદ નોકરી છોડશો તો તમારી ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ આશા કરતા ઓછી હશે કારણ કે તે તમારા ઓન હેન્ડ પગાર પર નહીં, પરંતુ તેને નાના બેઝિક પગાર પર ગણતરી કરવામાં આવી હતી.

ટેક્સનો ભાર કેમ અનુભવાય છે
એલાઉન્સના નામ પર મળનાર પૈસા સંપૂર્ણ રીતે ટેક્સ ફ્રી હોતા નથી, (HRA ને છોડી). જી હાં, સ્પેશિયલ એલાઉન્સ જેમ કે હેડ સંપૂર્ણ રીતે ટેક્સેબલ હોય છે. એટલે કે કંપનીએ તો પીએફ બચાવી લીધું, પરંતુ ટેક્સનો ભાર તમારા માથા પર આવી ગયો.

Salary Slip નું ગણિત, આજનો ફાયદો કાલનું નુકસાન?

સેલેરી સ્લિપનો હિસ્સો તમને શું દેખાય છે હકીકતમાં શું હોય છે
Gross Salary મોટી અને આકર્ષક લાગે છે તેમાં ઘણા એલાઉન્સ સામેલ હોય છે
Basic Salary હંમેશા નાનો હિસ્સો તેના પર પીએફ અને ગ્રેચ્યુઇટી નક્કી થાય છે
Allowances (HRA, Special आदि) ઇન-હેન્ડ પગાર વધી જાય છે મોટા ભાગના એલાઉન્સ ટેક્સેબલ હોય છે
PF (12%) ઘટાડો ઓછો લાગે છે બેઝિક ઓછું હોવાથી પીએફની બચત ઓછી થાય છે
Company PF Contribution જોવા મળતું નથી કંપનીઓ ઓછું યોગદાન આપે છે
Gratuity અત્યારે ફર્ક દેખાશે નહીં નિવૃત્તિ પર ઓછી રકમ મળે છે
Bonus / Overtime વધુ આશા રહે છે બેઝિક ઓછું હોવાથી અમાઉન્ટ ઘટે છે
Overall Impact આજે ખિસ્સું ભારે લાગે છે ભવિષ્યનું ફંડ નબળું પડે છે

ઓછા શબ્દોમાં બધી વાત
તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે પણ તમે નવી નોકરી માટે નેગોશિએટ કરો તો માત્ર 'Take Home' સેલેરી ન જોવી જોઈએ. તમે હંમેશા તે વાત પર ભાર આપો કે તમારી બેઝિક સેલેરી તમારા CTC ના ઓછામાં ઓછા 50 ટકા હોય. આવું કરવાથી તમને ભવિષ્યમાં વધુ લાભ મળે છે. તો સ્પષ્ટ છે કે નોકરી જોઈન કરવા સમયે ઇનહેન્ડ નહીં બેઝિક પગારને આગળ રાખો. (નોટઃ આ સમાચાર સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે)

આર્ટિકલના મહત્વપૂર્ણ (FAQs)
Q1 કંપનીઓ બેઝિક પગાર ઓછો કેમ રાખે છે?
કારણ કે PF અને ગ્રેચ્યુઇટી બેઝિક પગાર પર નિર્ભર હોય છે. બેઝિક ઓછો હશે તો કંપનીનું યોગદાન પણ ઓછું હશે.

Q2 શું વધુ ઇન-હેન્ડ પગાર તમારા માટે ફાયદાકારક છે?
નહીં, ઇન-હેન્ડ વધુ દેખાય છે, પરંતુ નિવૃત્તિ ફંડ અને ગ્રેચ્યુઇટી પર તેની નેગેટિવ અસર પડે છે.

Q3 બેઝિક પગાર કેટલો હોવો જોઈએ?
નાણાકીય એક્સપર્ટ પ્રમાણે બેઝિક પગાર CTC ના ઓછામાં ઓછો 50 ટકા હોવો જોઈએ.

Q4 એલાઉન્સ વધુ હોવાથી ટેક્સ પર શું અસર પડે છે?
HRA ને છોડી મોટા ભાગના એલાઉન્સ ટેક્સેબલ હોય છે, જેનાથી તમારા પર ટેક્સનું ભારણ વધી શકે છે.

Q5 નોકરી બદલવા સમયે સેલેરી સ્ટ્રક્ચરમાં શું જોવું?
માત્ર ટેક-હોમ નહીં, પરંતુ બેઝિક પગાર, PF, ગ્રેચ્યુઇટી અને ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર જરૂર ચેક કરો.

